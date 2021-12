Im Alexandra Palace von London beginnt am Mittwoch die WM der Professional Darts Corporation (PDC). Der Gewinner erhält 500.000 Pfund und die begehrte Sid-Waddell-Trophy. Wer sind die Favoriten? Welche deutschen Spieler gehen an den Start? Die Antworten auf wichtigsten Fragen vor der Weltmeisterschaft.

Der "Ally Pally" ist heiß: Fragen & Antworten zur Darts-WM in London

Darts-WM Price scherzt vor möglichem Duell mit „Queen of the Palace“

London. Darts-Weltmeister Gerwyn Price hat humorvoll auf die Pfiffe und Buhrufe zum Start der WM in London reagiert. „Ich hoffe, dass sich die Regeln ändern und keine Fans mehr kommen dürfen und ich das Turnier wieder gewinne“, scherzte der Waliser nach seinem 3:1-Sieg gegen Englands Ritchie Edhouse am späten Mittwochabend.

Price war im voll besetzten Alexandra Palace immer wieder von den Fans ausgepfiffen worden. Schon beim Einlauf zeigten die Anhänger wenig Begeisterung für den ehemaligen Rugby-Profi. Das setzte sich während der Partie fort.

Alles muss raus: Titelverteidiger Gerwyn Price hatte gegen Ritchie Edhouse keinen leichten Stand.

Foto: Imago/Action Plus

Darts-Champ Price: „Es war schwierig heute“

„Es ist gut, an diesen Austragungsort zurückzukommen als Weltmeister und dieses Publikum zu sehen“, sagte Price beim Fachportal Live Darts. Er räumte ein: „Aber es war schwierig heute.“

Price war gegen Außenseiter Edhouse mit 0:1 in Rückstand geraten und hatte auch im zweiten und dritten Satz massiv zu kämpfen. Nach dem gewonnenen Auftaktmatch geht es für Price erst nach den Weihnachtsfeiertagen mit der dritten Runde weiter. Mögliche Gegnerin ist die Engländerin Fallon Sherrock.

Fallon Sherrock gibt sich selbstbewusst

Diese geht wiederum mit großem Selbstbewusstsein in die Weltmeisterschaft. Der Einzug ins Finale beim Nordic Darts Masters habe ihr gezeigt, „was ich zu leisten im Stande bin“, sagte die 27-Jährige dem Fachportal „Checkout – Der Darts-Podcast“.

Wenige Tage vor ihrem Erstrundenmatch gegen den Engländer Steve Beaton am Sonntagabend (22 Uhr/Sport1 und Dazn) kündigte Sherrock an: „Wenn ich in Form bin, kann ich jeden schlagen!“

Fallon Sherrock hat sich längst in die Herzen der meisten Darts-Fans geworfen.

Foto: Imago/Pro Sports Images

Sherrock: „Steve Beaton ist eine Ikone“

Vor ihrem Erstrundengegner zeigte die „Queen of the Palace“, wie Sherrock genannt wird, aber großen Respekt. „Steve Beaton ist eine Ikone. Er ist eine Legende im Darts-Sport. Er ist schon so lange dabei und weiß, wie man dieses Spiel spielt“, sagte sie.

Sherrock hat bei der WM 2020 als erste Frau zwei Spiele gegen Männer gewonnen und überraschend die dritte Runde erreicht. Gegen Beaton gilt sie nun als leichte Favoritin.