„Billig“: BVB-Coach Rose stutzt Chefkritiker Hamann zurecht

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 16. Dezember 2021:

Ligue 1: Protokoll für Wurfgeschoss-Treffer

Spiele in der französischen Eliteklasse Ligue 1 werden demnächst definitiv und für maximal 30 Minuten unterbrochen, wenn ein Spieler oder Schiedsrichter durch ein Wurfgeschoss verletzt wurde. Dies gab die Regierung am Donnerstag nach einem Treffen mit hochrangigen Liga- und Verbandsfunktionären bekannt.

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf mehrere Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit. So wurde das Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille am 21. November in Folge eines Flaschenwurfs auf Gästespieler Dimitri Payet abgebrochen, es wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt. Lyon wird ein Punkt abgezogen.

Sollte es zu einem Treffer mit einem Wurfgeschoss kommen, soll künftig ein Krisenstab innerhalb von 30 Minuten entscheiden, ob das Spiel fortgesetzt oder abgebrochen wird. Die Erklärung unterzeichneten Innenminister Gerald Darmanin, Sportministerin Roxana Maracineanu und Justizminister Eric Dupond-Moretti. Plastikflaschen in den Stadien sollen spätestens zum 1. Juli 2022 verboten werden.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Test negativ: Grammozis kehrt zurück

Coach Dimitrios Grammozis kehrt nach seiner Corona-Infektion auf den Trainingsplatz und die Bank des FC Schalke 04 zurück. Der dafür maßgebliche PCR-Test des 43-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Zweitligist am Donnerstag mit.

Grammozis kann also ab sofort wieder das Training beim Tabellenvierten leiten und am Sonnabendabend im Topspiel beim HSV seine Mannschaft betreuen. Bei der 1:2-Niederlage beim FC St. Pauli und beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg zuletzt hatte ihn Assistent Sven Piepenbrock vertreten.

Marco Rose sauer: „Didi Hamann nagelt“

Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose und Experte Didi Hamann werden so schnell keine beste Freunde mehr. „Es geht eigentlich schon von Beginn dieser Saison an, dass Didi Hamann gegen uns nagelt. Ich habe eine andere Meinung“, sagte Rose nach dem 3:0 gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth (siehe auch diesen Eintrag) beim TV-Sender Sky und ärgerte sich über die Dauer-Kritik des früheren Nationalspielers: „Sich jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist dann auch schwierig.“

In Rage: Dortmunds Trainer Marco Rose.

Foto: Imago/Kirchner-Media

In der Pressekonferenz wiederholte er seine Kritik an Hamann, der in seinen Augen die schwierige personelle Situation des BVB außer Acht lasse: „Es ist mir seit Wochen zu einfach und zu billig, immer auf unsere Kosten. Es geht nicht nur um unsere Leistung, sondern teilweise auch um einzelne Spieler“ Rose verwies auf die großen Personalprobleme in dieser Saison, dafür sei die Ausbeute gut. „Wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und haben schon ein paar ordentliche Spiele gemacht.“

Hamann rechnete indes vor: „In 16 Spielen haben sie vier Mal verloren, in der Champions League haben sie in sechs Spielen drei verloren. Das heißt: Sie haben in 22 Pflichtspielen sieben verloren, das ist ein Drittel der Spiele“, so der Experte: „Du musst irgendwann mal anfangen, besser Fußball zu spielen. Ich bin der Meinung, dass sie sehr viel besser Fußball spielen können.“ Wenn sie es nicht besser könnten, würde er es nicht sagen.

Sky-Experte Didi Hamann hat sich in den Augen von Marco Rose zu sehr auf den BVB eingeschossen.

Foto: Imago/Sven Simon

Vielleicht werde er Hamann mal ins Stadion einladen oder zu sich nach Hause, so Rose. Die Zusage kam prompt. „Gruß an Dortmund. Die Einladung nehme ich gerne an. Ich komme gerne ins Stadion, wenn es wieder geht. Oder auch zu ihm nach Hause, wenn er ein gutes Glas Wein hat“, sagte Hamann.

Atletico Mineiro feiert historisches Double

Brasiliens Renommierclub Atletico Mineiro hat mit einem 2:1 (1:0) bei Athletico Paranaense in Curitiba den Pokalsieg und damit das historische Double perfekt gemacht. Erst vor wenigen Tagen hatte der Traditionsverein aus Belo Horizonte nach langen 50 Jahren seine zweite Meisterschaft eingefahren. Der Grundstein zum zweiten Triumph in der Copa do Brasil nach 2014 wurde bereits am Sonntag mit einem 4:0 im Hinspiel gelegt.

Mit dem Einzug ins Halbfinale des kontinentalen Libertadores-Cups sowie den beiden nationalen Titeln kassierte „Galo“ (Spitznamen Hahn), das zudem in dieser Saison die Bundeslandmeisterschaft von Minas Gerais gewann, 145 Millionen Real an Prämien, umgerechnet rund 22,6 Millionen Euro. Großen Anteil an der Erfolgsstory hat Altstar Hulk (35), der in 68 Saisonspielen 36 Tore erzielte und sowohl in der Liga (19 Treffer) als auch im Pokal (8) Torschützenkönig wurde.

Schult: „Gesellschaftliches Interesse, etwas zu ändern“

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat den Verzicht der Frauen-Initiative auf eine eigene Kandidatin für den Chefposten beim DFB mit den geringen Erfolgsaussichten begründet. „In den vergangenen Jahrzehnten war es immer so, wenn die sich geeinigt haben, dann wurde derjenige auch gewählt“, sagte Schult gegenüber web.de. Daher sei unklar gewesen, „inwieweit eine Kandidatur überhaupt noch zu einem Wechsel im Präsidium beitragen könnte“.

Erster Anwärter auf den DFB-Chefposten bei der Wahl des Nachfolgers von Fritz Keller auf dem Bundestag am 11. März 2022 ist Bernd Neuendorf, der derzeitige Co-Interimspräsident Peter Peters geht als Außenseiter ins Rennen. Die Nominierungsfrist läuft bis zum 10. Februar 2022.

Schult, die im Mai als Teil einer neunköpfigen Gruppe ein Positionspapier mit dem Titel „Fußball kann mehr“ veröffentlicht hatte, berichtete von positiven Reaktionen auf die angeregte Debatte um mehr Geschlechtergerechtigkeit. Sie sehe ein gesellschaftliches Interesse daran, „tatsächlich etwas zu ändern“ und für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Sport zu sorgen.

Ihre Rolle als Vorbild gefällt der 30-Jährigen vom VfL Wolfsburg: „Dann ist es normalerweise so, dass man etwas richtig gemacht hat für die Gesellschaft“, sagte sie, kritisierte aber zugleich den Umgang einiger Medien mit dem Frauenfußball: „Ich habe immer noch Interviews, in denen ich nach meiner Schreibweise und meinem sportlichen Werdegang gefragt werde.“

Im Kampf um Gleichberechtigung ist die Diskussion um gleiche Bezahlung von Frauen und Männern für sie der falsche Ansatz. „Die Gender Pay Gap ist tatsächlich das Letzte, was angegangen werden muss“, sagte Schult: „Erst einmal muss es um die professionellen Strukturen gehen.“ Eine gleiche Bezahlung sei erst dann ein Thema, „wenn auch das Zuschauer- und Medieninteresse vergleichbar ist“.

„Augen verschlossen“ - Fürth fühlt sich verschaukelt

Trainer Stefan Leitl vom Bundesliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth fühlt sich nach dem 0:3 (0:1) bei Borussia Dortmund vom Schiedsrichterteam verschaukelt. „Wirklich wütend bin ich, dass Jude Bellingham kurz vor der Pause keine Gelb-Rote Karte gesehen hat. Ich habe da das Empfinden, dass in der einen oder anderen Situation die Augen verschlossen werden“, sagte Leitl am späten Mittwochabend während der Pressekonferenz.

Der bereits verwarnte BVB-Jungstar Bellingham war sehr energisch in einen Zweikampf gegangen, Leitl forderte einen Platzverweis und regte sich dermaßen auf, dass er selbst von Schiedsrichter Daniel Schlager die Gelbe Karte sah. „Ach, leck mich doch“, rief er, als er in die Kabine ging. BVB-Trainer Marco Rose gab zu: „Wäre ich Fürth-Trainer, würde ich mich auch aufregen.“

Spekulationen seien hypothetisch, sagte Leitl, aber „wir hätten das Spiel beim Stand von 0:1 möglicherweise noch für uns drehen können“. Er wolle nicht „den schlechten Verlierer spielen, aber wir können uns das auf Dauer nicht bieten lassen, wir müssen uns auch mal wehren, auch als kleine SpVgg Greuther Fürth“. Eine Strafe an den DFB bezahle er gerne: „Falls diese dann auch für einen guten Zweck verwendet wird.“

"Roch sehr nach harter Arbeit" - BVB-Pflichtsieg gegen Greuther Fürth "Roch sehr nach harter Arbeit" - BVB-Pflichtsieg gegen Greuther Fürth