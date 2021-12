Nach Corona-Infektion: Kimmich will sich jetzt impfen lassen

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 12. Dezember 2021:

Sportdirektor Mislintat bekennt sich zu Stuttgart

Sportdirektor Sven Mislintat will seinen Vertrag beim VfB Stuttgart erfüllen – unabhängig davon, wer Nachfolger des scheidenden Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstandes Thomas Hitzlsperger wird. „Wenn ich die Mannschaft und die tägliche Arbeit in dieser Gruppe sehe, was wir da für eine Dynamik haben, die sich auch widerspiegelt in dem Spiel gestern, dann bin ich mit vollem Herzblut dabei und respektiere hundertprozentig meinen Vertrag und bleibe – unabhängig von der Entscheidung“, sagte der 49-Jährige am Sonntag bei Sky. Der VfB hatte in der Bundesliga am Sonnabend mit 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen.

Die Diskussion, wer Hitzlsperger nachfolgt, hält die Stuttgarter seit Tagen auf Trab. Der frühere Nationalspieler hatte angekündigt, seinen im Oktober auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Mislintat, dessen Vertrag beim VfB noch bis zum 30. Juni 2023 läuft, würde den Posten des Sportvorstands gerne intern besetzt wissen.

Noch ist unklar, ob der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Präsident Claus Vogt Hitzlspergers Ämter auf eine oder zwei Personen verteilen wird. „Es gibt im Moment keine klaren Aussagen dazu“, sagte Mislintat. „Es ist weiterhin eine inhaltliche und offene Diskussion.“ Das Wichtigste sei ihm, dass der eingeschlagene Weg des VfB „beschützt“ werde, betonte der Sportdirektor.

Köln verlängert mit Torjägerin Islacker

Mandy Islacker bleibt dem 1. FC Köln erhalten. Wie der Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde der Vertrag mit der 33 Jahre alten Torjägerin bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Die zweimalige Bundesliga-Torschützenkönigin (2015/16 und 2016/17) und Olympiasiegerin von 2016 war 2020 vom FC Bayern nach Köln gewechselt.

„Mandy Islacker gehört zu den größten Transfers in der Historie unserer Frauenmannschaft. Wir sind sehr glücklich, dass sie ihren Vertrag bei uns verlängert hat“, kommentierte Nicole Bender, Sportliche Leiterin der FC-Frauen. Islacker erzielte in dieser Saison bereits fünf Treffer in zehn Bundesliga-Spielen.

Nach Corona-Infektion: Kimmich will sich impfen lassen

Nationalspieler Joshua Kimmich will sich nun doch gegen Covid impfen lassen. In einem Exklusiv-Interview, das in „Sportstudio-Reportage“ an diesem Sonntag (17.10 Uhr) im ZDF ausgestrahlt wird, bedauert der Bayern-Profi, dass er sich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. „Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte der 26-Jährige.

Kimmich äußert sich in dem Gespräch erstmals zu seiner aktuellen gesundheitlichen Situation und seinen ursprünglichen Bedenken gegen eine Impfung. Er hatte sich mit Covid infiziert und muss sein Comeback aufs nächste Jahr verschieben – Lungenprobleme nach seiner Corona-Infektion wurden als Grund dafür angeben. Der Münchner hatte mit seiner skeptischen Haltung gegenüber der Corona-Impfung und seinen Sorgen vor angeblichen Langzeitfolgen eine Debatte ausgelöst.

Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann hatte am Sonnabend auch bekannt gegeben, dass Nationalspieler Jamal Musiala nach längerem Zögern inzwischen gegen Corona geimpft ist. „Ich freue mich, dass er geimpft ist und wir damit in der Rückrunde hoffentlich keine Probleme mehr haben werden“, sagte der Coach nach dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 und betonte: „Das wünsche ich mir auch für die gesamte Gesellschaft.“

Ronaldo beschert Rangnick nächsten Sieg

Der neue Teammanager Ralf Rangnick konnte sich bei Superstar Cristiano Ronaldo bedanken, dass er mit Rekordchampion Manchester United einen 1:0 (0:0)-Erfolg beim Abstiegskandidaten Norwich City feiern konnte. CR7 gelang per Foulelfmeter (75.), der an ihm selbst verursacht wurde, die Entscheidung. ManUnited kletterte auf Platz fünf.

„Wir sind wieder ohne Gegentor geblieben, aber es gibt noch viel Arbeit für uns zu tun“, resümierte Rangnick nach dem Spiel. Die starken Gastgeber hatten selbst einige gute Chancen, waren aber nicht effizient genug. Man United rückte durch den Sieg zunächst auf Platz fünf vor, der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt immer noch zwölf Punkte.

Ibrahimovic rettet schwachem Milan einen Punkt

Oldie Zlatan Ibrahimovic war einmal mehr der Retter des italienischen Renommierclubs AC Mailand. In der Nachspielzeit traf der 40-jährige Schwede spektakulär zum 1:1 (0:1)-Endstand bei Udinese Calcio – mit seinem 300. Tor in den fünf europäischen Topligen.

„Ibra erreicht mit seinem 300. Tor in den fünf Topligen Giganten wie Ronaldo und Messi. Ewigkeit bedeutet nicht, für immer zu spielen, sondern mit 40 Jahren, das zu leisten, was man mit 20 tat. Ibrahimovic verzaubert weiter mit seinen Kunststücken“, lobte die „Gazzetta dello Sport“.

Udine befördert Cioffi zum Cheftrainer

Der italienische Erstligist Udinese Calcio hat den bisherigen Assistenzcoach Gabriele Cioffi zum offiziellen Cheftrainer befördert. Cioffi folgt auf Luca Gotti, der am Dienstag entlassen worden war.

Cioffi, der bei dem Serie- A-Spiel gegen die AC Mailand als Interimscoach eingesetzt worden war, sicherte sich dank des 1:1 gegen den Tabellenführer den Cheftrainer-Vertrag.

„Wir haben nicht daran gedacht, einen anderen Trainer zu suchen, wir vertrauen Cioffi voll und ganz“, sagte der Sportdirektor des Vereins, Pierpaolo Marino. Gotti hatte die Norditaliener seit 2019 trainiert.

Darmstadt beim Jahresfinale ohne Torjäger Luca Pfeiffer

Zweitligist SV Darmstadt 98 muss im Jahresfinale auf Torjäger Luca Pfeiffer verzichten. Der 25-Jährige erlitt beim 1:0-Sieg in Paderborn am Sonnabend eine Risswunde im Knöchel und wird in der letzten Pflichtspiel-Partie des Jahres 2021 in Regensburg am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fehlen.

„Da sieht man schon fast den Knochen. Er wird jetzt leider ausfallen“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht, der den Ausfall als „Wermutstropfen“ bezeichnete. Stürmer Pfeiffer hat in der laufenden Saison zwölf Tore für den Zweitliga-Zweiten erzielt.

Umworbener Adeyemi will Saison mit Salzburg beenden

Nationalspieler Karim Adeyemi (19) will auch zu Beginn des neuen Jahres für den österreichischen Dauermeister RB Salzburg spielen. Zuletzt hatte es wiederholt Spekulationen gegeben, wonach der Offensivspieler, der am Sonnabend beim 5:0 der Salzburger gegen WSG Tirol einen Hattrick in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechselung erzielte, zu Borussia Dortmund wechseln könnte.

„Es ist noch nichts fix, und ich bin nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf. Ich habe keine Tendenz“, sagte der gebürtige Münchner bei Sky Austria. Er sei „mit dem Kopf hier in Salzburg“ und freue sich „auf die Champions League mit Salzburg. Da wollen wir alles rausholen“. Sein Club hat in der Königsklasse das Achtelfinale erreicht.

Auch RB Leipzig macht sich Hoffnungen, den Teenager zu verpflichten, aber der Trend scheint beim Angreifer in Richtung BVB zu gehen. Mit 14 Treffern führt Adeyemi, der einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2024 in Salzburg besitzt, überlegen die Torjägerliste der österreichischen Bundesliga an.

New York City gewinnt erstmals US-Meisterschaft

Der New York City FC hat acht Jahre nach seiner Gründung erstmals die amerikanische Meisterschaft gewonnen. Der US-Ableger der City Football Group aus Abu Dhabi, Besitzer des englischen Spitzenteams Manchester City, bezwang Gastgeber Portland Timbers im Finale der Major League Soccer mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Der Argentinier Valentín Castellanos (41.) brachte New York im Providence Park in Führung. Felipe Mora (90.+4) rettete die Timbers in die Verlängerung, die keine Entscheidung brachte. New Yorks Torhüter Sean Johnson avancierte im Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Schüssen zum Matchwinner.

Der NYCFC hatte mit dem früheren Bundesliga-Profi Alfredo Morales (Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf) vom vierten Platz aus die Play-offs der Eastern Conference gewonnen, Ex-Meister Portland setzte sich im Westen durch und hatte als bessere Mannschaft der Punkterunde Heimrecht. Titelverteidiger Columbus Crew hatte die Play-offs der MLS verpasst.

Kohfeldt verteidigt Wolfsburg-Sportchef Schmadtke

Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg hat seinen Sportchef Jörg Schmadtke nach der 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart gegen „Schmadtke raus“-Rufe einiger Fans in Schutz genommen. „Die Rufe sind für mich null Komma null nachvollziehbar“, sagte der erst im Oktober verpflichtete Coach. „Jörg Schmadtke hat seit seinem Beginn hier Beispielloses aufgebaut. Er hat als Manager eine Mannschaft nach der Relegation übernommen und jetzt dreimal ins internationale Geschäft geführt – bis in die Champions League. Jetzt ist das erste Mal eine Phase, in der gewisse Dinge über ein halbes Jahr nicht funktionieren.“

Die Wolfsburger schieden am Mittwoch durch ein 1:3 gegen OSC Lille aus der Champions League aus und kassierten am Sonnabendabend in der Fußball-Bundesliga ihre fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. Von einigen der 5000 Fans in der Volkswagen Arena gab es zum ersten Mal seit Schmadtkes Wechsel nach Wolfsburg 2018 Sprechchöre gegen den Geschäftsführer Sport. Motive dafür sind die aktuelle sportliche Krise und die Verpflichtung des schon nach neun Bundesliga-Spieltagen freigestellten Kohfeldt-Vorgängers Mark van Bommel im Sommer.

Schmadtke selbst zeigte am Abend im ZDF-„Sportstudio“ Selbstkritik. Die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate sei „natürlich auch ein Planungsfehler“, sagte der 57-Jährige. „Wir haben drei Jahre extremst performt – mit dem Endresultat, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Dann haben wir versucht, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. Und der ist missraten, das muss man so festhalten.“ Trotz dieser Situation verteidigte auch der Wolfsburger Sportdirektor Marcel Schäfer seinen Vorgesetzten. Die „Schmadtke raus“-Rufe seien „eine Unverfrorenheit“, sagte er. „Jeder weiß, wo wir 2018 standen und was in den letzten drei Jahren passiert ist.“