FC Schalke: Corona! Dimitrios Grammozis verpasst St.-Pauli-Spiel

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 3. Dezember 2021:

Schalke-Coach Grammozis verpasst St.-Pauli-Spiel

Corona-Hammer in der Zweiten Liga: Das Topspiel am Sonnabendabend zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sport1) muss ohne beide Cheftrainer auskommen. Nachdem der doppelt geimpfte Coach des Kiezclubs, Timo Schultz, bereits seit rund einer Woche wegen einer Corona-Infektion ausfällt, wurde nun bekannt, dass Schalke aus dem gleichen Grund ohne seinen Trainer Dimitrios Grammozis nach Hamburg reist.

Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, hat sich beim 43-Jährigen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus durch einen positiven PCR-Test bestätigt. Auch Grammozis ist bereits doppelt gegen Covid-19 geimpft. Selbst bei einem negativen PCR-Test wäre Grammozis nach Clubangaben am Sonnabend von seinen Assistenten Sven Piepenbrock und Mike Büskens vertreten worden. Gleiches gilt für St. Pauli, wo die beiden Co-Trainer Fabian Hürzeler und Loic Favé ihren Chef nominell ersetzen.

Grammozis, der seit dem 5:2 am vergangenen Sonnabend gegen den SV Sandhausen bereits keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt haben soll, bleibe nun zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. „Die schnelle und vollumfängliche Genesung des 43-Jährigen steht im Vordergrund“, teilte Schalke mit.

Zuschauer-Infos für das Schalke-Spiel:

Tabellenführer! BVB-Ansage vor Bayern-Kracher

Kampfansage von Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Kracher am Sonnabendabend gegen den FC Bayern. „Die Tabellenkonstellation ist klar, und ich denke, dass wir bereit sind. Unser Ziel ist es, am Abend Tabellenführer zu sein“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der „Bild“.

Die Tabellenspitze der Bundesliga:

1. FC Bayern: 13 Spiele / 42:13 Tore / 31 Punkte

2. Dortmund: 13 / 33:19 / 30

Zu den anhaltenden Spekulationen um die Zukunft von Top-Stürmer Erling Haaland bemerkte Zorc, er gebe „grundsätzlich keine Wasserstandsmeldungen“ ab. Der Club sei in einem guten, permanenten Austausch mit dem Norweger sowie dessen Vater und seinem Berater. Haaland könne trotz seines bis Ende Juni 2024 laufenden Vertrages zwar im kommenden Sommer wechseln, Zorc glaubt aber auch, dass für den 21-Jährigen die Rahmenbedingungen wichtig seien. „Erling tut uns mehr als gut – aber wir ihm auch“, sagte Zorc.

Mit Blick auf den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi, an dessen Verpflichtung der BVB großes Interesse haben soll, verwies Zorc auf dessen bis 2024 laufenden Vertrag bei Salzburg. Der 19-Jährige sei ein großes deutsches Talent. Der Angreifer bringe extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend sei, erklärte Zorc vielsagend.

Wechsel Nationalspieler Karim Adeyemi von Salzburg zum BVB?

Foto: Imago / GEPA pictures

Ronaldo durchbricht 800-Treffer-Schallmauer

Manchester United hat dank zweier Treffer von Cristiano Ronaldo den nächsten Schritt aus der Krise gemacht. Vor den Augen ihres kommenden deutschen Trainers Ralf Rangnick besiegte der englische Rekordmeister den FC Arsenal im Topspiel mit 3:2 (1:1) und pirschte sich wieder bis auf zwei Punkte an die internationalen Plätze heran.

Einen Tag vor der offiziellen Rangnick-Vorstellung avancierte Ronaldo einmal mehr zum Mann des Abends für die Red Devils. Der portugiesische Superstar sorgte mit seinen beiden Toren (52. und 70.) für die Entscheidung zugunsten von ManUnited und durchbrach mit seinen Treffern Nummer 800 sowie 801 in offiziellen Spielen die nächste Karriere-Schallmauer. 800 Tore hatte vor ihm noch kein Fußballer erzielt. Pelé traf 765-mal, Lionel Messi kommt bislang auf 756 Tore.

Gewohnte Jubelpose zusammen mit Ex-BVB-Star Jadon Sancho (l.): Cristiano Ronaldo.

Foto: Imago / Sportimage

Rangnick, der seine United-Premiere an der Seitenlinie am Sonntag bei Crystal Palace (15.00 Uhr/Sky) erleben wird, sah von der Tribüne des Old Trafford aus ein echtes Spektakel. Nachdem Smith Rowe die Gäste zunächst in Führung gebracht hatte (18.), drehte ManUnited die Partie durch Treffer von Bruno Fernandes (44.) und Ronaldo.

Nach dem 2:2 durch Martin Ödegaard (55.) war es erneut Ronaldo, der mit einem verwandelten Foulelfmeter für das umjubelte Siegtor sorgte. Manchesters Interimscoach Michael Carrick, der das Amt des entlassenen Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer übernommen hatte, blieb damit auch in seinem dritten und vorerst letzten Spiel ungeschlagen. Er wird nun Rangnicks Co-Trainer.

Hertha: Bobic erwartet von Korkut „sich anzupassen“

Markige Worte nach einem viel diskutierten Trainerwechsel: Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic setzt auf schnelle Erfolge unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut. „Ich erwarte das, wofür er auch steht: Dass er sich gut anpassen kann und in kurzer Zeit das Optimale holt“, sagte Bobic bei DAZN vor dem Auswärtsspiel beim gemeinsamen Ex-Club VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Der am Montag vollzogene Trainerwechsel von Pal Dardai zu Korkut sei eine logische Konsequenz gewesen, um die sportlichen Ziele noch zu erreichen. „Wir sind nicht zufrieden mit der sportlichen Entwicklung und wollen da eine Veränderung sehen. Aber wir sind weit weg davon, dass wir irgendwo abgeschlagen sind“, sagte Bobic.

Korkut bei Hertha BSC vorgestellt: "Ein Stück weit Chamäleon" Korkut bei Hertha BSC vorgestellt: "Ein Stück weit Chamäleon"

Ziel solle weiter bleiben, bei den kriselnden Berlinern endlich für Konstanz zu sorgen. „Als ich hierhergekommen bin, habe ich gesagt, wir brauchen Stabilität, auch auf der Trainerposition. Das hat jetzt nicht funktioniert“, sagte der 50-Jährige: „Das ist so und hat mehrere Gründe, viele liegen vielleicht auch in der Vergangenheit. Aber da suche ich nicht.“

Brasilien: Atlético Mineiro nach 50 Jahren wieder Meister

Der brasilianische Traditionsclub Atlético Mineiro hat erstmals nach 50 Jahren wieder die Meisterschaft gewonnen. Der Club besiegte am Donnerstagabend in der Arena Fonte Nova in Salavador – angeführt von dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Hulk – Bahia nach 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:0). Damit liegt Atlético-MG (81 Punkte) uneinholbar vor dem zweitplatzierten Titelverteidiger Flamengo Rio de Janeiro (70) – das Team hat noch drei Spiele.

Atlético-MG hatte das Spiel in Salvador in der zweiten Halbzeit nach dem 0:2-Rückstand noch gedreht. Den Auftakt machte dabei Hulk: Der 35-Jährige, der mit 18 Treffern auch die Torjägerliste anführt, verwandelte in der 73. Minute einen Elfmeter. Dann traf Keno zwei Male. Zuvor hatten Luiz Otavio (62.) und Gilberto (66.) Bahia, das gegen den Abstieg kämpft, in Führung gebracht.