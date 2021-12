Wie einst bei Özil: Arsenal-Profi vereitelt Raubüberfall

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 2. Dezember 2021:

Lauterbach: Kein Spiel mehr als 5000 Zuschauer

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert kurz vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern eine Obergrenze für Fußballspiele. „Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5.000 Zuschauer haben“, schrieb Lauterbach auf Twitter mit Blick auf das umstrittene rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende vor 50.000 Fans.

Am Mittwoch war der Corona-Inzidenzwert in Köln sprunghaft gestiegen. „Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen“, schrieb Lauterbach. Nach Angaben der Stadt Köln vom Mittwoch gebe es allerdings noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesligaspiel vom Sonnabend. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über schärfere Maßnahmen. Dabei geht es auch um Einschränkungen bei Großveranstaltungen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Arsenals Gabriel vereitelt Raubüberfall

Der brasilianische Abwehrspieler Gabriel vom Premier-League-Club FC Arsenal hat vor seinem eigenen Haus in London einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die „Daily Mail“ berichtete, blieb der 23-Jährige, dessen voller Name Gabriel dos Santos Magalhães lautet, unverletzt.

Gabriel ist nicht der erste Arsenal-Profi, der einen Überfall vereitelt hat. Im Sommer 2019 wurden Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Sead Kolasinac in London von zwei bewaffneten Männer überfallen. Kolisinac wehrte den Angriff mit bloßen Händen ab. Die Täter wurden später gefasst und zu Haftstrafen verurteilt.

Gabriel war mit einem Freund nach Hause gekommen. Als die beiden aus dem Auto ausstiegen, wurden sie in seiner eigenen Garage von zwei maskierten Männern angesprochen, die ihnen gefolgt waren. Die Räuber forderten die Autoschlüssel, das Handy und die Uhr von Gabriel, der zunächst kooperierte. Dann schwang einer der Maskierten einen Baseballschläger in Richtung des Fußballers. Allerdings war der Arsenal-Verteidiger laut dem Bericht schneller, schlug dem Angreifer ins Gesicht und drückte ihn zu Boden. Der Räuber konnte sich zwar befreien, aber Gabriel, der unverletzt blieb, behielt seine Mütze.

Der Kriminelle konnte später anhand von DNA-Spuren identifiziert werden. Da er mit weiteren Straftaten aus der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, verurteilte ein Gericht den 26-Jährigen zu einer fünfjährigen Haftstrafe. Sein Komplize wurde nicht gefasst.

Träsch hat früher von Nagelsmann abgeschrieben

Ex-Nationalspieler Christian Träsch (34) hat früher von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann abgeschrieben und zudem eine langfristige Wette mit seinem alten Kumpel am laufen. Er habe mit Nagelsmann im Internat zusammengewohnt, berichtete Träsch dem „Kicker“ (Donnerstag). „Er war der bessere Schüler. Ich habe von ihm häufig abgeschrieben – so weit es eben ging. Er hatte nicht gerade die schönste Schrift.“

Als Nagelsmann seine Karriere wegen Verletzungen früh beendete, habe er gesagt, dann gewinne er die Champions League eben als Trainer. „So ist die Wette entstanden. Vorletztes Jahr, als er mit Leipzig im Halbfinale stand, habe ich schon ein bisschen gezittert“, berichtete Träsch. Der Wetteinsatz: Sollte Nagelsmann sein Ziel vor 2032 erreichen, bekommt er von Träsch einen Audi A3. „Ich wünsche ihm den Champions-League-Sieg von ganzem Herzen, weil er es sich verdient hat – von mir aus aber gerne auch erst nach 2032.“

Träsch hat seine Karriere im Oktober 2020 beendet und will im kommenden Jahr für den FC Gerolfing in der Kreisliga kicken. Seine letzte Profi-Station war in Dubai, dort lebt er derzeit noch mit seiner Familie.

Streich würde nicht aus der Kirche austreten

Freiburgs Trainer Christian Streich würde nicht aus der Kirche austreten – auch wenn er „nicht wahnsinnig gläubig“ sei. Das sagte der Coach der Wochenzeitung Die Zeit: „Es würde meiner Mutter wehtun.“

Dass aus Streich, der Germanistik und Geschichte studiert hat, kein Lehrer geworden ist, liegt an seiner Liebe zum Fußball. „Ich fühlte: Der Fußballplatz ist für mich doch besser als das Klassenzimmer“, äußerte der 56-Jährige.

Nördlingen baut Statue für Gerd Müller

Die Stadt Nördlingen setzt dem früheren Weltklassestürmer Gerd Müller ein Denkmal. Zum ersten Todestag der Fußball-Legende am 15. August 2022 soll am Nördlinger Stänglesbrunnen eine lebensgroße Bronzestatue des Fußballers errichtet werden, sagte Oberbürgermeister David Wittner (Freie Wähler). Mehrere Medien hatten bereits über den Plan der Geburtsstadt Müllers berichtet.

Die Statue soll den als „Bomber der Nation“ gepriesenen ehemaligen Weltklasse-Torjäger beim wohl wichtigsten Tor seiner Laufbahn darstellen, dem Siegtreffer zum 2:1 gegen die Niederlande beim WM-Finale 1974 im Münchner Olympiastadion. Am Stänglesbrunnen zwischen seinem Geburtshaus und dem Haus in der Berger Straße, in dem er aufwuchs, soll Müller das Fußballspielen gelernt haben.

Der Stadtrat hat sich nach Angaben des Rathauschefs bereits für ein Angebot der Glocken- und Kunstgießerei Rincker aus der Nähe von Frankfurt am Main entschieden. Der beauftragte Künstler ist der Bildhauer Herbert Deiss aus Aschaffenburg.

Müller ist im vergangenen August im Alter von 75 Jahren gestorben. Der frühere Nationalspieler war im Sommer 1964 zum FC Bayern gekommen und prägte eine Ära. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Nach seiner Karriere blieb der frühere Toptorjäger dem FC Bayern München lange als Trainer im Nachwuchs erhalten.

Bomber der Nation: Zahlen, Stationen und Erfolge von Gerd Müller Bomber der Nation: Zahlen, Stationen und Erfolge von Gerd Müller

Liverpool klarer Derbysieger – Buhrufe für Everton

Der FC Liverpool hat das Derby beim FC Everton klar für sich entschieden und den Nachbarn am Mittwochabend mit 4:1 (2:1) gedemütigt. Die Reds bleiben in der Premier-League-Tabelle trotzdem Dritter, weil auch der FC Chelsea und Manchester City ihre Spiele gewonnen haben. Chelsea verteidigte durch ein 2:1 (1:1) beim FC Watford Platz eins. Der Tabellenzweite Man City gewann 2:1 (2:0) bei Aston Villa.

Erlebten ein heißes Merseyside-Derby: Die Trainer Rafael Benitez (l., Everton) und Jürgen Klopp (Liverpool).

Foto: Imago/Pro Sports Images

Liverpool feierte den Sieg im Merseyside-Derby vor allem dank des überragenden Doppeltorschützen Mohamed Salah (19./64. Minute). Außerdem trafen Jordan Henderson (9.) und Diogo Jota (79.) im Goodison Park für die Elf von Jürgen Klopp. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Everton, das vom früheren Liverpool-Coach Rafael Benitez trainiert wird, erzielte Demarai Gray (38.). Die kriselnden Toffees wurden nach dem Abpfiff von den eigenen Fans ausgebuht.

Umjubelter Torschütze: Mo Salah (2.v.l.) nach seinem Treffer zum 3:1.

Foto: Imago/News Images

Notfall: Chelsea-Spiel unterbrochen

Spitzenreiter Chelsea gewann in Watford, nachdem die Partie zunächst nach 13 Minuten wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne des Stadions an der Vicarage Road unterbrochen wurde. Beim Stand von 0:0 hatte ein Zuschauer einen Herzstillstand erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und stabilisiert.

Die Mannschaften, darunter die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Kai Havertz (beide Chelsea), hatten in Folge des Notfalls den Platz verlassen. Nach etwa einer halben Stunde wurde das Duell beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Mason Mount (29.) und Hakim Ziyech (72.) trafen anschließend für das Team von Trainer Thomas Tuchel, Emmanuel Dennis (43.) traf für die Gastgeber.

Ein Sanitäter mit Defibrilator auf dem Platz an der Vicarage Road: Nach einer halben Stunde konnte der FC Watford ENtwarnung geben.

Foto: Imago/Pro Sports Images

Pep Guardiolas Man City mühte sich gegen das unter dem neuen Trainer Steven Gerrard erstarkte Aston Villa zum Sieg. Rúben Dias (27.) und

Bernardo Silva (43.) schossen auswärts im Villa Park die Tore für die Cityzens, bei denen Ilkay Gündogan und der nach einer Corona-Infektion noch nicht ganz fitte Kevin de Bruyne nicht im Kader standen. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Villa erzielte Ollie Watkins (47.).

Reis: Bochum in der Bundesliga „auf Augenhöhe“

Bochums Trainer Thomas Reis ist mit dem bisherigen Auftreten des Erstliga-Rückkehrers überaus zufrieden. „Diese Zwischenbilanz hätte ich im Sommer jedenfalls liebend gern unterschrieben“, sagte Reis dem „Kicker“ angesichts von 16 Punkten in 13 Spielen. „Wichtiger ist für mich aber ohnehin die Entwicklung der Mannschaft. Die sehen wir, die ist äußerst positiv. Klammern wir mal das Bayern-Spiel aus, dann waren wir gegen jeden Gegner auf Augenhöhe. Das haben sicher nicht viele erwartet.“

Seine Mannschaft habe „etwas Anlauf gebraucht, um unseren Respekt und ein bisschen Ehrfurcht abzulegen“. Es sei aber klar gewesen, dass „eigene Fehler in dieser Qualitätsliga anders bestraft werden als in der 2. Liga“. Der VfL ist im Sommer nach elf Jahren in der 2. Liga ins Oberhaus zurückgekehrt. Am Sonnabend ist der Club beim FC Augsburg zu Gast.

Real Madrid baut Tabellenführung aus

Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg in der spanischen Liga seine Tabellenführung ausgebaut. Beim 1:0 (1:0) gegen Athletic Bilbao mussten die Madrilenen am Mittwochabend aber lange zittern, ehe der Sieg vor 33.627 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabéu unter Dach und Fach war.

Karim Benzema (40. Minute) erzielte in der Nachholbegegnung das Tor des Tages, die Gäste hatten danach gute Chancen auf den Ausgleich. Real liegt in der Tabelle der Primera División nun sieben Zähler vor Atlético Madrid, hat aber ein Spiel mehr absolviert als der Meister.

Nizza holt Punkt in Paris - Messi zeigt Ballon d'Or

Superstar Lionel Messi präsentierte den Ballon d’Or, sein Clubkollege Gianluigi Donnarumma zeigte vor dem Anpfiff des Spitzenspiels zwischen Paris Saint-Germain und OGC Nizza stolz die Trophée Yachine für den besten Torhüter. Der Keeper der Pariser zeigte später auch auf dem Rasen sein Können, war mehr gefordert als ihm lieb war.

Die Pariser Stars Lionel Messi (r.) und Gianluigi Donnarumma mit ihren Trophäen

Foto: Imago/Xinhua

Der überlegene Spitzenreiter aus Paris, der auf den verletzten Brasilianer Neymar verzichten musste, kam gegen die Gäste am Mittwochabend über ein 0:0 nicht hinaus. Paris liegt in der Ligue 1 aber weiter zwölf Punkte vor dem Zweiten Olympique Marseille, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert.

Messi gewinnt Ballon d'Or: Auch Klopp reagiert verwundert Messi gewinnt Ballon d'Or: Auch Klopp reagiert verwundert