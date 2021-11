Schwere Vorwürfe posthum: Diego Maradona ein Vergewaltiger?

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 23. November 2021:

Kein Gehalt bei Hertha für ungeimpfte Profis in Quarantäne

Hertha BSC sanktioniert bereits seit Anfang des Monats ungeimpfte Profis im Fall einer Corona-Quarantäne. Das bestätigte Geschäftsführer Fredi Bobic. „Wir haben bereits seit dem 2. November bei uns durchgesetzt, dass ungeimpfte Spieler für den Zeitraum einer Quarantäne keinen Verdienstausfall von uns erhalten“, wurde der 50-Jährige am Dienstag von der „B.Z.“ und der „Bild“-Zeitung zitiert.

Der Berliner Bundesligist war bereits mehrfach von Corona-Fällen betroffen, es soll allerdings mittlerweile kaum noch Spieler geben, die sich nicht gegen das Virus impfen lassen haben. Anfang Oktober hatten die Herthaner Vereinsverantwortlichen auch schon durchgesetzt, dass ungeimpfte Profis für die erforderlichen PCR-Tests selbst die Kosten tragen mussten.

Eintracht-Museum erhält Julius-Hirsch-Preis

Das Eintracht Frankfurt Museum ist am Montagabend im Frankfurter Palmengarten mit dem Julius Hirsch Preis 2021 ausgezeichnet worden. Museumsleiter Matthias Thoma sprach bei der Vergabe durch den DFB von einer „tollen Auszeichnung, die uns sehr stolz macht“. Thomas nahm die Ehrung gemeinsam mit Vorstandssprecher Axel Hellmann entgegen.

Der DFB würdigte mit der Vergabe „die nachhaltige und umfassende Arbeit des Museums auf dem Gebiet der Erforschung, Aufarbeitung und vor allem der zeitgemäßen und breiten Vermittlung der Geschichte des Vereins in der NS-Zeit“. Auch die DFB-Vizepräsidenten Peter Peters und Rainer Koch waren in das Gesellschaftshaus gekommen. „Wahrheit muss Wahrheit bleiben“, sagte Peters: „Erinnerung muss lebendig bleiben. Wir müssen jeden Funken, der ein Feuer auslösen könnte, so früh wie möglich austreten.“

Mit dem 2005 gestifteten Preis, der an den vermutlich 1943 im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten siebenmaligen Nationalspieler Julius Hirsch erinnert, zeichnet der DFB jährlich Vereine, Initiativen oder Einzelpersonen aus, die sich öffentlich für Demokratie und Menschenwürde einsetzen sowie sich Antisemitismus und jeder Form von Diskriminierung entgegenstellen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Berliner Verein „Gesellschaftsspiele“, der gezielt die verbindende Kraft des Fußballs nutzt, um Bildungsangebote für den Kampf gegen Rassismus anzubieten. Der FC Victoria Wittenberg aus Sachsen-Anhalt erhielt als dritter Preisträger die silberne Schale.

Löw fürs Impfen: „Kann es nur jedem raten“

Ex-Bundestrainer Joachim Löw spricht aich ganz klar für das Impfen aus, eine Pflicht hingegen sollte es nicht geben. „Ich kann nur für mich sprechen: Wenn wir aus der Pandemie rauskommen wollen, ist Impfen notwendig“, sagte Löw bei einer Veranstaltung der Stiftung von Nationalspieler Matthias Ginter bei Sky Sport News. „Es macht für mich Sinn, sich impfen zu lassen. Man kann es auch nur jedem raten, aber die Entscheidung liegt beim Einzelnen. Das muss man anerkennen.“

Sollte jemand gegen eine Impfung sein, „dann bleibt nichts anderes, als das zu akzeptieren“, sagte Löw (61). Der Fußball habe natürlich eine gewisse Verantwortung wie die Nationalspieler auch. „Die Impfquote in allen Vereinen ist weit über 90 Prozent. Das ist mehr als in der gesamten Bevölkerung.“ Wenn sich ein Drittel der Bevölkerung nicht impfen lasse, werde die Pandemie Deutschland noch monatelang massive Probleme bereiten. „Wenn mal die Intensivbetten voll sind, haben wir echt ein großes Problem in unserem Land“, sagte Löw.

Der ungeimpfte Bayern-München-Profi Joshua Kimmich hatte Ende Oktober seine Vorbehalte gegen die Corona-Impfung geäußert. Er ist derzeit ebenso in Quarantäne wie seine Teamkollegen Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance. Für Aufregung sorgte zudem Ex-Werder-Coach Markus Anfang, gegen den wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfzertifikates ermittelt wird.

Löw: „Es gab natürlich schon einige Anfragen“

Löw selbst ist grundsätzlich offen für eine neue Aufgabe, konkrete Vorstellungen hat er aber immer noch nicht. „Es gab natürlich schon einige Anfragen, es gab auch das eine oder andere Gespräch, aber natürlich fällt jetzt keine Entscheidung. Vorstellbar ist einiges, Hauptsache natürlich im Fußball, das auf jeden Fall“, sagte Löw.

Er habe nach seinem Rücktritt zwei, drei Monate gebraucht, es sei teils aufwühlend gewesen. „Den Prozess habe ich irgendwie abgeschlossen. Ich spüre, dass der Fußball mich wieder anzieht, dass ich motiviert bin und wieder gerne Fußball schaue und mich wieder interessiere, für Dinge, die passieren“, sagte Löw.

Kubanerin wirft Maradona Vergewaltigung vor

Kurz vor dem ersten Todestag von Diego Maradona hat eine 37 Jahre alte Kubanerin schwere Vorwürfe gegen die argentinische Fußball-Legende erhoben. Maradona habe sie vor 20 Jahren in Kuba, wo sich der Weltmeister von 1986 für einen Drogenentzug aufhielt, unter anderem vergewaltigt. Zudem sei sie später von Maradonas Umfeld mehere Wochen in einem Hotel gegen ihren Willen festgehalten worden.

Die Kubanerin Mavys Alvarez Rego, die inzwischen in Miami lebt, berichtete Journalisten in Buenos Aires davon, wie sie Maradona als 16-Jährige kennengelernt hatte.

Mavys Alvarez Rego erhebt schwere Vorwürfe gegen Diego Maradona.

„Ich war von ihm geblendet, er hat mich erobert. Aber nach zwei Monaten hat sich alles geändert“, sagte sie. Maradona habe unter anderem versucht, sie abhängig von Kokain zu machen. „Ich habe ihn geliebt und gehasst zugleich, habe sogar an Selbstmord gedacht“, sagte sie.

Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben.

Hitzfeld: Katar-WM „Enttäuschung für mich“

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld freut sich nicht auf die Weltmeisterschaft in Katar. „Es ist eine Enttäuschung für mich, dass eine WM in Katar ausgetragen wird. Mein Fußballherz hat diese Entscheidung nicht verstanden“, sagte der 72 Jahre alte frühere Meistercoach des FC Bayern München im Sport-1-Podcast „Meine Bayern-Woche“. „Ich habe dort zwar schon Urlaub gemacht, aber es ist keine Fußballnation. Die Geldgeber haben heutzutage aber einen großen Einfluss“, sagte Hitzfeld.

Das Golf-Emirat Katar steht vor allem wegen unmenschlicher Bedingungen bei den Bauarbeiten der Stadien und vieler weiterer Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen am Pranger.

Doping-Kontrollen bei deutschen Frauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Montabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) bekommen. Bei einer Kontrolle im Mannschaftshotel in Wolfsburg mussten insgesamt fünf Spielerinnen Urinproben abgeben, teilte der DFB mit.

Die Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (16 Uhr/ZDF) gegen die Türkei und am Dienstag, 30. November, (19 Uhr/ „zdf.de“) in Faro gegen Portugal die abschließenden beiden WM-Qualifikationsspiele des Jahres 2021. In der Qualifikationsgruppe H für die WM in Australien und Neuseeland belegen die Deutschen derzeit mit vier Siegen aus vier Spielen den ersten Platz.

Union Berlin: Luthe über seinen größten Traum

Torwart Andreas Luthe sieht Union Berlin in einer ähnlichen Situation wie in der vergangenen Saison, an deren Ende sich die Eisernen für den Europacup qualifizierten. Ein erneuter Einzug ins internationale Geschäft sei aber kein Automatismus. „Das ging uns letztes Jahr ähnlich. Da haben wir uns auch in Gefilden bewegt, in die wir nicht reingehören. Wir versuchen, diesen Geist weiterzutragen und so weiterzuarbeiten, wie in den letzten zwei Jahren. Wir versuchen, das Beste für den Club rauszuholen, das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt jedes Jahr das Ziel Europa setzen“, sagte der 34 Jahre alte Schlussmann in einem Interview von „ran.de“.

Auch als aktueller Tabellen-Fünfter und Derbysieger gegen Hertha BSC (2:0) am vergangenen Wochenende seien neue Ziele schwer zu definieren. „Der größte Traum im Fußball ist schon im letzten Jahr in Erfüllung gegangen. Die Qualifikation für Europa mit Union Berlin. Wenn wir dieses Jahr wieder die Klasse halten und einen ordentlichen Tabellenplatz belegen, bin ich zufrieden. Sobald der Klassenerhalt perfekt ist, werden wir alles daran setzen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Und das hat uns letztes Jahr in die Situation gebracht, doch noch um Europa spielen zu können“, sagte Luthe.

Luthe zu VAR: „Das Spiel ist anders geworden“

Gegen Hertha BSC profitierte der Torwart von einer Entscheidung des Video-Assistenten (VAR), durch die ein Gegentor von Peter Pekarik, an dem er nicht schuldlos gewesen wäre, aberkannt wurde. Der Fußball habe sich durch die Einführung des VAR verändert, findet Luthe.

„Die Diskussionen sind andere geworden, wenn man sich die Szenen noch tausend Mal anschauen kann. Als Spieler kommt es ja durchaus vor, dass du zwei, drei Minuten in der Kälte stehst, bis eine Entscheidung getroffen wird. Manchmal profitierst du, manchmal bist du der Verlierer bei solchen Entscheidungen. Das Spiel ist anders geworden, dass muss man einfach sagen“, meinte Luthe. Er habe sich einfach angewöhnt, „zwei Mal zu jubeln“, sagte der Keeper.