Tennis in Hamburg: Aufschlag für mehr Gleichberechtigung

Am Hamburger Rothenbaum wird von 2022 an ein kombiniertes Tennisturnier für Damen und Herren gespielt. Vorverkaufsstart nächste Woche.

Hamburg. Sein Geburtsland Österreich geht wieder in einen Lockdown für alle, Peter-Michael Reichel war am Freitagmittag allerdings dennoch guter Laune. Das lag weniger darin begründet, dass der 69-Jährige in der Schweizer Gemeinde Andermatt lebt, sondern vielmehr daran, dass er in seiner Eigenschaft als Veranstalter der Tennisturniere am Hamburger Rothenbaum eine hochkarätige Nachricht hinsichtlich der Weiterentwicklung der Hamburg European Open zu verkünden hatte. Vom kommenden Jahr an werden Damen und Herren erstmals seit 1978 wieder gemeinsam auf dem roten Sand an der Hallerstraße aufschlagen.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit diesem Schritt ein weiteres der Versprechen einlösen können, die wir bei unserer Übernahme im Jahr 2019 gegeben hatten“, sagte Peter-Michael Reichel, dessen Tochter Sandra Reichel (50) als Turnierdirektorin die Hauptverantwortung für die Events trägt.

Tennis: Fusion mit WTA wurde diskutiert

In diesem Sommer hatte es erstmals seit dem Verkauf der Lizenz nach Philadelphia im Jahr 2002 wieder ein Damenturnier der 250er-Kategorie (Siegerin erhält 250 Weltranglistenpunkte) am Rothenbaum gegeben. Die Vision, dieses Turnier in das bestehende ATP-500er-Event der Herren zu integrieren, verfolgten die Reichels schon länger.

Nun kam die Zustimmung der beiden Dachorganisationen, die vor allem deshalb möglich war, weil mit dem Italiener Andrea Gaudenzi (48) seit Januar 2020 ein Mann der ATP vorsteht, der die zukunftsweisende Gleichstellung der Geschlechter voranzutreiben versucht. Sogar eine Fusion mit der Damenorganisation WTA wurde zwischenzeitlich diskutiert, und auch wenn diese vom Tisch zu sein scheint, ist die Annäherung von beiden Seiten gewünscht.

Turnier im Juli geplant

„Ein starkes Damen- und Herrentennis auf den gleichen Bühnen zu präsentieren, verbessert das kombinierte Storytelling der zwei Touren während der gesamten Saison. Dies ist ein aufregender Moment für die Hamburg European Open“, sagte Gaudenzi. Steve Simon, Chairman und CEO der WTA, sagte: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass das kombinierte Turnier im Jahr 2022 ein großartiges Spektakel in Hamburg sein wird.“

Wie groß dieses Spektakel tatsächlich sein wird, wenn im Sommer kommenden Jahres die Corona-Beschränkungen hoffentlich komplett wegfallen, bleibt abzuwarten. Vor allem organisatorisch kommt ein erheblicher Mehraufwand auf die Veranstalter zu. Schwierig bleibt der Termin. Geplant ist das Turnier vom 16. bis 24. Juli – und damit fünf Tage nach dem Finalwochenende des Grand-Slam-Events in Wimbledon.

Andrea Petkovic und Dominic Thiem sind die Zugpferde

Zwar mussten die Damen in diesem Jahr parallel zur zweiten Wimbledon-Woche spielen, dennoch bleibt der Wechsel vom Londoner Rasen auf den Hamburger Sand vor dem Start der US-Hartplatzserie für viele Profis kompliziert. „Zum Teilnehmerfeld können wir frühestens im Mai etwas sagen, aber wir bemühen uns schon jetzt darum, Topspielerinnen und -spieler zu verpflichten“, sagte Peter-Michael Reichel.

Mit dem österreichischen Weltranglisten-15. Dominic Thiem (28) und der diesjährigen Finalistin Andrea Petkovic (34/Darmstadt), die auch als Turnierbotschafterin für das kombinierte Event tätig sein wird und dieses als „Wunschkonstellation“ bezeichnet, stehen zwei Zugpferde immerhin bereits unter Vertrag.

Reichels suchen noch einen Club

Interessant dürfte auch die Platzsituation werden. Zwar stimmte die WTA dem Ansinnen zu, die Hauptfeldmatches am Sonntag starten zu lassen, um den Spielplan zu entzerren. Um jedoch ausreichend Trainingsmöglichkeiten anbieten zu können, suchen die Reichels einen Club als Kooperationspartner, um auf dessen Anlage ausweichen zu können. „Es gibt mehrere Optionen, wir werden auf alle Bedürfnisse eingehen können“, sagte Peter-Michael Reichel. Der Club an der Alster als Eigentümer der Anlage ist über die Reduktion der Veranstaltungstage von 14 auf neun glücklich.

Die Spielplangestaltung dürfte, sofern es nicht zehn Tage durchregnet, kein Problem darstellen. Mit den geplanten 32er-Feldern ist die Anzahl der Partien genauso groß wie in den Jahren bis 2008, in denen das Herrenturnier als Mastersevent mit 64 Startern gespielt wurde. Logistisch allerdings ist die Zusammenführung von ATP- und WTA-Turnieren nicht ganz einfach. Ein Beispiel: Da beide Touren unterschiedliche Sponsoren haben, müssen die Matchcourts zwischen Damen- und Herrenspielen umgebaut werden.

„Wir werden mehr Personal brauchen"

„Wir werden mehr Personal brauchen. Das ist aber nichts, was uns Sorgen bereitet, das funktioniert bei vielen anderen kombinierten Turnieren auch“, sagte Peter-Michael Reichel. In Europa gibt es mit Wimbledon, den French Open in Paris, den Mastersturnieren in Rom und Madrid sowie in Eastbourne (England) fünf weitere „combined events“, weltweit kommen in Australien und Nordamerika weitere hinzu.

Ein entscheidender Punkt ist die Finanzierung des neuen Turniers. Der Gesamtetat steht noch nicht fest, Peter-Michael Reichel bezifferte ihn auf mindestens sechs, eher sieben Millionen Euro. Die Stadt, für die Sportsenator Andy Grote („Mit dieser ambitionierten Weiterentwicklung gewinnt das Turnier international weiter an Beachtung“) den neuen Status lobte, hatte zuletzt rund 750.000 Euro an Zuschüssen gewährt. Die Reichels wollen nun die Gespräche mit potenziellen Namens- oder Hauptsponsoren intensivieren. „Fakt ist, dass unser Produkt so wertvoll ist wie noch nie“, sagte Peter-Michael Reichel, „ich hoffe sehr, dass sich das auszahlen wird.“

Tennis: Ticketverkauft beginnt im November

Wie sehr die Tennisfans auf die neue Konstellation hinfiebern, wird sich schon im Weihnachtsgeschäft herausstellen. Der Ticketverkauf beginnt am 26. November unter hamburg-open.com.