„Reiz der Geldscheine“ – Juden-Zentralrat tadelt FC Bayern

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 18. November 2021:

Zentralrat der Juden kritisiert Bayern wegen Katar-Deal

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hat den FC Bayern wegen der Geschäftsbeziehungen mit Katar getadelt. Er sehe die Zusammenarbeit „kritisch“, sagte Schuster (67) der „Süddeutschen Zeitung“ und stellte sich hinter eine Fan-Initiative, die derartige Deals verhindern will.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, kritisiert den FC Bayern.

Foto: Nicolas Armer / dpa

Er „unterschreibe“ die Aussage der kritischen Anhänger, der einstige Bayern-Präsident Kurt Landauer, der Jude war, würde sich angesichts des Sponsoring-Vertrages mit dem Staatsunternehmen im Grabe umdrehen, sagte Schuster. „Und den Inhalt des Antrags teile ich“, meinte er mit Blick auf das Fan-Vorhaben, den Club bei der Jahreshauptversammlung kommende Woche zu zwingen, den Kontrakt nicht zu verlängern.

Für die Bayern-Bosse hätten „die Geldscheine so einen Reiz gehabt, dass sie das andere in dem Moment nicht ausreichend beachtet haben“, sagte Schuster über das Sponsoring. Dieses „andere“ seien etwa die finanzielle Unterstützung aus dem Wüstenstaat für Terrororganisationen wie die Hamas oder den Iran und die „fragwürdigen“ Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Barcelona darf vorerst keine Spieler verpflichten

Der finanziell angeschlagene FC Barcelona kann derzeit wegen der Gehaltsobergrenze der Liga nach der Verpflichtung von Trainer Xavi vorerst keine neuen Spieler mehr unter Vertrag nehmen. Nur wenn Spieler des Traditionsvereins zu anderen Clubs wechseln würden, wäre wieder finanzieller Spielraum für Neuzugänge, sagte Fußballdirektor Mateu Alemany. „Es ist halt so, dass wir Xavi und seinen Trainerstab noch anmelden können, aber dann ist nichts mehr übrig“, sagte Alemany bei der Vorstellung des Rechtsverteidigers Dani Alves in Barcelona.

Der bisher vereinslose Brasilianer Alves war mit 38 Jahren zu seinem früheren Verein zurückgekehrt, allerdings für ein – Medienberichten zufolge – relativ niedriges Gehalt. Seit dem Ende des Sommertransfers am 31. August mussten die auch sportlich in einer Krise steckenden Katalanen Gehaltsverbesserungen für Ansu Fati und Pedri González sowie die Entschädigungen für den im Oktober vorzeitig entlassenen niederländischen Trainer Ronald Koeman und dessen Team verkraften, schrieb die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“.

Nachdenkliche Mienen bei Fußballchef Mateu Alemany (r.) und Vizepräsident Rafael Yuste (l.): Der FC Barcelona darf vorerst keine Verpflichtungen mehr tätigen.

Foto: Karim Jaafar / AFP

Alemany habe aber betonnt, dass bis zur Öffnung des Wintertransferfensters am 1. Januar noch eineinhalb Monate blieben und man an verschiedenen Möglichkeiten arbeite. „Am 1. Januar sehen wir weiter“, betonte er ohne Details zu nennen. „Mundo Deportivo“ berichtete, Xavi sei an Raheem Sterling von Manchester City interessiert.

Hitzlsperger warnt vor Zuschauerbegrenzung

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger von Bundesligist VfB Stuttgart hat vor einer abermaligen Corona-bedingten Senkung der Zuschauerzahlen im deutschen Profifußball gewarnt. „Eine neuerliche, pauschale Reduzierung von Stadionkapazitäten würde unsere wirtschaftliche Situation existenziell verschärfen und wäre auch in Bezug auf die Pandemiebekämpfung der falsche Weg“, wird der frühere Nationalspieler im „Kicker“ zitiert.

Aus seiner Sicht würde es „die Impfkampagne konterkarieren, wenn Geimpfte und Genesene nicht ins Stadion dürfen“, führte Hitzlsperger aus. Fußballspiele seien keine Pandemietreiber, betonte der 39-Jährige, „das zeigen die Zahlen sowohl bei uns in Stuttgart als auch in der gesamten Liga“. Eine entsprechende Studie der Deutschen Fußball Liga (DFL) bezieht sich jedoch auf die ersten Saisonspieltage, als die Infektionszahlen weitaus geringer waren, als es aktuell der Fall ist.

Die Angst der Branche vor weiteren Einschnitten ist verständlich: Der FC Bayern etwa verlor in der Geisterspielphase pro Partie vier Millionen Euro an Zuschauereinnahmen, beim VfB waren es rund zwei Millionen Euro.

Bayern-Verteidiger Süle zieht es angeblich nach England

Bayern-Profi Niklas Süle liebäugelt laut einem Medienbericht mit einem Wechsel von München in die englische Premier League. Die Gespräche des Nationalspielers beim deutschen Rekordmeister würden derzeit stocken, schrieb der „Kicker“. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger werde „offensiv auf dem Markt angeboten“, unter anderem bei Newcastle United. Es gebe bei Süle eine „Tendenz, München zu verlassen“.

Der „Bild“-Zeitung zufolge haben die Bayern Süle vor dessen Corona-Erkrankung ein Angebot gemacht, derzeit lägen die Gespräche auf Eis. Der Verteidiger, der sich vor gut einer Woche mit dem Virus infiziert hat und in Quarantäne musste, habe in einem Gespräch mit den Clubchefs die Bereitschaft zu einer Vertragsverlängerung inklusive erster Gehaltszahlen genannt. Beim FC Bayern glaube man jedoch nicht, dass ein englischer Verein deutlich mehr zahlt, und sehe gute Chancen auf eine Verlängerung. Süles Vertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft noch bis Ende Juni 2022.

Calmund verdankt Hoeneß Gewichtsverlust

Reiner Calmund (72), langjähriger Manager und Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen, verdankt dem Ratschlag von Uli Hoeneß (69) seinen starken Gewichtsverlust. Im August 2019 sei er zu Hoeneß nach München gefahren, „und als ich ging, sagte er: ‚Mensch Calli, was ist eigentlich mit deiner Plauze, willst du da nicht mal was machen?‘, berichtete Calmund im Interview mit der Zeit-Beilage „Christ & Welt“.

Der langjährige Bayern-Manager und -Präsident habe ihm empfohlen, „nach Großhadern zu einem Spezialisten zu fahren. Das habe ich gemacht, und der sagte mir auf den Kopf zu: ‚Herr Calmund, das geht bei Ihnen nur mit einer Magenverkleinerung, Sie werden den Jo-Jo nie besiegen.‘“

Inzwischen hat Calmund 90 Kilogramm abgespeckt und sein Körpergewicht damit halbiert. Er ließ sich zweimal operieren. „Ich kann mich besser bewegen, bin leichter, wendiger. Das ist ein völlig neues Lebensgefühl.“

Bayern-Frauen gelingt Revanche gegen Lyon

Die Frauen des FC Bayern München haben sich für die Champions-League-Niederlage vor einer Woche bei Olympique Lyon revanchiert. Die überlegenen Münchnerinnen erkämpften sich im Rückspiel am Mittwochabend ein 1:0 (0:0) und fügten dem Rekordsieger seine erste Niederlage in der laufenden Königsklassen-Runde zu. Saki Kumagai (69.) sorgte im Topspiel des 4. Spieltages gegen ihren Ex-Club per Kopf für das einzige Tor des Abends. Das Hinspiel hatten die Französinnen mit 2:1 gewonnen.

Die Spielerinnen des FC Bayern feiern Torschützin Saki Kumagai (4. v. l.).

Foto: Sven Hoppe / dpa

Für den deutschen Meister, der in der vergangenen Saison im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert waren, war es der zweite Sieg in der aktuellen Champions-League-Saison. Mit sieben Punkten liegt das Team von Jens Scheuer weiterhin auf Viertelfinalkurs, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Lyon. Die weiteren Gruppengegner sind Benfica Lissabon und der schwedische Club BK Häcken. Die besten zwei Teams nach sechs Spieltagen ziehen ins Viertelfinale ein.