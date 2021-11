Van Gaal kritisiert neue Geisterspiele in den Niederlanden

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 13. November 2021:

Dani Alves feiert mit 38 Jahren Barcelona-Comeback

Der brasilianische Rechtsverteidiger Dani Alves kehrt mit 38 Jahren zum FC Barcelona zurück. Der zuletzt vereinslose brasilianische Routinier solle nächste Woche bei den Katalanen ins Training einsteigen, sei aber erst ab Januar 2022 spielberechtigt, teilte der Club mit. Alves' Vertrag beim FC São Paulo war im September aufgelöst worden, die Vereinbarung mit Barça läuft zunächst bis Saisonende. Er trifft im Camp Nou auf seinen langjährigen Weggefährten Xavi Hernández, der am Montag als neuer Trainer vorgestellt worden war und einst auf dem Feld mit Alves die erfolgreichste Ära des Traditionsvereins mit geprägt hatte.

Der Club von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen steckt zurzeit in einer sportlichen und finanziellen Krise, mit Tabellenplatz neun hinkt man weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Mit der Rückkehr von Ikonen wie Xavi und Alves verbindet sich die Hoffnung auf neuen Glanz: Der Brasilianer absolvierte von 2008 bis 2016 insgesamt 391 Pflichtspiele für Barça und gewann mit den Katalanen 23 Titel - darunter sechs Liga-Meisterschaften und drei Champions-League-Siege. Mit Ausnahme der Spielzeit 2015/16 spielte Alves dabei stets mit Club-Eigengewächs Xavi zusammen.

Argentinien steht vor der WM-Qualifikation

Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi haben mit einem schwer errungenem 1:0 (1:0) beim Erzrivalen Uruguay so gut wie sicher ihr Ticket zur WM-Endrunde 2022 gelöst. Schon am Dienstag kann der Südamerika-Meister im Clasico gegen das bereits für die Weltmeisterschaft qualifizierte Brasilien ebenfalls die Reise nach Katar buchen.

Mehr Ballbesitz, aber deutlich weniger Torschüsse und ein früher Treffer von Angel Di Maria (7.) entschieden am Ende die Partie in Montevideo, in der Leverkusens Exequiel Palacios in der 81. Minute bei den Argentiniern zum Einsatz kam. Der angeschlagen angereiste Messi wurde nach zwei Spielen Pause bei Paris St. Germain in der Schluss-Viertelstunde eingewechselt.

Van Gaal kritisiert Anordnung zu Geisterspielen in den Niederlanden

Bondscoach Louis van Gaal hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro den von der niederländischen Regierung angeordneten Teil-Lockdown nach den steigenden Coronazahlen kritisiert. Der Trainer bedauere, dass Oranje am Dienstag das letzte Qualifikationsspiel gegen Norwegen in Rotterdam ohne Zuschauer spielen muss. Die Regierungsentscheidung sei „unlogisch“, sagte van Gaal.

Seit Sonnabend bis mindestens 4. Dezember sind bei Sportwettkämpfen in den Niederlanden keine Zuschauer mehr zugelassen. Für das Spiel im Stadion De Kuip waren alle 44.000 Eintrittskarten verkauft worden. „Wie schmerzhaft es auch ist, Niederlande gegen Norwegen wird ohne Zuschauer gespielt“, hatte der geschäftsführende Ministerpräsident Mark Rutte gesagt.

Van Gaal verstehe zwar, „dass Corona wichtiger ist als Fußball, aber ich verstehe diese Maßnahmen nicht, wenn es wenige Infizierte gibt. Ich wohne in Portugal und dort kontrollieren sie im Gegensatz zu den Niederlanden richtig. Dort sind 98 Prozent geimpft und die Krankenhausbetten nicht voll belegt. Es geht um Führungsqualitäten. Herr Rutte ist hier doch der Leiter, da darf man doch etwas von erwarten“, sagte van Gaal

Rüdiger kann sich Zukunft beim FC Chelsea vorstellen

Nationalspieler Antonio Rüdiger ist eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga derzeit wohl eher kein Thema. „Ich habe immer gesagt, dass Chelsea mein Ansprechpartner Nummer eins ist. Ich bin derzeit nur auf Chelsea fokussiert. Man wird sehen, was passiert“, sagte der Abwehrspieler des FC Chelsea im Interview der „Welt am Sonntag“ auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus vorstellen könne.

Sein Vertrag beim Champions-League-Sieger aus der englischen Premier League läuft zum Saisonende aus. Bayern München und Real Madrid sollen Interesse an dem 28-Jährigen haben. Rüdiger hatte zuvor bereits bestätigt, dass es schon ein Gespräch mit Chelsea gab. Ein Zeitfenster für eine Entscheidung über seine Zukunft habe er sich nicht gesetzt: „Ich konzentriere mich jetzt erst einmal auf das, was unmittelbar ansteht. Das bin ich dem Verein, dem Trainer und der Mannschaft schuldig.“

Dass Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den seit Monaten in Bestform agierenden Defensivspezialisten lobte, freue ihn. „Aber ich kann das richtig einordnen“, sagte Rüdiger, der von 2012 bis 2015 für den VfB Stuttgart spielte.