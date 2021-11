Kölle Alaaf: FC-Trainer Baumgart wird zum "Schweinhorn"

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 11. November 2021:

Rummenigge fordert Kostenreduktion im Fußball

Bayern Münchens Ex-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge hat als Mitglied der Uefa-Exekutive einmal mehr ein Umdenken im internationalen Fußball gefordert. „Wir müssen die Ausgaben reduzieren, vor allem bei den Gehältern. Wenn wir so weitermachen, bleibt der Fußball der letzte und einzige Wirtschaftssektor, der ständig Geld verliert“, warnte Rummenigge im Interview mit der Gazzetta dello Sport.

„Fifa, Uefa, ECA und die Ligen müssen eine gemeinsame Linie entwickeln. Eine intelligente Zusammenarbeit ist notwendig, um eine Lösung zu finden, die dem Fußball einen Ausweg aus dem Tunnel weisen kann“, betonte Rummenigge.

Nach seinem Ausstieg beim FC Bayern will der 66-Jährige von einem Ruhestand noch längst nichts wissen. Er sei, so Rummenigge, „viel beschäftigt. Und meine Meinung ist noch sehr gefragt. Es gibt viele Probleme, die wir im Fußball lösen müssen.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Orban will bei RB Leipzig die Karriere beenden

Kapitän Willi Orban von RB Leipzig kann sich auch ein Bleiben über sein Vertragsende im Sommer 2025 vorstellen. „Ich habe nicht vor, den Verein zu verlassen. Warum sollte ich nicht bis 36, 37 auf hohem Niveau spielen können?“, meinte Orban in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag). Für den 29-Jährigen zählt nicht das Alter, sondern die Qualität. „Grenzen sind dazu da, sie zu verschieben. Jedenfalls im Sport“, betonte der ungarische Nationalspieler, der nach Muskelproblemen im linken Oberschenkel in Kürze ins Team zurückkehren möchte.

Liverpool-Legende Gerrard übernimmt Trainerjob bei Aston Villa

Steven Gerrard wird neuer Teammanager bei Premier-League-Klub Aston Villa. Der 41-Jährige wechselt vom schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers mit sofortiger Wirkung zu Villa und soll den Club aus Birmingham vor dem Abstieg bewahren. Für die Liverpool-Legende ist es die erste Station als Cheftrainer in der englischen Premier League.

„Aston Villa ist ein Verein mit einer reichen Geschichte und Tradition im englischen Fußball, und ich bin sehr stolz darauf, dort neuer Cheftrainer zu werden“, sagte Gerrard am Donnerstag.

Der langjährige Kapitän des FC Liverpool trainierte nach seinem Karriereende in der Akademie der Reds, bevor er 2018 als Chefcoach nach Glasgow wechselte. Er führte die Rangers in der vergangenen Saison zur ersten Meisterschaft seit 2011. Auch in diesem Jahr befand sich Gerrard mit seinem Team auf Titelkurs.

Aston Villa hatte sich am Sonntag nach fünf Niederlagen in Folge von Cheftrainer Dean Smith getrennt. Der 50 Jahre alte Coach hatte den Club 2018 übernommen und in die Erstklassigkeit zurückgeführt. In der Premier League steht Villa derzeit nur auf Tabellenplatz 16.

Kölle Alaaf: FC-Trainer Baumgart kommt als "Schweinhorn" zum Training

Die Spieler des 1. FC Köln staunten nicht schlecht, als sie das Outfit von Trainer Steffen Baumgart bestaunten. Der 49-Jährige kam pünktlich zum Karnevalsbeginn als "Schwein-Horn", eine Mischung aus Schwein und Einhorn, verkleidet zum Training.

"Ich durfte das rosa Schwein wieder rausholen und da war noch ein Horn dran. Das Kostüm habe ich mir selbst einfallen lassen. Ich habe immer gesagt, dass ich auf den 11.11. hinarbeite. Das ist mir gut gelungen“, scherzt Kölns Trainer in der "Bild".

Neben Steffen Baumgart (l.) glänzte beim 1. FC Köln auch Torjäger Anthony Modeste (r.) mit seinem Arzt-Outfit.

Foto: Imago Images

Doch auch seine Spieler ließen sich bei der Kostümwahl etwas einfallen. Torjäger Anthony Modeste erschien in Anspielung an seine Verletzungs-Historie als Arzt, das Trainer- und Geschäftsführer Alexander Wehrle stellte sich bei dem 25-minütigen "Training" anschließend als Clown ins Tor.