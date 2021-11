Regensburg rutscht aus – FC St. Pauli bleibt Tabellenführer

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 6. November 2021:

Osnabrück schließt auf – Mannheim patzt

Der VfL Osnabrück hat am 15. Spieltag der 3. Liga den Abstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg verkürzt. Am Sonnabend gewannen die Niedersachsen gegen den TSV 1860 München mit 3:1 (1:1) und liegen mit 27 Punkten einen Zähler hinter der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. Magdeburg hat am Sonntag aber die Chance, mit einem Sieg gegen den SC Verl den alten Abstand wieder herzustellen. Dagegen patzte Waldhof Mannheim mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg II, sodass der SV Meppen durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg bei Borussia Dortmund II auf den dritten Rang vorrückte.

Im Südwest-Derby setzte sich der aufstrebende 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Saarbrücken mit 2:0 durch. Lebenszeichen sendeten die Kellerkinder TSV Havelse und MSV Duisburg. Aufsteiger Havelse besiegte Halle mit 2:1, Duisburg gewann mit 1:0 gegen Viktoria Berlin.

Regensburg patzt – St. Pauli bleibt Erster

Jahn Regensburg an den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Das Überraschungsteam kassierte beim 2:3 (1:1) gegen Hansa Rostock am 13. Spieltag die zweite Saisonniederlage und ist mit 25 Punkten weiter Tabellenzweiter hinter dem FC St. Pauli (26), dessen für Sonntag geplantes Spiel wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner SV Sandhausen abgesagt wurde.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 12 Sp. / 28:11 Tore / 26 Pkt.

2. Jahn Regensburg 13 / 29:15/ 25

3. SC Paderborn 13 / 28:16 / 24

4. FC Schalke 04 12 / 20:12 / 22

5. 1. FC Nürnberg 13 / 17:11 / 21

6. Darmstadt 98 12 / 27:14 / 20

7. HSV 12 / 19:14 / 19

8. Werder Bremen 12 / 19:19 / 19

Sarpreet Singh (34.) brachte die Gastgeber in Regensburg mit einem gefühlvollen Schuss in Führung, doch die Mecklenburger schlugen nur neun Minuten später durch John Verhoek (43.) zurück. Hanno Behrens (49.) und Erneut Verhoek (52.) sorgten für den Sieg der Gäste. Charalambos Makridis (90.) gelang nur noch das Anschlusstor.

Paderborn jetzt Dritter, Hannover gleicht spät aus

Auf Platz drei verbesserte sich der SC Paderborn (24) durch ein 2:1 (0:0) gegen Schlusslicht FC Ingolstadt. Hannover 96 konnte durch ein spätes Tor punkten. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann erreichte bei Fortuna Düsseldorf ein 1:1 (0:1) und liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg knapp vor dem Relegationsplatz auf Rang 15.

In Paderborn trafen Sven Michel (56.) und Felix Platte (65.) für die Hausherren, die in der zweiten Halbzeit zunächst bange Momente überstehen mussten. So parierte Torwart Jannik Huth einen umstrittenen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (48.). Der FCI kassierte die dritte Pleite in Folge, daran änderte auch der Treffer von Fatih Kaya (71.) nichts.

Christoph Klarer (6.) erzielte den Treffer der Düsseldorfer, Florent Muslija (90.+2.) gelang mit einem Fernschuss der Ausgleich. Fortuna ist damit Tabellenzwölfter.

Manchester United verliert Derby gegen City

Manchester United hat in der englischen Premier League einen erneuten Rückschlag kassiert. Der Rekordmeister war zu Hause im Derby gegen Manchester City chancenlos, ideenlos und verlor verdient mit 0:2 (0:2) gegen den Lokalrivalen. Damit muss Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der schon länger in der Kritik steht, mehr denn je um seinen Job zittern.

Die Red Devils zeigten vor eigenem Publikum im Old Trafford eine schwache Leistung. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo geriet schon früh durch ein Eigentor von Eric Bailly (7. Minute) in Rückstand. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Bernardo Silva (45.) für die überlegenen Cityzens von Trainer Pep Guardiola. United-Torwart David de Gea verhinderte eine noch höhere Derby-Niederlage für sein Team.

Zuletzt schien es für Man United wieder bergauf zu gehen. Nach der deftigen 0:5-Heimpleite gegen Liverpool gewann Solskjaers Mannschaft am vergangenen Sonntag mit 3:0 bei Tottenham Hotspur und erkämpfte sich unter der Woche in der Champions League ein 2:2 bei Atalanta Bergamo. Doch nun verliert der Rekordmeister in der Liga-Tabelle zunehmend den Anschluss.

Corona kostet Köln 73 Millionen Euro

Der 1. FC Köln hat das vom Coronavirus geprägte Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Jahresverlust von 3,9 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen. Wie der Bundesligist auf seiner Mitgliederversammlung mitteilte, erzielte der FC insgesamt einen Umsatz von 140,6 Millionen Euro. In der Vorsaison hatte der Umsatz noch 122,5 Millionen Euro betragen. Der Verlust war mit 23,8 Millionen Euro deutlich größer gewesen als 2020/21.

„Uns hat die Corona-Pandemie extrem hart getroffen“, sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle. „Seit Beginn der Pandemie im März 2020 stehen saisonübergreifend 73 Millionen Euro coronabedingter Umsatzverlust zu Buche.“

Der Verzicht auf Rückerstattungen habe den Kölnern im gesamten Corona-Zeitraum mit 8,6 Millionen Euro geholfen. Das Eigenkapital der Rheinländer betrug zum 30. Juni dieses Jahres rund 17 Millionen Euro. Die Mitgliederversammlung fand als Hybrid-Veranstaltung statt. Die Mitglieder konnten in Präsenz oder online teilnehmen.

Flick adelt Vorgänger Löw als besten Bundestrainer

Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Vorgänger Joachim Löw in den höchsten Tönen gelobt. „Er ist der beste Bundestrainer, den wir hatten“, sagte Flick im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) über den Weltmeistercoach von 2014. Löw habe „dem deutschen Fußball eine Idee gegeben, die über Jahre hinweg weltweit viel Anerkennung erfahren hat. Er ist der Architekt gewesen“.

Auch persönlich hat Flick viel von seinem ehemaligen Chef profitiert. „Mein Leben wäre anders verlaufen, wenn er mich damals nicht angerufen hätte. Das war ein sogenannter Gamechanger, dafür bin ich ihm sehr dankbar“, sagte Flick, der beim WM-Triumph in Brasilien Assistent von Löw gewesen war. „Er hat auch mir immer meine Freiheit gegeben“, sagte der 56-Jährige, der Löw zudem für seine Ruhe bewunderte: „Bei allem Druck, den er hatte, war er immer souverän.“

Löws 15-jährige Amtszeit endete im Sommer nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM. Der 61-Jährige wird vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein vom Deutschen Fußball-Bund offiziell verabschiedet. „Wir wollen ihn mit einem Fußball-Fest gebührend verabschieden. Das hat er verdient“, sagte Flick.

Bayern-Frauen zurück an der Spitze

Die Frauen von Meister Bayern München haben am siebten Spieltag der Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Der FC Bayern setzte sich bei der SGS Essen mit 2:1 (1:1) durch und löste den VfL Wolfsburg an der Spitze ab. Die Niedersächsinnen hatten am Freitag nach Rückstand 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

Für die Münchnerinnen waren Klara Bühl (7.) und die Serbin Jovana Damjanovic (51.) erfolgreich. Maike Berentzen (14.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Der FC Bayern hat auf Rang eins 18 Zähler auf dem Konto, dahinter folgt Wolfsburg mit 16 Punkten.

PSG-Profi Diallo positiv auf Corona getestet

Der ehemalige Dortmunder und Mainzer Bundesliga-Profi Abdou Diallo (25) vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er steht PSG damit am Sonnabend (21.00 Uhr/DAZN) bei Girondins Bordeaux nicht zur Verfügung.

Damit muss der Hauptstadtclub auf etliche Spieler im Punktspiel verzichten, denn auch Superstar Lionel Messi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe, Rafinha und Sergio Ramos können nicht eingesetzt werden.

Erstes weibliches Gespann im Männer-Profifußball

Erstmals kommt im deutschen Profifußball ein komplettes Schiedsrichterinnen-Gespann bei den Männern zum Einsatz. Die Partie der 3. Liga zwischen dem TSV Havelse und dem Halleschen FC am Sonnabend (14.00 Uhr/MagentaSport) wird von FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg geleitet. Als Assistentinnen fungieren Katrin Rafalsi (Baunatal) und Christina Biehl (Siesbach).

Hussein ist bereits seit 2015 in der 3. Liga im Einsatz und war nach Bibiana Steinhaus die zweite Schiedsrichterin, die im Männerfußball Profispiele leiten durfte.

Schewtschenko soll FC Genua übernehmen

Andrej Schewtschenko (45) soll neuer Trainer beim italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua werden. Der ehemalige Weltklassestürmer erhält nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ einen Zweijahresvertrag. Schewtschenko, der im August seinen Vertrag als Teamchef der ukrainischen Nationalmannschaft hatte auslaufen lassen, soll Nachfolger des aktuellen Coachs Davide Ballardini werden. Genua steht nach zwölf Spielen mit lediglich neun Punkten im unteren Tabellendrittel.

Mit Schewtschenko will der neue Eigentümer des Clubs, das US-Unternehmen 777 Partners, in eine neue Ära starten. Die Amerikaner hatten den Club im September vom italienischen Spielzughersteller Enrico Preziosi übernommen, der fast 20 Jahre Besitzer des Vereins war.