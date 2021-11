Clublegende übernimmt Traineramt beim FC Barcelona

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 5. November 2021:

Newcastle United will DFB-Keeper ter Stegen

Der kürzlich von einem saudischen Konsortium übernommene britische Fußballclub Newcastle United will nach einem Bericht der spanischen Zeitung „El Nacional“ den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona abwerben. Der abstiegsgefährdete Club der Premier League sei bereit, dem in einer Finanzkrise steckenden katalanischen Verein eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro zu zahlen, schrieb die Zeitung ohne Nennung von Quellen. Die beiden Clubs sowie ter Stegen äußerten sich auch am Freitag zunächst nicht zu dem Bericht.

Barça, das unter einem Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro ächzt, könnte das Geld gut gebrauchen. Zudem seien die Leistungen des 29-jährigen Deutschen zuletzt nicht mehr so spektakulär gut gewesen wie früher, gab die Zeitung zu bedenken. Größtes Hindernis für einen Wechsel ter Stegens sei jedoch ter Stegen selbst. Er fühle sich in Barcelona wohl und habe immer gesagt, dass er nach seiner Zeit in Katalonien nach Deutschland zurückkehren wollen, schrieb „El Nacional“

RB-Trainer Marsch flirtet mit Stürmer Adeyemi

Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig macht kein Geheimnis um sein Interesse am heiß umworbenen Nationalspieler Karim Adeyemi. „Sicher möchte ich diesen Jungen gerne in Leipzig haben“, sagte Marsch vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund: „Ich habe in den letzten Monaten ein paar Mal mit Karim gesprochen, das habe ich mit vielen Salzburg-Spielern gemacht.“

Genauer habe Marsch dem Angreifer von RB Salzburg mitgeteilt, „dass er es gut gemacht hat in dieser Saison und es mich stolz macht, was er für Leistungen zeigt“.

Marsch war vor der Saison aus Salzburg gekommen, dort hatte er dem 19-Jährigen zum Debüt bei den Profis verholfen. Der BVB und der FC Bayern sollen neben zahlreichen Top-Clubs am gebürtigen Münchener baggern.

Adeyemi, der seit Saisonstart in der Champions League und der Liga auf 13 Treffer kommt, sei momentan erst „bei 20 Prozent von seinem totalen Potenzial, das sagt viel über diesen Jungen“, betonte Marsch: „Ich kann nur positive Dinge über Karims Persönlichkeit und in der täglichen Arbeit sagen. Er ist überragend im letzten Drittel und immer gefährlich.“

Marsch habe zu Adeyemi eine ähnliche „Beziehung, wie ich sie mit Szobo (Dominik Szoboszlai, d.Red.) gehabt habe“, äußerte der RB-Coach. Szoboszlai war im Sommer für über 20 Millionen Euro von Salzburg nach Leipzig gewechselt.

Nach Regenchaos: Hertha BSC kriegt neuen Rasen

Der im Conference-League-Spiel von Union Berlin gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) stark in Mitleidenschaft gezogene Rasen im Olympiastadion wird bis zum übernächsten Heimspiel von Hertha BSC erneuert. „Die gute Nachricht: wir bekommen einen neuen Rasen“, kündigte die Olympiastadion GmbH am Freitag bei Twitter an. „Die Schlechte: leider nicht bis Sonntag.“ Am Sonntag empfangen die Berliner in der Fußball-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN).

Beide Mannschaften müssen sich auf einen holprigen Untergrund einstellen. Der Dauerregen hatte den Rasen am Donnerstagabend komplett aufgeweicht. Das holprige Geläuf wurde auch Union-Torwart Andreas Luthe zum Verhängnis, der einen Rückpass nicht kontrollieren konnte, ausrutschte und so das 1:2 verschuldete. Unions Rani Khedira hatte anschließend wegen der Wetterbedingungen von einem „beschissenen Platz“ gesprochen.

Die Olympiastadion GmbH verspricht für Sonntag einen gut bespielbaren Platz: „Wir arbeiten in Hochtouren daran, dass das Sonntagsspiel zwischen @HerthaBSC und @bayer04fussball ordentlich über die Bühne gehen kann!“

In der anschließenden Länderspielpause soll der neue Rasen verlegt werden, sodass Hertha im dann anstehenden Heimspiel gegen den FC Augsburg am 27. November auf einem neuen Untergrund spielen kann.

Clublegende übernimmt Traineramt beim FC Barcelona

Xavi Hernández wird neuer Trainer des FC Barcelona. Einem Wechsel des 41-Jährigen stand nichts mehr im Weg, nachdem sein bisherige Arbeitgeber, der katarische Club Al Sadd, am Freitag mitteilte, mit einer vorzeitigen Vertragsauflösung einverstanden zu sein. „Al Sadd ist mit Xavis Wechsel nach Barcelona einverstanden, nachdem die im Vertrag mit ihm vereinbarte Summe für einen Ausstieg gezahlt wurde“, schrieb Al-Sadd-CEO Turki Al-Ali auf Twitter. Xavi sei ein bedeutender Teil der Geschichte von Al Sadd und der Club wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg.

Xavi war eigentlich noch bis 2023 als Cheftrainer in Doha gebunden. Bei der zu zahlenden Summe handelte es sich nach spanischen Medienberichten um fünf Millionen Euro.

Der Weltmeister von 2010 tritt nun die Nachfolge des geschassten Trainers Ronald Koeman an. Auf ihn wartet die schwere Aufgabe, den Traditionsclub aus der sportlichen Krise nach dem Weggang von Superstar Lionel Messi zu führen. „Ich habe große Lust, nach Hause zurückzukehren“, sagte der frühere Mittelfeldstar der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“ vor kurzem.

Der Zustimmung von Al Sadd waren intensive Verhandlungen einer Delegation des FC Barcelona unter Leitung von Vizepräsident Rafael Yuste am Donnerstag in Doha vorangegangen.

Xavi hatte zwischen 1998 und 2015 für Barca gespielt und mit dem Club vier Mal die Champions League gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er Welt- und Europameister.