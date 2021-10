Baumgart: Leverkusen hat bei Wirtz gegen Agreement verstoßen

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 23. Oktober 2021:

Baumgart klagt Leverkusen wegen Wirtz-Wechsel an

Köln-Trainer Steffen Baumgart ärgert sich noch über den Abgang von Florian Wirtz zum rheinischen Rivalen Leverkusen im Januar 2020. Man dürfe nicht von „unglücklichen Umständen“ sprechen. „Er wurde in unserem Kölner Nachwuchsleistungszentrum über einen langen Zeitraum sehr, sehr gut ausgebildet. Und es gab mal ein Agreement zwischen Köln, Leverkusen und Mönchengladbach, dass man sich im Nachwuchs gegenseitig keine Spieler abwirbt“, sagte Baumgart (49) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Das wurde aufgekündigt. Daran sehen wir, in was für einem Geschäft wir uns bewegen.“

Leverkusen argumentiert, das Agreement habe nicht gegolten, weil Wirtz' Vertrag ausgelaufen sei und er bei Bayer einen Profi-Vertrag erhalten habe. „Der 1. FC Köln hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht schnell genug reagiert, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass da eine Menge Geld geflossen ist. Da sind wir einfach nicht in der Lage, mitzuhalten“, sagte Baumgart. „Das ist Fakt. Der Verein dort gehört ja zum Betrieb. Köln und Leverkusen arbeiten unter verschiedenen Voraussetzungen, die großen Einfluss darauf haben, wie so etwas läuft.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jarstein Schock-Bericht über Corona

Hertha-Torwart Rune Jarstein hat sich nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung mit folgender Herzmuskelentzündung deutlich für die Impfung gegen dasVirus ausgesprochen. „Ich bin nach meiner Erkrankung noch einmal geimpft worden. Ich finde es gut und wichtig, das zu machen. Ich bin ganz klar für die Impfung“, sagte der 37 Jahre alte Norweger der „Bild“. „Vielleicht hätte es mich nicht so hart erwischt, wenn ich mich im Frühling schon hätte impfen lassen können.“

Jarstein war im April an Covid-19 erkrankt und hatte sich zeitweise sogar in einer Klinik behandeln lassen müssen. „An den ersten Tagen im Krankenhaus konnte ich nicht einmal Fußball auf dem iPad schauen. Ich war in der Zeit zweimal an der frischen Luft, musste dabei im Rollstuhl sitzen.“ Wegen einer Herzmuskelentzündung hatte er insgesamt fast ein halbes Jahr aussetzen müssen. Die Zeit ohne Training sei sehr schwer für ihn gewesen. „Bei meinem ersten Spaziergang in Berlin war ich nach zehn Minuten kaputt. Es hat gedauert, wurde dann Schritt für Schritt besser.“

Rune Jarstein ist nach überstandener Corona-Infektion zurück im Hertha-Training.

Foto: Imago / Matthias Koch

Erst Mitte September konnte Jarstein wieder individuell trainieren, befindet sich inzwischen wieder im Teamtraining. Derzeit ist er der dritte Torwart des Hauptstadtclubs. „Ich mache mir keinen Stress, arbeite weiter jeden Tag hart daran, biete mich im Training an und fühle mich gut“, sagte Jarstein. „Das geht besser als erwartet, ich dachte, es würde länger dauern.“

Klage gegen Super League: Italien unterstützt Uefa

Im Streit um die Einführung einer Super League erhält die Uefa immer mehr Unterstützung aus der Politik. Wie Italiens Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali mitteilte, habe die Regierung in Rom beschlossen, sich dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzuschließen. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit dem italienischen Fußballverband FIGC getroffen worden.

Die Regierung unterstütze nachdrücklich die Positionen der italienischen und europäischen Fußballbehörden zur Wahrung nationaler Bewerbe, der meritokratischen Werte und sozialen Funktion des Sports, hieß es. In dieser Woche hatte sich bereits die spanische Regierung in einem Schreiben an den EuGH offiziell gegen das von Real Madrid, Juventus Turin und vom FC Barcelona weiterhin vorangetriebene Milliardenprojekt ausgesprochen.

Ein Richter aus Madrid hatte im Mai in Sachen Super League den Europäischen Gerichtshof angerufen. Dieser solle klären, ob die Fifa und die Uefa Monopolstellungen bei der Organisation von Wettkämpfen internationaler Klubs ausüben, die gegen EU-Recht verstießen. Vor dem EuGH könnte es in der ersten Hälfte kommenden Jahres eine öffentliche Anhörung geben, bis zu einem Urteil könnte es danach noch mehrere Monate dauern.

Amiri hilft afghanischen Geflüchteten

Leverkusens Nadiem Amiri setzt sich für Flüchtlinge aus Afghanistan ein. Der 25-Jährige, dessen Familie aus Afghanistan stammt, hat einen Cousin der im afghanischen Nationalteam spielt. „Es ist eine schwierige Lage dort, die mich und meine Familie sehr besorgt. Man weiß ja gar nicht genau, was da alles wirklich vor sich geht“, sagte der deutsche Nationalspieler bei Sky.

Er versuche den afghanischen Geflüchteten in Deutschland Zuspruch zu geben und Mut zu machen und ein bisschen Lebensfreude und Geborgenheit zu vermitteln. „Bei unseren Treffen hat sich gezeigt, wie unglaublich dankbar die Menschen sind, dass Deutschland ihnen hilft, dass man sie hier in einer schwierigen Lebenslage aufnimmt“, sagte Amiri. Das seien schöne Momente. „Gerade wenn man die Kinder sieht, die endlich wieder ruhig schlafen können, einfach weil sie hier in Sicherheit sind.“