"Ajax demütigt die Deutschen": Pressestimmen zu BVB-Klatsche

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 20. Oktober 2021:

Pressestimmen zur BVB-Klatsche bei Ajax

Das war bitter. Das 0:4 bei Ajax Amsterdam war die bisher höchste Niederlage in der langen Champions-League-Geschichte von Borussia Dortmund. Zuvor waren je vier 0:3-Niederlangen die bis dato schlechtesten Ergebnisse des BVB in der Königsklasse.

Erling Haaland und Borussia Dortmund haben von Ajax Amsterdam eine Lehrstunde erhalten.

Dortmunds Trainer Marco Rose sprach von einem „beschissenen Abend“, während auch die niederländischen Zeitungen das Spiel entsprechend bewerteten. „Herrliches Ajax demütigte die Deutschen, so wie Deutsche beinahe nie gedemütigt werden“, schrieb etwa „De Volkskrant“.

La-Liga-Chef zu WM-Plänen: „Großer Fehler“

Nach Ansicht von Javier Tebas, Chef der spanischen La Liga, würden Weltmeisterschaften im Zwei-Jahres-Rhythmus das „komplette Ökosystem des Fußballs“ zerstören, vor allem in Europa. Sollte die Fifa ihre Pläne trotz massiven Widerstandes durchsetzen, könnten die Auswirkungen nach Ansicht von Tebas fatal sein. „Möglicherweise werden Ligen verkleinert, der Wert der TV-Rechte für diese Ligen sinkt, die Spieler verdienen dort weniger. So machen wir Fußball zu einem Sport der Eliten. Das ist ein großer Fehler“, sagte der 59-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Man muss Fußball als globales Ganzes sehen. Die Fifa macht den Fußball elitärer, nicht globaler.“

Auch die Champions-League-Reformpläne der Uefa sieht Tebas kritisch. Ab 2024 soll unter anderem in der Vorrunde die Zahl der Spiele von sechs auf zehn steigen. Aus seiner Sicht sollte man mit acht Partien anfangen und schauen, „ob das nicht den Wert der nationalen Ligen schädigt. Wenn das nicht passiert, kann man dann noch auf zehn erhöhen“, sagte Tebas.

Für ihn besteht die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung. „Wenn bestimmte Clubs noch mehr Geld bekommen, weil sie im Europapokal spielen, dann verzerrt dies die nationalen Ligen. Diese Clubs können den Spielern, die bereits sehr viel verdienen, dann noch mehr Geld zahlen. Wir müssen an die Ethik denken“, mahnte Tebas. Man sollte überlegen, ob es richtig sei, mehr Geld zu generieren, „nur damit sich die Spieler von einigen wenigen großen Clubs dann anstatt sieben Ferraris zehn Ferraris plus mehrere Anwesen leisten können. Geld sollte auch in kleinere Länder fließen.“

Uwe-Seeler-Preis an Lohbrügge und Harksheide

Der vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg gestiftete Uwe-Seeler-Preis geht an den VfL Lohbrügge und den TURA Harksheide, die sich um den Jugendfußball im Bereich des Breiten- und Leistungssports besonders verdient gemacht haben.

Sportsenator Andy Grote übergab die Auszeichnung im Rahmen eines Senatsempfangs im Großen Festsaal des Rathauses gemeinsam mit Uwe Seeler, HFV-Präsident Dirk Fischer sowie Philipp Lahm und Celia Šašić, die in dieser Woche als Botschafter der EURO 2024 in Vorbereitung auf das Turnier zahlreiche Termine in Hamburg absolvieren. Das Preisgeld von je 5000 Euro wird für die Jugendarbeit in den Vereinen eingesetzt.

Philipp Lahm, Uwe Seeler, Celia Šašic, Jonas Boldt, Dirk Fischer, Carsten Byernetzki, Andy Grote (v. l.)

