Nationalspieler vor Wechsel? Lage „wahnsinnig verzwickt“

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 19. Oktober 2021:

Geht Ginter? Lage „wahnsinnig verzwickt“

Für Nationalspieler Matthias Ginter ist nach wie vor unklar, ob er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängert oder den Bundesligisten verlässt. „Vor einem Jahr hätte ich blind unterschrieben, weil mir der Verein wichtig war und auch ist“, sagte Ginter im „kicker meets DAZN“-Podcast. Gerade sei die Lage „wahnsinnig verzwickt. Aber jetzt etwas vorauszusehen, ist schwierig. Es ist vieles offen.“ Es sind Worte, die nach Abschied klingen.

Rassismus: Serie A will lebenslange Sperre

Die Serie A will bei Rassismus-Vorfällen in Stadien künftig noch härter durchgreifen. Die italienische Liga plant die Einführung einer lebenslangen Stadionsperre für Fans, die wegen rassistischen Verhaltens auffallen. Dabei setzt Liga-Chef Paolo Dal Pino auch auf Videoüberwachung. „Wir wollen, dass Technologie uns im Kampf gegen Diskriminierung hilft“, sagte er. In der Serie A ist es zuletzt erneut zu rassistischen Vorfällen gekommen. Verteidiger Kalidou Koulibaly von Tabellenführer Neapel wurde beim Sieg gegen Florenz von gegnerischen Fans verschmäht.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Salzburg-Coach: Adeyemi vor „großer Karriere“

Deutschlands begehrter Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi (19) verfügt nach Ansicht seines Trainers Matthias Jaissle über außergewöhnliche Qualitäten. „Man muss kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass er mit seiner Dynamik und Schnelligkeit eine unglaubliche Stärke mitbringt. Das habe ich in der Form so noch nicht oft gesehen“, sagte der deutsche Coach von Salzburg.

Aus der Bundesliga werben der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig um die Dienste Adeyemis. An diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) trifft Salzburg in der Champions League auf den VfL Wolfsburg. Der gebürtige Münchner Adeyemi steht bislang in dieser Saison bei elf Toren in 16 Pflichtspielen für die Österreicher. Für Jaissle bringt er alle Voraussetzungen für eine große Karriere mit.

Karim Adeyemi ist unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick deutscher Nationalspieler geworden.

Foto: Imago / Nordphoto

„Karim ist noch jung, aber er ist bereit, sich ständig zu verbessern. Er ist wissbegierig. Das sind gute Voraussetzungen, dass seine Reise noch weitergeht“, sagte der 33-Jährige. „Ich wünsche mir, dass er so bleibt wie wir als Mannschaft: bescheiden und demütig. Er hat noch viel Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Ich traue ihm eine große Karriere zu.“

WM alle zwei Jahre? Modric kritisiert Fifa

Der frühere Weltfußballer Luka Modric hat sich der Kritik an den WM-Plänen der Fifa angeschlossen und sieht „keinen Sinn“ in einer Endrunde, die alle zwei Jahre ausgetragen wird. „Eine WM ist gerade deshalb etwas Besonderes, weil sie nur alle vier Jahre stattfindet“, sagte der kroatische Mittelfeldspieler von Real Madrid. „Ich möchte nicht eine WM alle zwei Jahre sehen.“ Allerdings, fügte Modric an, spiele die Meinung der Spieler in den Plänen der Fifa nur eine untergeordnete Rolle. Insbesondere die Uefa sieht die Pläne der Fifa negativ.

Luka Modric wurde 2018 mit Kroatien Vizeweltmeister.

Foto: Imago / Buzzi

Lacazette rettet Arsenal einen Punkt im Derby

Dank eines Treffers in der fünften Minute der Nachspielzeit hat der FC Arsenal eine Niederlage im Londoner Stadtderby gerade noch verhindert. Gegen den vom früheren Arsenal-Profi Patrick Viera trainierten Lokalrivalen Crystal Palace kamen die Gunners zu einem 2:2 (1:0) – der eingewechselte Alexandre Lacazette (90.+5) rettete Arsenal den glücklichen Punktgewinn. Die Gunners sprangen mit nun elf Zählern auf den zwölften Platz mit nun acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea. Palace (acht Punkte) liegt auf Platz 14.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (8.) hatte die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta bereits früh in Führung gebracht. Doch nach der Pause glich Christian Benteke (50.) zunächst aus, ehe Odsonne Edouard (73.) die Gäste gar in Führung brachte. Als alles auf die erste Niederlage der Gunners seit Ende August hindeutete, schlug der Franzose Lacazette per Abstauber doch noch zu.