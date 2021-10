Niederlande: Tribüne stürzt bei Jubel von Team und Fans ein

Bei der Feier des Auswärtssiegs in Nijmegen sind am Sonntag Teile der Stadiontribüne unter den Fans von Vitesse Arnheim eingestürzt.

Der Fußball-Ticker am Montag, den 18. Oktober 2021:

WM-Streit: Fifa spricht mit Nationaltrainern

Im Streit um eine Männer-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus sucht die Fifa das Gespräch mit den Nationaltrainern. Am Dienstag und Donnerstag soll in Online-Sitzungen über den internationalen Spielkalender ab 2024 diskutiert werden, teilte der Weltverband mit. Am Mittwoch trifft sich zudem das Fifa-Council.

Der Widerstand gegen den Fifa-Plan aus Teilen der Sportwelt ist groß. Neben der Uefa und dem Südamerika-Verband CONMEBOL hatten auch der DFB sowie andere europäische Verbände ihre Ablehnung für den Vorstoß deutlich gemacht. Zuletzt äußerte auch das Internationale Olympische Komitee Bedenken.

„Die Beiträge der Männer-Nationaltrainer sind unverzichtbar“, sagte Fifa-Direktor Arsène Wenger, der als Leiter einer Technischen Beratungsgruppe die Verkürzung des WM-Zyklus vorgeschlagen hatte. Diskutiert werden soll unter anderem über die Gesundheit der Spieler, die Länderspieltermine und die umstrittenen WM-Pläne.

Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte sich auf seiner Südamerika-Reise am Freitag erneut für die angedachten Veränderungen ausgesprochen. Laut einem Bericht der Times soll die Fifa aber mittlerweile zu einem Kompromiss bereit sein. Demnach könnte statt der Zwei-Jahres-WM ein anderes internationales Turnier ausgetragen werden.

Wolfsburg: Torjäger Weghorst hat Corona

Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der VfL am Montag bekannt. Der 29 Jahre alte Niederländer deshalb auf jeden Fall am Mittwoch im wichtigen Champions-League-Spiel beim österreichischen Meister Red Bull Salzburg (18.45 Uhr/Dazn) fehlen.

Nach Angaben der Wolfsburger habe Weghorst am Sonntagmorgen nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin über Symptome geklagt. Anschließend wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Der Stürmer befindet sich seitdem in Quarantäne. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern waren nach Angaben des Clubs sowohl am Sonntag als auch am Montag negativ.

Weghorst hatte im vergangenen Dezember fragwürdige Aussagen zum Virus in den Sozialen Netzwerken geteilt und dafür viel Kritik abbekommen. Bei Instagram hatte er damals zu einem Bild geschrieben: „Stell dir vor, es gibt einen Impfstoff, der so sicher ist, dass du bedroht werden musst, ihn zu nehmen – für eine Krankheit, die so tödlich ist, dass man getestet werden muss, um zu wissen, dass man sie hat.“ Später entschuldigte sich der Nationalspieler für seine Aussage.

Union Berlin siegt erstmals gegen Wolfsburg

Niederlande: Tribüne stürzt unter Fans ein

Hüpfende Gäste-Fans haben eine Tribüne im Goffertstadion im niederländischen Nijmegen zum Einsturz gebracht. Verletzt wurde bei dem Unglück am Sonntag ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge niemand.

Der Zwischenfall ereignete sich nach dem Erstligaderby zwischen dem gastgebenden NEC und Vitesse Arnheim (0:1). Die Gäste-Spieler waren zu ihren Fans geeilt, um mit ihnen zu feiern. Doch der Anhang tat dies derart wild, dass die Tribüne unter ihm nachgab. Der Party tat dies allerdings keinen Abbruch, ein darunter stehender Container bremste den Sturz ab.

„Glücklicherweise ist, so weit bekannt, niemand verletzt worden“, sagte Nijmegens Bürgermeister Hubert Bruls. Er kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.

Vitesse hatte die Begegnung durch einen Treffer des Dänen Nikolai Frederiksen (16.) für sich entschieden. Trainiert wird Arnheim von Thomas Letsch, mit Torwart Markus Schubert sowie Abwehrspieler Maximilian Wittek stehen zwei weitere Deutsche im Kader.

Salzburg-Trainer Jaissle will Adeyemi halten

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle will seinen begehrten Jungstar Karim Adeyemi nicht so schnell ziehen lassen. „Ich glaube, unser Dress steht ihm sehr gut. Er hat noch so viel Potenzial, und ich hoffe, dass er das noch eine Zeit lang bei uns weiterentwickelt“, sagte der Coach des österreichischen Bundesligisten in einem „Kicker“-Interview.

Inzwischen zeigen der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig Interesse an Adeyemi – der 19-Jährige ist einer der Aufsteiger der Saison. Für Red Bull Salzburg stand der gebürtige Münchner bereits in 16 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte elf Tore und legte zwei weitere Treffer auf.

Der Trainer und das Top-Talent: Matthias Jaissle (l.) will Karim Adeyemi unbehingt in Salzburg halten.

Foto: Imago/Eibner Europa

In die deutsche Nationalmannschaft wurde der Teenager erstmals im September berufen. Seitdem stehen drei Länderspiel-Einsätze und ein Tor zu Buche. Sein langjähriger Förderer Manfred Schwabl rechnet damit, dass Adeyemi „teuer“ wird, wenn er vermutlich im Sommer 2022 zu haben sein wird.

Trotz der frühen Berufung ins DFB-Nationalteam bleibe Adeyemi auf dem Boden, versicherte Jaissle. „Er macht auf jeden Fall diesen Eindruck, dabei ist das nicht selbstverständlich, auf ihn prasselt gerade sehr viel ein“, sagte der 33-Jährige.

FC Bayern intensiviert Gespräche über Adeyemi-Wechsel FC Bayern intensiviert Gespräche über Adeyemi-Wechsel

Leipzig gegen Messi und Co. klarer Außenseiter

RB Leipzig geht am Dienstag als klarer Außenseiter in das Champions-League-Duell mit dem Starensemble von Paris St. Germain. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Sieg der Sachsen gegen Lionel Messi und Co. das 7,50-Fache des Einsatzes zurück, PSG wird dagegen mit einer Siegquote von 1,38 geführt. Leipzig steht in Frankreich nach zwei Niederlagen in Folge bereits gehörig unter Druck.

Borussia Dortmund darf dagegen auf den dritten Sieg der Gruppenphase hoffen. Bei einem Sieg beim punktgleichen Tabellenführer Ajax Amsterdam (Quote 2,25) gibt es das 2,90-Fache des Einsatzes.

Freiburgs Stadionpremiere endet mit Remis gegen Leipzig

Flugzeugabsturz von Sala: Mann vor Gericht

Fast drei Jahre nach dem tragischen Flugzeugabsturz des argentinischen Profis Emiliano Sala muss sich ein Mann am Montag in Cardiff vor Gericht verantworten. Wegen Gefährdung der Sicherheit eines Flugzeugs und des Versuchs, einen Passagier ohne gültige Erlaubnis oder Genehmigung zu transportieren, war David H. im vergangenen Jahr angeklagt worden.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung. Er soll den Flug arrangiert haben, der den ehemaligen Stürmer von Nantes in Frankreich nach Cardiff hätte bringen sollen. Die Waliser hatten Sala im Winter-Transferfenster verpflichtet, vereinbart war eine Rekordablöse des damaligen Premier-League-Klubs von 15 Millionen Pfund (17,8 Millionen Euro).

Das einmotorige Kleinflugzeug kam allerdings nie an und stürzte in der Nähe der Kanalinsel Guernsey im Ärmelkanal ab. Der 28-jährige Sala kam ebenso ums Leben wie Pilot David Ibbotson. Bei einer vorangegangenen Anhörung vor Gericht war behauptet worden, dass Ibbotson keine Lizenz für kommerzielle Flüge gehabt haben soll und er zudem keine Zulassung zum Flug mit der abgestürzten Piper Malibu besessen habe.

Sala hatte in Cardiff bereits seinen Vertrag unterschrieben und war nach Nantes zurückgekehrt, um seine Sachen abzuholen und sich von seinen Mitspielern zu verabschieden. Am 21. Januar 2019 ereignete sich die Tragödie, die Suche nach Sala war nach einigen Tagen zunächst eingestellt worden.

Nach einer Crowdfunding-Aktion, an der sich auch Stars wie Lionel Messi oder Kylian Mbappe beteiligt hatten, wurde eine private Suchaktion gestartet. Salas Leiche wurde im Februar 2019 aus dem Wrack geborgen, Ibbotsons Leiche wurde derweil nie gefunden. Salas Vater Horacio starb zwei Monate nach dem Fund der Leiche an einem Herzinfarkt.

Untersuchungen ergaben, dass sowohl Sala als auch Ibbotson vor dem Absturz wegen schlechten Wetters eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatten.

Weigl verspricht Bayern „heißen Fight“

Julian Weigl verspricht Bayern München einen „heißen Fight“ in der Champions League bei Benfica Lissabon. Seine Mannschaft habe „eine sehr große Chance“, sagte der frühere Dortmunder und Münchner Löwe dem Kicker, „das hat man zuletzt auch gegen Barça gesehen“. Die Katalanen unterlagen in Lissabon 0:3.

Am Mittwoch (21 Uhr/Dazn) gastieren die Bayern nach zwei souveränen Siegen in Barcelona (3:0) und gegen Dynamo Kiew (5:0) zum dritten Gruppenspiel in Portugal. „Es ist gegen uns relativ schwer, Tore zu schießen. Wir haben eine sehr gute Defensive“, sagte Weigl, „aber wir erzielen in der heimischen Liga auch die meisten Treffer. Wir sind nicht einfach auszurechnen, können schnell umschalten.“

Für ihn steht fest: „Man sollte gegen uns immer die Antennen ausgefahren haben. Dazu wird die Atmosphäre für sie unangenehm sein, uns wiederum gibt sie einen Push.“ Benfica werde den Bayern „alles abverlangen“.

Ganz persönlich hofft der 26-Jährige weiterhin auf eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. „Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist. Aber ich traue es mir zu“, sagte er. Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick hatte er aber noch nicht. Sein letztes von bislang fünf Länderspielen bestritt Weigl im März 2017 beim 1:0 gegen England.

FC Bayern macht mit Leverkusen kurzen Prozess

Zorc: Bellingham ist „ein Draufgänger“

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham genießt es, nach den Geisterspielen endlich wieder vor Zehntausenden von Fußballfans im BVB-Stadion zu spielen. „Es ist für mich immer ein Privileg, das Trikot anzuziehen. Aber mit den Zuschauern im Stadion ist das Gefühl noch hundertmal so sehr, dass ich alles geben will, damit wir das siegreiche Team sind“, sagte der 18 Jahre alte englische Nationalspieler dem „Kicker“ (Montag).

Bellingham ist trotz seines jungen Alters „außergewöhnlich. Er trägt noch das jugendliche Feuer in sich, aber ist zugleich schon sehr klar in dem, was er will“, sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Für Sportdirektor Michael Zorc ist er „ein mutiger Junge, ein Draufgänger“.

Haaland führt Dortmund zum Sieg über Mainz