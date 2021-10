Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Gegen Vizemeister SG Flensburg gelang der siebte Sieg.

Handball Handball: Magdeburg stürzt Flensburger in die Krise

Magdeburg. Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga verlustpunktfreier Tabellenführer. Gegen den angeschlagenen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt siegte der frischgebackene Klub-Weltmeister am Sonntagnachmittag vor 5000 Zuschauern 33:28 (18:13). Bester Werfer der Magdeburger war Michael Damgaard mit zehn Toren, für Flensburg traf Lasse Svan mit sechs Toren am häufigsten.

Dezimierte Flensburger konnten kaum wechseln

Magdeburg geriet früh in Rückstand (1:2/3.), doch danach war die Partie ausgeglichen mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gäste. Nach zwanzig Minuten erarbeitete sich der SCM eine erste Zwei-Tore-Führung (12:10/20.). Trotz sofortiger Auszeit (20.) konnte die SG den Trend nicht brechen und der SCM führte zur Pause deutlich.

Magdeburg wechselte regelmäßig, sparte dort Kräfte, wo die SG im wesentlichen mit der gleichen Mannschaft durchspielen musste. Zu Beginn der zweiten Hälfte wuchs der SCM-Vorsprung auf acht Tore (21:13/34.). Flensburg verkürzte zwar zwischenzeitlich noch einmal auf fünf Tore (23:18/38.), doch am Magdeburger Sieg war nichts zu rütteln.

Die verletzungsgeplagten Flensburger stehen nach der zweiten Saisonniederlage früh in der Spielzeit unter Druck. Bei einem Punkteverhältnis von 7:5 schwinden die Meisterträume. (dpa/sid)