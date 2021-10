So emotional reagierte Kuntz auf Premierensieg mit Türkei

Stafan Kuntz und die Türkei haben den Traum von der Teilnahme an der WM in Katar am Leben gehalten.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 12. Oktober 2021:

Leipzig-Neuzugang Brobbey fällt vorerst aus

RB Leipzig muss bis zu zwei Wochen auf Angreifer Brian Brobbey verzichten. Der 19-Jährige zog sich bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft eine „kleine Muskelverletzung des rechten, hinteren Oberschenkels“ zu und fällt 10 bis 14 Tage aus. Das teilte der Club am Dienstag mit.

Brobbey war am vergangenen Freitag beim 2:2 des Oranje-Nachwuchs in der Schweiz in der 29. Minute verletzt ausgewechselt worden. Bei Leipzig kam der Neuzugang von Ajax Amsterdam bisher nur selten zum Zug. Lediglich sechs Kurzeinsätze und insgesamt 89 Minuten in Liga, Pokal und Champions League stehen bisher in der Bilanz.

Bielefeld rettet 80 Prozent der Sponsoreneinnahmen

Arminia Bielefeld hat in der vergangenen Saison trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie einen Großteil des Sponsoringumsatzes durch Kompensationsleistungen retten können. „Wir haben am Ende eine sensationelle Quote von über 80 Prozent Umsatzsicherung im Sponsoring erreichen können“, sagte Geschäftsführer Markus Rejek im Sponsors-Interview.

In laufenden Saison hat das Interesse in diesem Bereich wieder stark zugenommen. „Die Vermarktung der laufenden Spielzeit verlief im Gegensatz zur vergangenen Saison äußerst gut – natürlich auch getrieben durch den unerwarteten Klassenerhalt“, so Rejek. Während das vergangene Jahr davon geprägt gewesen sei, „Kompensationsleistungen zu finden, um die vertraglich fixierten Sponsorengelder nicht zu verlieren, konnten wir in der aktuellen Periode wieder vermehrt über Inhalte und Aktivierungen von Partnerschaften sprechen“, betonte er.

Man merke derzeit auch, „dass es gerade in den Hospitality-Bereichen keine Zurückhaltung mehr gibt. Wir sind in allen Bereichen ausverkauft“.

Rejek lobte zudem ausdrücklich die Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Fußball Liga (DFL), die entsprechende Kriterien im Lizenzierungsverfahren verankern möchte: „Ich finde vor allem die Vorgehensweise und den zeitlichen Rahmen richtig gewählt, sodass kleine Vereine nicht zu sehr unter Druck gesetzt werden.“

Stadion wird nach Gladbach-Star Ginter benannt

Bezirksligist SC March hat sein Stadion nach Ex-Weltmeister Matthias Ginter benannt. Wie das Portal „Sport1“ berichtet, gab dies der Verein am Sonntag vor der 0:5-Heimspielniederlage in der Bezirksliga gegen den FC Heitersheim 05 bekannt. March spielt ab sofort nicht mehr im Waldstadion, sondern im „Matthias-Ginter-Sportpark“.

Ginter war bei der Ehrung nicht vor Ort, da er bei der Nationalmannschaft weilte. Er schickte aber per Video Grüße an seinen früheren Verein und bedankte sich. Er kündigte an, „wenn es die Zeit zulässt mal wieder vorbeizuschauen“. Für den Club aus den Nähe von Freiburg schnürte der 27 Jahre alte Gladbach-Verteidiger in seiner Jugend von 1998 bis 2005 seine Schuhe. Damals hieß der Verein noch SV March.

Ginter war 2005 in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg gewechselt. Von da führte ihn sein Weg 2014 zu Borussia Dortmund und schließlich 2017 zu Borussia Mönchengladbach. Im Nationalteam bestritt er bisher 44 Länderspiele, kam am Montag beim 4:0 in Skopje gegen Nordmazedonien aber nicht zum Einsatz.

Tränen bei Kuntz nach Sieg-Premiere mit der Türkei

Stefan Kuntz ließ nach dem erlösenden Abpfiff seinen Emotionen freien Lauf und konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte der Nationaltrainer der Türkei nach dem Drama in der WM-Qualifikation in Lettland, das sein Team in letzter Sekunde noch mit 2:1 (0:0) gewann: „Sie haben niemals aufgegeben.“

Er habe gespürt, dass da „etwas zusammenwächst“, sagte der 58-Jährige nach seinem zweiten Spiel als türkischer Nationaltrainer. Durch den Sieg wahrte er die Chance auf die Qualifikation für die WM in Katar, doch Kuntz mahnte auch: „Wir müssen realistisch sein. Wir brauchen noch sechs Punkte.“

Bei noch zwei ausstehenden Spiele gegen Gibraltar und Montenegro hat die Türkei in Gruppe G als Tabellendritter vier Punkte Rückstand auf die Niederlande und zwei Punkte Abstand zu Norwegen. „Wir haben noch Hoffnung“, schrieb Hürriyet.

Kuntz hatte drei Tage nach seinem Debüt beim 1:1 gegen Norwegen zunächst Glück, dass sein Team durch Antonijs Cernomordijs nicht in Rückstand geriet (7.). Anschließend übernahmen die Türken zwar die Kontrolle, doch Merih Demiral unterlief ein Eigentor (70.).

Der ehemalige Bundesliga-Profi Serdar Dursun (75.) und Burak Yilmaz per Foulelfmeter (90.+9) sorgten aber noch für die Wende. „Es war nicht alles gut, es gibt viel zu verbessern“, sagte Kuntz.