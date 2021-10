Hockey-Bundesliga: Ein Österreicher brennt auf erstes Stadtderby

Am Mittwochabend trifft Fülöp Losonci in der Hockey-Bundesliga mit dem Harvestehuder THC auf den Uhlenhorster HC.

Hamburg. Mit einem Pokerface kann Fülöp Losonci nicht dienen. Aber wie vermessen wäre es auch, einem 19-Jährigen, der in seinem Lieblingssport vor seinem ersten Hamburger Stadtderby steht, die Vorfreude darauf abzusprechen? „Ich habe so viel über diese Rivalitäten gehört und habe mega Bock auf dieses Spiel“, sagt der junge Österreicher. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Barmbeker Straße) trifft er mit den Bundesliga-Hockeyherren des Harvestehuder THC auf den Uhlenhorster HC.



Flutlicht, eine volle Anlage und die Aussicht auf ein Duell zweier Erzrivalen – auch diese Aussicht war es, die den Offensivspieler in diesem Sommer in die Bundesliga zog. Fülöp Losonci gab Hamburg den Vorrang, weil ihm der Stellenwert, den Hockey in der Stadt genießt, faszinierte. Obwohl der HTHC den Zuschlag nicht nur bekam, weil mit Michael Körper, Xaver Hasun und Florian Steyrer drei Spieler für die Schwarz-Gelben spielen, die Losonci aus der österreichischen Nationalmannschaft kennt. Sondern auch, weil der Kontakt zum HTHC-Chefcoach ohnehin eng war – Christoph Bechmann ist österreichischer Co-Trainer.

Vater und Großvater waren in Ungarn Hockey-Nationalspieler

Bechmann, zu aktiver Zeit ein Torjäger von Weltklasseformat, freut sich immens über den Zugang des Youngsters. „Fülöp ist technisch hochtalentiert, ich halte ihn für eine echte Granate. Aber er muss noch einiges lernen und wachsen“, sagt er. Vor allem die athletischen Anforderungen und das deutlich höhere Spieltempo machten ihm noch zu schaffen, gibt der Neuzugang zu. Seine Stärke sieht er vor allem darin, Mitspieler in Szene zu setzen und Tore vorzubereiten. Dass im Training nur in Spielformen gearbeitet werde, sei völliges Neuland für ihn. „Aber ich denke, dass ich mich schnell daran gewöhnen werde.“

Wer seinen Lebensweg kennt, zweifelt daran nicht. Fülöp Losonci, der in Ungarns Hauptstadt Budapest geboren wurde und aufwuchs, hat früh lernen müssen, sich auf Neues einzulassen. Sein Vater und sein Großvater waren in Ungarn Hockey-Nationalspieler, so dass ihm und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Andor die Wahl abgenommen wurde. „Ich habe als kleiner Junge keine Plüschtiere bekommen, sondern einen Hockeyschläger“, sagt er. Weil sein Sport in Ungarn jedoch tief in der Nische schlummert, wechselte er schon als Achtjähriger zu den Arminen nach Wien, für die er wochenends spielte.

Fülöp Losoncis Vater brachte ihm Essen für eine Woche

Weil die Pendelei jedoch zu anstrengend wurde, entschied er sich als 14-Jähriger für einen Umzug nach Wien. „Vor allem für meine Mutter war das hart, aber mein Vater wusste, was mein großes Ziel war, und ich wollte es unbedingt“, sagt er. Zunächst lebte er für einige Monate in einem Schülerheim, aber weil ihm das nicht gefiel, zog er in eine eigene Wohnung und war mit 16 auf sich allein gestellt. Fast jedenfalls, denn die Herrenspieler der Arminen „haben jeden Tag nach mir geschaut, mit mir gelernt und aufgepasst, dass ich keinen Unsinn mache“, sagt er. Das Essen lieferte ihm sein Vater, der jedes Wochenende zu den Spielen nach Wien kam und vorgekochte, tiefgefrorene Mahlzeiten für die kommenden sieben Tage mitbrachte.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf diesen Service muss Fülöp Losonci in Hamburg verzichten, schließlich ist die Heimat, in der seine Eltern leben, nun nicht mehr 250, sondern 1200 Kilometer entfernt. Seit Februar 2020 ist Losonci österreichischer Staatsbürger, trägt Ungarn aber mindestens zu gleichen Teilen im Herzen.

In seiner Wohngemeinschaft mit dem ebenfalls neu zum HTHC gekommenen Masi Pfandt fühlt sich der Fußballfan (Lieblingsclub: FC Barcelona) durchaus wohl. Mit seiner Mutter telefoniert er dennoch mindestens einmal pro Tag. „Aber sie hat sich daran gewöhnt und ist entspannt, weil in den fünf Jahren in Wien auch nichts passiert ist“, sagt er. Eine Wahl hat die Mama aber auch kaum. Fülöp Losonci möchte mindestens zwei bis drei Jahre für den HTHC spielen. Es werden also, wenn alles nach Plan läuft, noch einige Stadtderbys auf ihn zukommen. Das erste Mal vergisst man jedoch nicht, und deshalb wird er alles dafür geben, dass es ein besonders gutes wird.