Ohne Haaland und Reus schießt Dortmund keine Tore

Roses schmerzhafte Rückkehr

Die Schmähgesänge und Pfiffe hakte Marco Rose schnell ab, die Niederlage bei seinem alten Arbeitgeber schmerzte den Trainer von Borussia Dortmund aber noch lange nach dem Abpfiff. „Wir sind verärgert und werden das aufarbeiten“, sagte Rose nach einem Abend zum Vergessen beim 0:1 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach. Durch die zweite Saisonniederlage hechelt der BVB Serienmeister Bayern München nach sechs Spieltagen schon wieder vier Punkte hinterher. Die Ausfälle von Urgewalt Erling Haaland (muskuläre Probleme) und Kapitän Marco Reus (Kapselreizung im Knie) konnte der DFB-Pokalsieger nicht kompensieren. Die Dortmunder blieben erstmals nach 37 Ligaspielen in Folge ohne eigenen Treffer. „Wir hatten einfach zu wenig Durchschlagskraft“, bemängelte Rose: „Wir müssen daran arbeiten, dass es auch ohne die beiden funktioniert.“

Dardais Optimismus

Am Morgen nach dem nächsten Debakel suchte sich Pal Dardai erst einmal einen schönen Platz in der Sonne. Ausgeschlafen, aufgeräumt und anscheinend bester Laune erklärte der Trainer von Hertha BSC die Lage der Dinge nach dem 0:6 (0:4) bei RB Leipzig: „Wer mich kennt, weiß, Pal kommt jeden Tag mit vollem Akku und motiviert zum Training und versucht, die Spieler wie eigene Söhne zu behandeln, jeden Spieler zu verbessern.“ Diesen Zweckoptimismus hat Dardai bei der Hertha exklusiv. Millionen-Investor Lars Windhorst, bekanntermaßen mit dem kauzigen Trainer nicht auf einer Wellenlänge, hatte seine Gemütslage nach dem Leipzig-Desaster schon kundgetan. „Bin etwas geschockt grad und brauche gleich einen Drink“, schrieb Windhorst nach einem Treffen mit Fürst Albert von Monaco auf einer Luxusjacht im Mittelmeer in einem WhatsApp-Zirkel.

Marschs Taktik

Für Yussuf Poulsen war es „eine Ansage“, für Emil Forsberg „die richtige Antwort“ und für Trainer Jesse Marsch „eine Belohnung“: RB Leipzig hat die Sorgen des Stotterstarts mit dem 6:0 gegen Lieblingsgegner Hertha BSC weggeballert. Dafür stellte Marsch sein Ego hinten an, indem er auf die Erfolgstaktik seines Vorgängers Julian Nagelsmann zurückgriff und Wunschspieler André Silva auf die Bank verbannte. „Ich habe vor dem Spiel zur Mannschaft gesagt: Es dauert ein bisschen, bis alles zusammenkommt“, verriet der US-Amerikaner: „Auch für mich als Trainer, um die Gruppe gut zu verstehen.“ Und Marsch verstand. Er stellte von Vierer- auf Dreierkette in der Abwehr um und tauschte im Sturm den glücklosen 23-Millionen-Euro-Mann Silva gegen RB-Inventar Poulsen. Schon fluppte es.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Van Bommel genervt

Mark van Bommel musste um seine Fassung ringen: „Es ist unglaublich. Wir reden hier darüber, wie wir die Wende schaffen sollen, als ob wir zehn Spiele in Folge nicht gewonnen haben“, tadelte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 1:3 (1:1) bei der TSG Hoffenheim, der ersten Saisonniederlage, einen unbequemen Fragesteller: „Es ist nicht so, dass wir in der Krise sitzen.“ Dennoch hat der Ex-Spitzenreiter keines seiner zurückliegenden drei Pflichtspiele gewonnen. Das sorgte bei van Bommel, der seine Vision im ZDF- „Sportstudio“ erläuterte („Das Ziel ist es, über Jahre hinweg oben dabei zu sein“) augenscheinlich für Frust: „Wir müssen schon ruhig und realistisch bleiben. Es ist nicht so, dass wir jedes Spiel gewinnen oder gewinnen müssen. Wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben.“

Rekord für Wirtz

Der in Pulheim bei Köln geborene Florian Wirtz verewigte sich mit dem Siegtor in der 62. Minute zum 1:0 (0:0) für Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 in den Bundesliga-Annalen. Es war sein zehntes Tor im Oberhaus. Mit 18 Jahren und 145 Tagen ist Wirtz der jüngste Spieler, dem dies gelang. Den Rekord hielt zuvor Weltmeister Lukas Podolski, der sein zehntes Tor mit 18 Jahren und 353 Tagen 2004 für Wirtz’ Ex-Club 1. FC Köln erzielte.

Union atmet auf

Ein spätes Tor, ein Sieg, zum 20. Mal im Stadion An der Alten Försterei ungeschlagen. Da kam Freude auf bei Union. Diesmal aber sehr eingeschränkt. Die Bilder von Timo Baumgartl, der nach Angaben von Trainer Urs Fischer kurzzeitig bewusstlos war, dürften die Köpenicker so schnell nicht vergessen. Eine schwere Gehirnerschütterung zog sich der 25 Jahre alte Abwehrspieler bei einem Zusammenprall mit Bielefelds Fabian Klos zu. Später folgte die erlösende Nachricht: „Baumgartl geht es den Umständen entsprechend gut“, übermittelte Fischer die „erfreulichste Nachricht des Tages“