Der Fußball-Ticker am Freitag, den 17. September 2021:

DFB gibt U-21-Trainer Kuntz für neuen Job frei

Der Unterschrift von U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz als neuer türkischer Nationaltrainer steht nichts mehr im Wege. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes beschloss am Freitag einstimmig, den 58-Jährigen aus dessen laufendem Vertrag zu entlassen, sollte er sich mit dem türkischen Verband auf eine Zusammenarbeit einigen. „Aufgrund der Erfolge von Stefan Kuntz mit der deutschen U21-Nationalmannschaft und seiner besonderen Beziehung zur Türkei möchte der DFB ihm diesen nächsten Karriereschritt nicht verbauen“, teilte der Verband mit.

Kuntz hatte zuvor Gespräche auf Einladung des türkischen Verbands in Istanbul bestätigt, er würde dort die Nachfolge des zuletzt gescheiterten Senol Günes antreten. „Die Möglichkeit der Freigabe ist auch ein Ausdruck der Freundschaft zwischen dem deutschen und dem türkischen Fußball“, schrieb der DFB.

Kuntz ist der erfolgreichste U21-Trainer der DFB-Geschichte. Er hatte nach zwei EM-Titeln und insgesamt drei Endspielen mit Deutschlands Top-Junioren seine Zukunft über das Jahresende hinaus offen gelassen. Nach bewegenden Monaten und dem frühen Olympia-Aus der von Kuntz betreuten deutschen U23 gab es seit Wochen Spekulationen um die Zukunft des 58-Jährigen, der zwischenzeitlich auch als Kandidat für den mittlerweile von Hansi Flick bekleideten Bundestrainer-Posten gehandelt worden war.

Kuntz hatte beim DFB bis 2023 unterschrieben. Der Europameister von 1996 war einst als Profi in der Türkei aktiv. In der Saison 1995/96 lief er für Besiktas Istanbul auf. In der EM-Qualifikation geht es für die deutsche U21 am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel weiter - sehr wahrscheinlich schon ohne Kuntz.

Vergangene Woche hatten der türkische Verband und Günes ihre Zusammenarbeit beendet. Damit reagierte der Verband auf die jüngsten Misserfolge. Die Türkei hatte in der WM-Qualifikation 1:6 gegen die Niederlande verloren. Zuvor war auch die EM für den WM-Dritten von 2002 enttäuschend verlaufen: Nach drei Niederlagen gegen den späteren Europameister Italien, Wales und die Schweiz war die Mannschaft unter Günes bereits in der Vorrunde gescheitert. Der 69 Jahre alte Coach und die Spieler waren danach viel Kritik ausgesetzt.

Goretzkas emotionale Rückkehr nach Bochum

Nach der geklärten Zukunft dachte Leon Goretzka sehr gerne an die alte „Liebe“ zurück. Viel besser als direkt vor dem Heimspiel seines FC Bayern gegen seinen VfL Bochum hätte die Vertragsverlängerung des Fußball-Nationalspielers nicht erfolgen können. „Es ist meine Heimatstadt, mein Heimatverein, in dem ich mein halbes Leben groß geworden bin. Das ist für mich eine absolute Wohlfühloase gewesen“, schilderte der 26-Jährige. „Ich habe wenige Minuten vom Stadion entfernt gewohnt und hatte entsprechend kurze Wege, um dort zu trainieren oder als Fan im Stadion zu sein.“

Als gestandener Fußball-Nationalspieler und seit dieser Woche bis 2026 gebundener Bayern-Star strebt Goretzka am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) nach einer starken Münchner Woche mit einem 4:1 in Leipzig und dem 3:0 in Barcelona den nächsten Rekordmeister-Sieg an

Nach seinen Anfängen als Kindergartenkind beim WSV Bochum kickte Goretzka von 2001 bis 2013 für den VfL, der in dieser Saison als Aufsteiger mit drei Punkten durchwachsen startete. „Ich freue mich sehr auf das Spiel und dass sie wieder in die ersten Bundesliga spielen. Man man hat sie ja lange die Unabsteigbaren geschimpft und ich hoffe, dass sie dem Namen bald auch wieder gerecht werden können“, sagte Goretzka, der auf 36 Einsätze für die Bochumer Profis kam und dann 2013 zum FC Schalke wechselte.

Trikot-Fiasko: Ausrüster entschuldigt sich bei BVB-Fans

In der Aufregung um die Champions-League-Trikots des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich Puma als Ausstatter des Teams entschuldigt. „Wir bedauern den Ärger der Fans und möchten uns bei ihnen entschuldigen“, sagte Vorstandschef Björn Gulden, einst selbst Fußball-Profi, auf dpa-Anfrage.

Fans und Social-Media-Nutzer hatten sich zuvor über das Trikot mokiert, das die Borussen bei ihrem Champions-League-Auftaktsieg am Dienstag bei Besiktas Istanbul getragen hatten. Das Design weicht vom Standardtrikot ab, unter anderem enthält es kein klassisches Vereinswappen.

„Die Kritik der Fans bezieht sich darauf, dass das BVB-Logo lediglich Ton in Ton mehrfach in das Material eingearbeitet sowie auf der Trikotbrust größer eingeprägt, aber als Vereinswappen eben nicht klar erkennbar hervorgehoben is“, sagte Gulden. „Wir haben uns das Feedback wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots – so wie auch schon in der Vergangenheit – berücksichtigen“, versprach er.

England-Trainer Southgate wünscht sich mehr Frauen im Fußball

Gareth Southgate, Teammanager von Vize-Europameister England, setzt sich für mehr Frauen im Männer-Fußball ein. Er stelle sich Fragen wie: „In welcher Welt soll meine Tochter leben? Welche Möglichkeiten soll sie haben?“, sagte Southgate bei einem öffentlichen Auftritt in Cambridge.

Doch selbst sein eigener Staff in der englischen Nationalmannschaft sei längst nicht ausgeglichen besetzt, gab er zu. „Wir sind nicht mal ansatzweise in der Nähe von dem, wo wir sein sollten“, berichtete Southgate: Von 40 Helfenden sind gerade einmal zwei Frauen. Der Verband FA komme insgesamt aber immerhin auf eine Quote von 38 Prozent.

Southgate (51) beobachtet im Fußball allerdings seit einigen Jahren einen Kulturwandel. Es gebe immer mehr kickende Mädchen, und inzwischen kämen auch deren Väter zu ihm und berichteten stolz von den Erfolgen ihrer „Girls“, sagte er.

FC Barcelona legt finanzielle Horrorzahlen offen

Der finanziell angeschlagene Fußball-Traditionsklub FC Barcelona hat für die Saison 2021/2022 ein Budget in Höhe von 765 Millionen Euro abgesegnet. Das teilte der spanische Verein am Donnerstag nach einer Vorstandssitzung mit.

Gleichzeitig bestätigte Barca für die vergangene Saison Verluste in Höhe von 481 Millionen Euro. Präsident Joan Laporta hatte diese Größenordnung bereits im August angekündigt. Barcas Schulden liegen demnach bei 1,35 Milliarden Euro.

Erst Anfang August hatte die spanische Liga die von Barca angestrebte Vertragsverlängerung mit Lionel Messi untersagt, obwohl der Superstar sogar auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet hätte.