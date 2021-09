Comeback: Ibrahimovic glänzt mit alter Form und neuer Frisur

Der Fußball-Ticker am Montag, den 13. September 2021:

Neu frisierter Ibrahimovic feiert glänzendes Comeback

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat bei der AC Mailand ein glänzendes Comeback nach viermonatiger Verletzungspause und verpasster EURO gefeiert. Mit neuer geflochtener Zopffrisur benötigte der 39-Jährige im Serie-A-Spiel von Milan gegen Lazio Rom (2:0) nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung, um bereits wieder zu treffen (66.).

Zlatan Ibrahimovic präsentierte sich beim Comeback in alter Form und mit neuer Frisur.

Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP

„Ibrahimovic betritt das Spielfeld, und das San-Siro-Stadion wird zur Hölle. Mit 39 Jahren ist er nicht zu bremsen“, kommentierte die „Gazzetta dello Sport“. Der „Corriere dello Sport“ schwärmte: „Ibrahimovic zeigt sich mit einer neuen Zopffrisur und vor allem mit großer Lust, die Welt zu beherrschen.“

Ibrahimovic postete auf Twitter zwei Fotos: Das eine zeigt sein schwer von der Operation am 19. Juni gezeichnetes Knie, dazu seine Jubelpose nach seinem Tor gegen Lazio.

Hertha bezahlt Sieg mit zwei Verletzten

Hertha BSC muss in der Bundesliga zunächst ohne seine Verteidiger Lukas Klünter und Jordan Torunarigha auskommen. Klünter verletzte sich beim 3:1-Sieg am Sonntag beim VfL Bochum an der linken Schulter. Weitere Untersuchungen am Montag sollten ergeben, ob der 25-Jährige möglicherweise operiert werden muss, berichtete Trainer Pal Daradai. Bei Torunarigha besteht der Verdacht auf einen Muskelfaseriss im Oberschenkel. Auch der 24 Jahre alte Innenverteidiger hatte in Bochum ausgewechselt werden müssen.

Ein Einsatz beider Profis im nächsten Bundesliga-Spiel der Berliner am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen die SpVgg Greuther Fürth kommt laut Dardai nicht infrage. Dadurch hat Hertha personelle Probleme in der Abwehr, denn eine Rückkehr von Verteidiger Marton Dardai nach seiner Knöchelverletzung ist noch ungewiss.

1) 19 / 06 / 2021

2) 12 / 09 / 2021 pic.twitter.com/cs4upbFq9f — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 12, 2021

Marsch will Leipzig vom Nagelsmann-Stil lösen

Bundesligist RB Leipzig muss sich für eine Weiterentwicklung vom Spielstil des Ex-Trainers Julian Nagelsmann lösen. Diese Ansicht vertritt der neue Coach Jesse Marsch in einem Interview mit dem „Kicker“. „Wir können die RB-DNA und den Stil von Julian nicht einfach mischen, sondern müssen verstehen, was in den vergangenen Jahren die Stärken der Mannschaft waren“, sagte der 47-Jährige. „Dann muss ich sehen, was davon zu meinen Ideen vom Fußball passt und wie wir das gemeinsam zusammenbringen.“

Marsch will Leipzig wieder zu einem Stil mit wenig Ballbesitz, schnellen Angriffen und enormem Pressing umfunktionieren. Unter Nagelsmann lag der Schwerpunkt vermehrt auf dem Ballbesitz, was letztlich zu weniger Torgefahr führte. Allerdings ist Marsch schlecht in seine Leipziger Amtszeit gestartet. Das 1:4 gegen den von Nagelsmann trainierten FC Bayern München am Samstag war die dritte Niederlage im vierten Spiel. So schlecht war RB noch nie in eine Bundesliga-Saison gestartet.

Klose meldet sich nach Thrombose zurück

Weltmeister Miroslav Klose hat seine Thrombose nach eigenen Angaben überstanden und will zeitnah ins Trainergeschäft einsteigen. „Es ist alles wieder gut. Ich spüre überhaupt nichts mehr. Schon seit anderthalb Monaten kann ich wieder alles machen: Fußball, Tennis, Laufen. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben“, sagte der 43-Jährige dem „Kicker“.

Der WM-Rekordtorschütze hatte Ende Mai bekannt gegeben, dass er wegen Thrombosen im Bein eine Auszeit nehmen muss. Zuvor hatte er Abschied als Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München genommen und war als neuer Cheftrainer des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sowie als möglicher Co-Trainer von Bundestrainer Hansi Flick im Gespräch.

Nun will der 137-malige Nationalspieler seine Trainerkarriere vorantreiben. „Es ist alles top, und es kann endlich losgehen“, sagte Klose. Allerdings will er sich nicht im Stab von Flick beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) engagieren, dessen Co-Trainer er beim FC Bayern war und den er „fantastisch“ findet. „Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, auch wenn es mit Flick sicher eine sehr gute Zeit geworden wäre. Ich will täglich auf dem Platz stehen“, sagte Klose.

Knochenbruch überschattet Liverpool-Sieg in Leeds

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool muss nach dem schlimmen Foul an Harvey Elliott beim 3:0-Sieg bei Leeds United wohl längere Zeit ohne den Rechtsaußen auskommen. Der 18-Jährige hat sich nach Vereinsangaben eine schwere Knöchelverletzung zugezogen und muss in den kommenden Tagen operiert werden. „Ich denke, es haben alle gesehen, dass der Knöchel nicht mehr in der richtigen Position war“, sagte Klopp. Das medizinische Personal habe den Knöchel wieder gerichtet und es sei sehr wichtig gewesen, dass das schnell passiert sei. „Davon abgesehen gibt es nicht viele gute Dinge darüber zu sagen“, meinte der Trainer.

Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah (l.) erkennt sofort den Ernst der Lage: Harvey Elliott hat sich schwer am Knöchel verletzt.

Foto: Laurence Griffiths / Getty Images

Elliott war am Sonntagabend nach rund einer Stunde von Leeds-Verteidiger Pascal Struijk böse gefoult worden. Der Youngster musste mehrere Minuten auf dem Spielfeld behandelt werden, ehe er auf einer Trage aus dem Stadion gebracht wurde. Es sei offenbar eine schwere Verletzung und man müsse jetzt die weiteren Untersuchungen abwarten, sagte Klopp.

Elliott hatte später in seiner Instagram-Story ein Foto gepostet, auf dem er den Daumen nach streckt und dazu geschrieben: „Auf dem Weg der Besserung“. Der Belgier Struijk hatte für das Foul die Rote Karte gesehen.

Bundesliga in UEFA-Fünfjahreswertung vor Spanien

Vor dem Beginn der Europapokal-Saison von Dienstag bis Donnerstag hat die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für 2021/22 schon 2,500 Punkte auf dem Konto. Damit liegt sie hinter England (2,857) und Italien (2,571), aber vor Spanien (2,428). Die Punkte vor Beginn sind aus Ergebnissen der Qualifikationsspiele und aus Bonuspunkten für das Erreichen der Champions League begründet.

In der Fünfjahreswertung hat Deutschland als Vierter einen bequemen Vorsprung von 17,283 Punkten auf Herausforderer Portugal, der Frankreich überholte. Damit sind in der Champions League, falls es nicht zu umstürzenden Reformen in der UEFA kommt, die vier Startplätze auch in der übernächsten Saison gesichert.

Real siegt bei Rückkehr ins Bernabéu

Rekordmeister Real Madrid ist nach anderthalb Jahren mit einem Tor-Festival ins Estadio Santiago Bernabéu zurückgekehrt. Die Königlichen gewannen am Sonntag gegen Celta Vigo mit 5:2 (1:2) und bilden nun mit Meister Atlético Madrid und dem FC Valencia ein punktgleiches Trio an der Tabellenspitze. Das Stadion befindet sich zwar weiterhin im Umbau, ist von nun an aber wieder Reals Heimstätte.

Rio-Weltmeister Toni Kroos fehlte den Madrilenen weiterhin verletzt, auch auf den langjährigen Bayern-Profi David Alaba musste Trainer Carlo Ancelotti verzichten, und Real geriet zunächst in Rückstand. Doch Karim Benzema mit einem Dreierpack (24./46./87., Foulelfmeter) sowie Vinicius Junior (54.) und Eduardo Camavinga (72.) schossen den am Ende ungefährdeten Sieg heraus, der dann auch für die Tabellenführung in La Liga reichte.

Real hatte wegen der Arbeiten am Stadion zuletzt am 1. März 2020 in seinem Heiligtum gespielt und dabei den Erzrivalen FC Barcelona bezwungen. Die Modernisierung des mehr als 80.000 Menschen fassenden Bernabéu-Stadions, für die im Vorfeld mehr als 500 Millionen Euro veranschlagt waren, soll frühestens im Sommer 2022 abgeschlossen sein.