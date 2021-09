Toni Kroos macht Hansi Flick ein Gesprächsangebot

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 8. September 2021:

Sammer blickt zwiegespalten auf Transfersommer

Matthias Sammer sieht die Transfergebaren der internationalen Topclubs wie Paris St. Germain mit gemischten Gefühlen. „Klar, im ersten Moment ruft das ein Kopfschütteln hervor. Die Gehaltsstruktur bei vielen Clubs ist Wahnsinn. Dementsprechend ist das in einer gewissen Art und Weise Wettbewerbsverzerrung, es wird nicht mit gleichen Säbeln gefochten“, sagte der Europameister von 1996 der Sport Bild.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt wechselten die Superstars Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (Manchester United) den Verein, Paris verstärkte sich zudem mit weiteren Profis von Weltrang und lehnte nach Medienberichten gar ein Angebot von Real Madrid über rund 180 Millionen Euro für Weltmeister Kylian Mbappe ab. In England holte Manchester City Vize-Europameister Jack Grealish für 118 Millionen und Champions-League-Sieger FC Chelsea Romelu Lukaku für 115 Millionen.

Für Sammer ist diese Entwicklung aber nicht nur negativ. „Gleichzeitig bin ich der Meinung: Geld im Markt zu haben und damit umzugehen – gerade in Zeiten der Pandemie – ist etwas Positives für den Fußball. Auch wenn das keiner hören will. So bleibt das System in Bewegung und im Gespräch.“

Sammer zog dabei auch den Vergleich zur früheren DDR, in der er mit dem System der Planwirtschaft aufgewachsen war, und kam zu dem Schluss: „Eine gewisse Aktivität ist nicht schadhaft, das muss man mit aller Brutalität so sagen.“

Noch zu haben: Die Top 10 der wertvollsten Vertragslosen Noch zu haben: Die Top 10 der wertvollsten Vertragslosen

Kroos: Flick „kann jederzeit anrufen“

Der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Toni Kroos will kein Comeback-Gespräch mit Bundestrainer Hansi Flick führen. „Ich hoffe, dass Hansi so erfolgreich mit der Mannschaft ist, dass er gar nicht auf die Idee kommen muss, mich wegen irgendwas Sportlichem anzurufen“, sagte der 2014-Weltmeister in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ mit Bruder Felix Kroos.

„Hansi kann logischerweise jederzeit anrufen, da muss es auch nicht immer nur um Fußball gehen“, ergänzte der Profi von Real Madrid, „aber wir haben ja ganz bewusst nach der EM ein langes Gespräch geführt, in dem ich ihm meine Idee, meinen Plan, meinen Wunsch mitgeteilt habe. Das Ergebnis ist ja bekannt.“

Kroos hatte nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM seine Karriere im Nationalteam beendet. Der 31-Jährige bestritt insgesamt 106 Länderspiele und gewann 2014 in Brasilien den WM-Titel.

Kroos, dem eine hartnäckige Schambeinentzündung schon lange Probleme bereitet, gab zudem ein Update über seinen Fitnesszustand. „Leute da draußen: Es wird besser“, berichtete der Mittelfeldspieler. Er habe kürzlich sogar ein paar kleine Übungen in Fußballschuhen machen können. Das sei ein „gutes Gefühl“ gewesen, aber „es ist noch nicht so, dass ich sehr zufrieden bin“.

RB-Leipzig-Chef Mintzlaff trauert Nagelsmann nicht hinterher

RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff trauert seinem früheren Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Abgang zum Liga-Rivalen FC Bayern „an keinem einzigen“ Tag hinterher. „So ist der Profisport“, sagte der 46-Jährige der „Sport Bild“. Er sei Nagelsmann „sehr dankbar (...), aber nun haben wir einen neuen Chefcoach, auf den ich mich sehr gefreut habe“, ergänzte Mintzlaff vor dem Wiedersehen mit Nagelsmann im Top-Spiel der Bundesliga am Sonnabend mit Blick auf RB-Trainer Jesse Marsch.

Die Wechsel von Nagelsmann und der Spieler Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano zum Konkurrenten aus München empfindet Mintzlaff als Teil des Geschäfts. „Wir stehen in Leipzig jetzt nicht vor einem leeren Regal. Trainer und Spieler, die jetzt bei uns sind, befinden sich ebenso im obersten Fach wie diejenigen, die gegangen sind“, sagte der Chef des Vize-Meisters aus Sachsen. „Bayern hat uns also nicht leergekauft, zumal wir den Wechseln von Julian Nagelsmann und Marcel Sabitzer letztendlich ja auch zugestimmt haben.“

Mintzlaff bestätigte zudem, dass sich die Münchner auch mit Leipzigs Konrad Laimer beschäftigt haben. Es habe „nur eine Kontaktaufnahme zwischen dem FC Bayern und dem Spieler“ gegeben, „nicht aber zwischen den Bayern und uns. Für uns ist dieses Vorgehen nicht neu, daher hat es bei uns auch zu keinerlei Aktionismus geführt“, sagte Mintzlaff.

Der Vorstandschef hob zudem die Qualitäten des neuen RB-Trainers hervor. „Jesse Marsch versprüht viel positive Energie, lebt den Teamgedanken vor, nimmt alle mit und tut sehr viel dafür, dass sich unser Wir-Gefühl noch weiter stärkt“, sagte er. Sportlich lässt der Erfolg des US-Amerikaners aber noch auf sich warten. Aus den ersten drei Bundesliga-Spielen gab es nur drei Punkte. „Natürlich müssen wir mit unserer hohen Qualität im Kader anfangen zu punkten, denn wir wollen wieder in die Champions League. Aber wir lassen uns als Entscheidungsträger nicht von der Tabelle treiben“, sagte Mintzlaff.

Wiedersehen mit Ex-Trio: Leipzigs Kampl heiß auf Bayern-Spiel Wiedersehen mit Ex-Trio: Leipzigs Kampl heiß auf Bayern-Spiel

EM 2024 für Thomas Müller noch kein Thema

Über eine mögliche Teilnahme an der Heim-EM 2024 macht sich Nationalspieler Thomas Müller derzeit überhaupt keine Gedanken. „Ich würde nicht ausschließen, dass ich 2024 noch professionell Fußball spiele. Bezüglich der Nationalelf ist mir das aber noch viel zu weit weg“, sagte der Rio-Weltmeister von Bayern München der Sport Bild.

„Step by step“, sei seine Herangehensweise, „ich habe beim FC Bayern noch bis 2023 Vertrag“, so Müller. Ihm sei aber natürlich „schon bewusst, dass die Uhr nicht stehenbleibt“. Für den 31-Jährigen zählt, „dass ich für meine Mannschaften wichtig bin. Mein Fokus liegt darauf, Leistung zu bringen.“