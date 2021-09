Putschversuch – Marokkos Nationalteam berichtet von Schüssen

Streitkräfte Guineas feiern am Sonntag in Conakry den vermeintlichen Staatstreich: Ein Putschversuch hat die WM-Qualifikation in Afrika überschattet.

Der Fußball-Ticker am Montag, den 6. September 2021:

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unruhen verhindern WM-Qualifikation in Guinea

Nach dem mutmaßlichen Putschversuch in Guinea hat die marokkanische Nationalmannschaft offenbar sicher das westfrikanische Land verlassen. Nach der Absage des WM-Qualifikationsspiels sei die Mannschaft mit einem Flugzeug aus der Hauptstadt Conakry gebracht worden. Das berichtete der Sportsender ESPN. „Es war ein intensiver Tag, aber Gott sei Dank sind wir wohlbehalten in Marokko“, twitterte der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Achraf Hakimi in der Nacht.

Thank you all for the messages and the support, it has been a very intense day but thank God we are safe and sound in Morocco. Good night ✌🏾🇲🇦 #Alhamdulillah 🤲🏽 pic.twitter.com/99nJYTVpbn — achrafhakimi (@AchrafHakimi) September 6, 2021

Ursprünglich sollte das Spiel am Montag in Conakry stattfinden. Der Weltverband FIFA und der afrikanische Verband Caf hatten die Partie wegen der Unruhen abgesetzt. „Wir haben den ganzen Tag Schüsse gehört“, sagte Marokkos Nationaltrainer Vahid Halilhodzic der französischen Sportzeitung „L'Equipe“ am Sonntag: „Der Präsidentenpalast ist nicht weit weg von unserem Hotel. Ich habe Soldaten die Straße überqueren gesehen.“

Laut der britischen Botschaft in Conakry war es im Laufe des Sonntags an mehreren Orten in der Hauptstadt zu anhaltenden Schusswechseln gekommen. In sozialen Medien kursierten zunächst nicht verifizierbare Videos, die den Schluss nahelegen, dass Präsident Alpha Condé gestürzt wurde. In einem Video mit dem Logo des staatlichen Rundfunks waren mehrere Männer in Militäruniform und mit der Landesfahne zu sehen – einer von ihnen behauptete, die Regierung sei abgesetzt. Er sagte zudem, die Verfassung sei außer Kraft gesetzt und die Landesgrenzen seien geschlossen. In einem weiteren Video war Condé selbst mit Männern in Militäruniform zu sehen. Der Verbleib des 83 Jahre alten Staatspräsidenten war zunächst ungeklärt.

Götze verlängert mit Eindhoven vorzeitig

Der 2014er-Weltmeister Mario Götze hat seinen Vertrag beim niederländischen Topclub PSV Eindhoven vorzeitig um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Das teilten Götze und der Verein am Montag mit. „Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch immer ein paar Aufgaben zu erledigen“, schrieb der WM-Held auf Twitter.

2024 💥

The story continues ✍️ We still have some tasks to finish 🎯#notdoneyet @PSV pic.twitter.com/w3zZcQ5Run — Mario Götze (@MarioGoetze) September 6, 2021

Götze war im Oktober 2020 von Borussia Dortmund zur Mannschaft von Trainer Roger Schmidt gewechselt und erzielte in 35 Spielen insgesamt zehn Tore und gab zehn Assists. „Einige Clubs, darunter große Clubs, die in der Champions League spielen, haben in den letzten Tagen des vergangenen Transferfensters ernstes Interesse an Mario gezeigt“, sagte Direktor John de Jong.

Der Wechsel nach Eindhoven sei für den Mittelfeldspieler „das Beste, was mir in dieser Phase meiner Karriere passieren konnte“, sagte Götze. Zuletzt hatte Bundestrainer Hansi Flick dem 29-Jährigen wieder Hoffnungen auf die Nationalmannschaft gemacht.

Kanada trotzt USA einen Punkt ab

Alphonso Davies vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat die kanadische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation zu einem Auswärtspunkt gegen die USA geführt. Beim 1:1 (0:0) im Nachbarschaftsduell in Nashville gab der 20-jährige Davies nach einer starken Aktion die Vorlage zum Ausgleich von Cyle Larin (62.).

Zuvor hatte Brendan Aaronson (55.) von Red Bull Salzburg zur Führung getroffen. In der Schlussphase musste Davies mit einer leichten Verletzung ausgewechselt werden.

Nach zwei Spielen der finalen Qualifikationsphase des Dachverbandes CONCACAF (Nord-/Zentralamerika und Karibik) führt Mexiko mit sechs Punkten die Achtergruppe an. Kanada und die USA liegen mit je zwei Punkten auf den Plätzen drei und vier. Die besten drei Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Katar.

Verstoß gegen Teamregeln: USA ohne McKennie

Zuvor war der frühere Schalker Mittelfeldspieler Weston McKennie ist wegen eines Verstoßes gegen die teaminternen Corona-Regeln der amerikanischen Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Kanada suspendiert worden. Das teilte der 23-Jährige selbst auf Instagram mit. Es tue ihm leid und er hoffe, dass er bald wieder zurück im Team ist.

Welchen Verstoß McKennie genau begangen hatte, wollte Nationaltrainer Gregg Berhalter nicht sagen. Der Coach ließ offen, ob der Profi von Juventus Turin am Mittwoch gegen Honduras ins Team zurückkehrt.

US-Torhüter Steffen positiv auf Corona getestet

Torhüter Zack Steffen (26) von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst die WM-Qualifikationsspiele der USA gegen Kanada und Honduras. Das bestätigte der US-Verband am Sonntag. Zudem sei bei einem weiteren Mitglied der US-Delegation der Test ebenfalls positiv ausgefallen. Alle Kontaktpersonen inzwischen seien mehrfach negativ getestet worden.

Jorginho verschießt, aber Italien holt Weltrekord

Ein torloses Unentschieden in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat Italien gereicht, um einen Weltrekord aufzustellen. Bis Sonntagabend teilte sich der Europameister die Bestmarke noch mit Brasilien und Spanien. Aber durch das 0:0 in der Schweiz ist die „Squadra Azzurra“ nun der alleinige Rekordhalter, denn sie ist seit mittlerweile 36 Spielen ungeschlagen.

Viel lieber hätten die Italiener natürlich die drei Punkte im Gepäck gehabt. Sie hätten einen großen Schritt in Richtung WM bedeutet. Doch auch mit dem einen Zähler liegt das Team von Trainer Roberto Mancini weiter vier Punkte vor den zweitplatzierten Eidgenossen und somit auf WM-Kurs.

Einer, der im Basler St. Jakob-Park besonders etwas dagegenhatte, war Bundesliga-Profi Yann Sommer. Der Schlussmann von Borussia Mönchengladbach trieb die italienischen Offensivakteure mit sehenswerten Paraden an den Rand der Verzweiflung. Seine wichtigste Tat war ein gehaltener Elfmeter gegen Jorginho in der 53. Minute. Europas Fußballer des Jahres hatte auch im EM-Finale gegen England vom Punkt verschossen.

Rashford macht Druck im Kampf gegen Kinderarmut

Im Kampf gegen Kinderarmut erhöht Fußballprofi Marcus Rashford (23) erneut den Druck auf die Politik. Der englische Nationalspieler rief die Briten am Montag dazu auf, sie sollten an ihre Abgeordneten schreiben, um Empfehlungen gegen die „Kinderhunger-Pandemie“ zu unterstützen. Die „verheerende“ Lebensmittelarmut von Kindern sei zuletzt schlimmer statt besser geworden. „Mit den 2,5 Millionen Kindern, die heute nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, kann man 27-mal das Wembley-Stadion füllen“, sagte der Angreifer von Rekordmeister Manchester United.

This pandemic is far from over for millions of households and we need your help to #ENDCHILDFOODPOVERTY. No child in the UK should be going to bed hungry.



Click the link and #WRITENOW to your local MP to pledge your support.https://t.co/iuiALaanlx pic.twitter.com/efjDjKD1OA — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) September 6, 2021

Rashford, der als Kind selbst Armut erlebte, setzt sich seit Längerem dafür ein, dass arme Kinder täglich ein Schulessen erhalten. Mit seiner Kampagne trieb er im Vorjahr die Regierung dazu, ihr Förderprogramm fortzusetzen. Rashfords Ziel, das Programm auf alle Kinder zwischen 7 und 18 Jahren auszudehnen, die in Haushalten mit höchstens 20.000 Pfund (23.330 Euro) Einkommen leben. Auch Ferienprogramme für Kinder aus benachteiligten Familien sowie die Unterstützung für Schwangere und kleine Kindern müssten verbessert werden, so der Fußballer.

Nach Angaben der Stiftung Food Foundation sind in Großbritannien mehr Haushalte, in denen unter 17-Jährige leben, von Lebensmittelunsicherheit betroffen als in der ersten Welle der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten gab es demnach einen Anstieg um gut ein Viertel.

Wirbel um Szalais Corona-Tests

Verwirrung um die Coronatests von Adam Szalai: Der Stürmer des Bundesligisten FSV Mainz 05 war bei der ungarischen Nationalmannschaft zunächst positiv getestet worden. Ein weiterer Test des Kapitäns fiel nach Angaben des ungarische Verbands aber negativ aus.

Da der 33 Jahre alte Szalai beim offiziellen Test der Europäischen Fußball-Union (UEFA) aber positiv war, durfte er beim Spiel der Ungarn in Albanien (0:1) nicht mitwirken. Nach Angaben der Mainzer wurde Szalai am Sonntag ein zweites Mal negativ getestet.