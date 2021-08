Powerlifting-Paar aus Hamburg: Gemeinsam das Limit ausreizen

Hamburg. Es gibt dieses Spielformat, „Er sagt – sie sagt“, in dem Paare Antworten auf dieselbe Frage geben und dabei manchmal Interessantes übereinander lernen. Am Montagmittag, während im KB Gym am Steilshooper Ruwoldtweg der großzügige Kraftbereich noch von der Plackerei des Wochenendes gereinigt wird, gibt es einen solchen Moment zu beobachten. Die Frage war gewesen, ob sie ein Mensch der Extreme sei. Und während Denise Herber für ein paar Augenblicke in sich kehrt, um die passende Replik zu finden, hat sich Nico Viduka, der neben ihr auf dem Ledersofa im Empfangsbereich sitzt, bereits für ein vehementes Kopfnicken entschieden.

Das wäre also geklärt, und wer weiß, womit sich die 30 Jahre alte Hamburgerin und ihr ein Jahr jüngerer Verlobter beruflich beschäftigen, ist nicht überrascht über die Antwort. Denise Herber und Nico Viduka sind selbstständige Personaltrainer und vermarkten sich im Internet (performancedesire.de) als Deutschlands stärkstes Powerlifting-Paar. Dass sie das zu Recht tun, zeigt ein Blick auf die Ergebnisliste der deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf, die am 1. August in Buch am Erlbach in Bayern stattfanden.

Powerlifting-Paar aus Hamburg

Als erste deutsche Athletin übertraf Denise Herber die Marke von 600 Relativpunkten und führt damit die nationale Rangliste gewichtsklassenübergreifend an. Nico Viduka erkämpfte sich nach längerer Verletzungspause immerhin den Vizemeistertitel. Der Kraftdreikampf besteht aus den Disziplinen Squat (Kniebeuge), Benchpress (Bankdrücken) und Deadlift (Kreuzheben). „Alles ist auf

Maximalkraft ausgelegt. Wir sind praktisch die Sprinter unter den Kraftsportlern, haben im Wettkampf pro Kategorie drei Versuche mit nur einer Ausführung“, sagt Nico Viduka, der dafür verantwortlich ist, dass seine Partnerin den Weg ins Powerlifting gegangen ist.

Schon als Jugendliche trieb Denise Herber Hochleistungssport, tanzte bis zum Abitur auf dem Gymnasium Harksheide auf internationaler Turnierebene Standard und Latein. Als ihr damaliger Tanzpartner nach Russland zurückkehrte, suchte sie eine neue Herausforderung – und fand diese zunächst, ein weiteres Extrem, im Laufen. 2011 und 2012 startete sie beim Haspa-Marathon, aber ihre Erfüllung fand sie erst, als sie vor acht Jahren über gemeinsame Facebook-Interessen Nico Viduka kennenlernte. Der frühere Leistungshandballer hatte mit 16 den Kraftsport für sich entdeckt, aber erst gemeinsam mit Denise Herber gelang der Einstieg ins Powerlifting. „Wir haben gemerkt, dass sie die Grundkraft hat, um dort erfolgreich zu sein“, sagt er. 2014 bestritten sie erste Wettkämpfe, seitdem sind sie gefesselt von dem Sport.

Der Wille versetzt Berge, harte Arbeit schlägt Talent

„Was mich ganz besonders reizt, ist der Fakt, dass es keine Grenzen zu geben scheint“, sagt Denise Herber, die großen Wert darauf legt, sich vom Bodybuilding abzugrenzen, bei dem statt messbarer Leistungen Aussehen und Körpermaße bewertet werden. Auch das olympische Gewichtheben mit den Disziplinen Reißen und Stoßen ist ein anderer Sport, kommt aber dem Powerlifting deutlich näher. „Jedes Mal, wenn ich eine neue Bestleistung geschafft habe, denke ich, dass es nicht weiter geht. Aber zwei Monate später gehen doch zwei Kilo mehr. Das ist wie eine Sucht, man will immer noch einen Schritt weiter“, sagt sie.

Der Grund dafür, dass ihr dieser nächste Schritt stets gelingt, sei ihr eiserner Wille, sagt Nico Viduka. „Der Wille versetzt Berge, harte Arbeit schlägt Talent.“ Denise Herber trainiert viermal pro Woche je drei Stunden Maximalkraft, dazu kommen Kardio- und Stretchingeinheiten.

"Ich habe kein Problem damit, gegen gedopte Konkurrentinnen anzutreten“

Ob sie auch nachhelfen mit unerlaubten Mitteln, diese Frage bekommen die beiden oft gestellt. Die Antwort lässt bewusst Raum zur Spekulation. „Wir finden, dass jeder selbst wissen muss, was er mit seinem Körper tut“, sagt Denise Herber. Sie setzt auf fleischfreie Ernährung mit vielen unverarbeiteten Rohstoffen, dazu kommt jeden Morgen eine breite Palette an Nahrungsergänzungsmitteln. Besonders hoch im Kurs stehen Omega-3-Fettsäuren, um dem Verschleiß an Gelenken und Muskulatur entgegenzuwirken.

Beide haben sich bewusst keinem Verein angeschlossen und treten nur bei Verbänden zu Wettkämpfen an, die keine Dopingtests vorschreiben. „Verbände, die testen, verbieten, bei anderen Verbänden anzutreten. Wir wollen uns aber nicht limitieren. Ich habe kein Problem damit, gegen gedopte Konkurrentinnen anzutreten“, sagt Herber, „für mich geht es nur darum, mein eigenes Limit auszureizen.“

Die Zeit der Extreme soll dann ein Ende finden

Bei den nationalen Titelkämpfen vor vier Wochen gelang es ihr, alle drei persönlichen Bestmarken zu übertreffen. 237,5 Kilogramm im Squat, 127,5 beim Bankdrücken und 242,5 beim Kreuzheben stehen für die Weltranglistensiebte, die 2018 in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm Weltmeisterin war, nun zu Buche. Aber schon an diesem Sonnabend will das 168-Zentimeter-Kraftpaket diese Rekorde beim Wettkampf „Irish Pro V“ in Limerick (Irland) angreifen. Im Dezember steht die WM in Moskau auf dem Plan, im April 2022 möchte sie in San Diego bei den US Open auf die Bühne.

Fünf Jahre gibt sich Denise Herber noch Zeit, um „Vollgas zu geben und zu schauen, was in mir steckt“. Danach wollen beide die Familienplanung forcieren und gemeinsam ein Studio eröffnen, in dem er als ausgebildeter Physiotherapeut die Menschen wieder geradebiegt, die sie als Trainerin zu Höchstleistungen gecoacht hat. Die Zeit der Extreme soll dann ein Ende finden. So ganz dran glauben kann Nico Viduka indes noch nicht. „Sag niemals nie“, sagt er, und sie grinst.