Nationalspieler Havertz spendet für Flutopfer

Kai Havertz (r.) hat die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen mitgenommen. Nun will der Profi des FC Chelsea helfen.

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 20. August 2021:

DFB verteilt Freikarten für Länderspiel

Der Deutsche Fußball-Bund verteilt für das WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien in Stuttgart Freikarten. Demnach werden ab kommendem Montag Karten für die Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft und ab Dienstag „dann für alle die zur Verfügung stehenden Tickets“ als Freikarten vergeben, hieß es vom DFB. Geplant war die Aktion bereits für eine Partie im Herbst 2020, sie musste wegen der Corona-Situation aber verschoben werden.

„Ich weiß, dass Hansi Flick und die Spieler sich für die nächsten Länderspiele viel vorgenommen haben. Sie werden alles dafür tun, dass der Funke der Begeisterung vom Rasen auf die Tribüne überspringt“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. „Die Ticketaktion soll ein Dankeschön an unsere Fans sein.“ Die Aktionen sollen am Montag und Dienstag jeweils um 10 Uhr beginnen. Für die Partie gegen Armenien am 5. September (20.45 Uhr) gilt die sogenannte 3G-Regel - es dürfen also nur Geimpfte, Genesene oder Getestete ins Stadion.

1899 Hoffenheim mit kurioser Ticketidee

Die erste Halbzeit am Fernseher, die zweite Halbzeit ganz spontan live im Stadion? Das soll bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga möglich sein. Ein Vereinssprecher kündigte am Freitag an, man könne für das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) „bis in die Halbzeit hinein“ Eintrittskarten kaufen. „Für die ganz Spätentschlossenen“ gebe es solange noch die Möglichkeit, ein Ticket „je nach Spielstand“ zu erwerben. Bis zum Freitagmittag waren für die Partie gegen die Hauptstädter rund 7000 Karten verkauft worden. Zugelassen sind rund 15 000 Anhänger.

Nach Eriksen-Drama: Poulsen kritisiert Spielfortsetzung

Trotz des Zusammenbruchs von Teamkollege Christian Eriksen hat die dänische Nationalmannschaft ihr Auftaktduell bei der Fußball-EM gegen Finnland (0:1) zu Ende gespielt - und das gilt intern inzwischen als Fehler. „Wir haben im Mannschaftskreis viel darüber gesprochen, und ich glaube: Es gibt keinen unter uns, der sich nicht ärgern würde, dass wir weitergespielt haben“, sagte Angreifer Yussuf Poulsen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Es war ein Fehler, Punkt. Heute würden wir anders entscheiden.“

Der Profi von RB Leipzig fühlte sich wie seine Teamkollegen auch überrumpelt. „Wir standen unter Stress und unter Schock“, verriet er: „Da gab es in unserem Kopf nur links oder rechts, a oder b. Und da haben wir uns für die bessere von zwei schlechten Möglichkeiten entschieden.“

Ihn selbst habe der Vorfall nicht grundsätzlich verändert, was auch seiner Lebensgeschichte liege, erklärte Poulsen: „Mein Vater starb, als ich ein Kind war. Die Gedanken, die in solchen Situationen entstehen, hatte ich schon vor Jahren.“ Er habe früh lernen müssen, „dass der Tod ein Teil des Lebens ist.“ Aber zum Glück sei Eriksen „nicht gestorben“.

Eriksens Ziel, mit Hilfe eines implantierten Defibrillators wieder professionell Fußball zu spielen, unterstützt Poulsen voll und ganz. „Er liebt Fußball. Das ist sein Leben. Er hat immer noch Bock“, sagte der 27-Jährige: „Es wäre schön, wenn er wieder Fußball spielen dürfte - wo auch immer.

Hummels vor Comeback beim BVB

Nationalspieler Mats Hummels steht bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund vor dem Comeback. Der Abwehrchef nahm nach seinen Patellasehnenproblemen ebenso wieder das Mannschaftstraining auf wie Emre Can, Raphael Guerreiro, Julian Brandt und Thomas Meunier. „Nach dem Abschlusstraining werden wir entscheiden, wer dabei ist und wer nicht“, sagte Trainer Marco Rose mit Blick auf das Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg.

Für einen Startelfeinsatz kommt Hummels aber noch nicht infrage. Daher wird wie beim Ligastart gegen Eintracht Frankfurt (5:2) und im Supercup gegen Bayern München (1:3) der gelernte Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung aushelfen.

Nationalspieler Havertz spendet für Flutopfer

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz spendet eine sechsstellige Summe für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Der „Bild“ zufolge beteiligt sich der Profi des FC Chelsea mit 200 000 Euro an den Spendenaktionen zur Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes für die Menschen in den betroffenen Gebieten. Zudem habe der 22-Jährige einen limitierten Spezial-Fußballschuh entworfen, der versteigert werden soll.

Havertz wurde in Aachen geboren, Familie und Freunde leben heute noch in dieser Region. „Für mich ist es wichtig, den Menschen meine Unterstützung zu zeigen: Ich bin in der Umgebung aufgewachsen. Auch wenn glücklicherweise keinem aus meiner Familie oder meinen Freunden etwas passiert ist, habe ich das Leid der Menschen mitbekommen“, sagte der DFB-Nationalspieler. „Das hat mich bewegt. Deswegen war es mir wichtig zu helfen.“

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen regelrecht weggerissen oder verwüstet. Bis vorigen Mittwoch wurden rund 190 Tote gezählt, mehrere Menschen gelten noch immer als vermisst.