Ex-HSV-Torhüter Ulreich vor erstem Spiel nach der Rückkehr?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 19. August 2021:

FC Bayern: Neuer droht Ausfall gegen 1. FC Köln

Der FC Bayern München muss im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison möglicherweise ohne Nationaltorhüter Manuel Neuer auskommen.

Der Kapitän hat sich beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der 35 Jahre alte Neuer konnte wegen der Blessur nicht trainieren. Die Bayern machten keine Angabe zur möglichen Länge der Pause von Neuer. Die Münchner müssen am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln antreten. Die Partie findet aber erst am Sonntag (17.30 Uhr) statt.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte sich direkt nach dem 3:1 gegen Borussia Dortmund noch zuversichtlich gezeigt bei der Einschätzung der Blessur seiner Nummer eins. "Manu hatte diesen einen Pressschlag, wo er etwas am Sprunggelenk abgekriegt hat. Aber er konnte durchspielen, auch sehr gut spielen. Ich gehe nicht davon aus, dass es etwas Schlimmeres ist", sagte Nagelsmann.

Neuer spielte nach einer kurzen Behandlung weiter. Sollte Neuer ausfallen, dürfte gegen Köln der vom HSV zum FC Bayern zurückgekehrte Sven Ulreich im Münchner Tor stehen.

Pause für Bayern-Kapitän Neuer - Köln-Einsatz fraglich

Hannover leiht Juniorennationalspieler aus

Zweitligist Hannover 96 hat sich mit Juniorennationalspieler Maximilian Beier verstärkt. Der 18 Jahre alte Angreifer wechselt auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zu den Niedersachsen. „Ich möchte zeigen, was ich kann, und werde Gas geben, um mich für möglichst viele Einsatzzeiten zu empfehlen“, sagte Beier, der im Februar 2020 als 17-Jähriger sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte.

Rostock vs. Dresden: Polizei ist gewappnet

Vor dem brisanten Ostderby in der 2. Bundesliga am Sonnabend (20.30 Uhr/Sport1) zwischen dem FC Hansa Rostock und der SG Dynamo Dresden sehen sich die Einsatzkräfte der Polizei gewappnet. „Das Spiel wird eine Vielzahl von Beamten fordern. Wir werden sowohl vor als auch nach der Begegnung verstärkt im Stadtgebiet unterwegs sein“, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock mit.





Neben Kräften der Bundes- und Landesbereitschaftspolizei werden Mitarbeiter aller Dienststellen der Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg die Rostocker Polizei unterstützen. Auch die Polizei Dresden schickt zusätzliche Beamte in die Hansestadt. Trotz der umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen schloss die Polizei ein Zusammentreffen rivalisierender Gruppen im Laufe des Tages nicht aus.

Hansa Rostock erwartet gegen Dresden wie schon zum Auftakt gegen den KSC die maximal mögliche Zuschauerzahl.

Das Duell der beiden Traditionsclubs wurde als eines von sieben Risikospielen des Zweitliga-Aufsteigers eingestuft. Rostocks Polizeichef Achim Segebarth und Ralf Scheiner, der Leiter der Bundespolizeiinspektion Rostock, sprachen vor Saisonbeginn von einem herausfordernden Jahr, das einen erhöhten personellen Aufwand erfordere. Je nach Einsatzlage und Fanaufkommen seien bei Heimspielen des FC Hansa zwischen 500 und 1500 Beamte im Einsatz.





Die Partie ist nach der geltenden Corona-Verordnung mit 15.000 Fans ausverkauft. Aus Dresden werden 1200 Anhänger erwartet, die von einem zentralen Sammelpunkt am Hauptbahnhof Rostock per Shuttle ins Ostseestadion geleitet werden. Ein eigenständiger Zugang zum Stadion sei demnach für Gästefans nicht möglich, sagte die Polizeisprecherin.

Frankfurt bis auf Weiteres ohne Rode

Eintracht Frankfurt muss vorerst weiter auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie unterzogen und fällt bis auf Weiteres aus. Wie lange genau, lasse sich laut Eintracht noch nicht prognostizieren. Rode selbst schrieb bei Twitter, dass er „in den kommenden Wochen nicht auf den Platz zurückkehren und dem Team helfen“ könne.

Der 30-Jährige hatte bereits bei der 2:5-Niederlage der Frankfurter zum Bundesliga-Auftakt am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund wegen seiner Knieprobleme gefehlt. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Hessen den FC Augsburg.

Villarreal verpflichtet Niederländer Groeneveld

Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer FC Villarreal hat sich mit dem zweifachen niederländischen Nationalstürmer Arnaut Danjuma Groeneveld verstärkt. Der 24 Jahre alte Linksaußen unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der spanische Verein am Donnerstag mit.

Der Profi stand bisher beim englischen Zweitligisten AFC Bournemouth unter Vertrag, wo er vorige Saison 15 Treffer erzielte. Er war zuletzt auch beim VfL Wolfsburg als Verstärkung im Gespräch. Zur Ablösesumme teilte der FC Villarreal zwar nichts mit. Aber nach Berichten spanischer Medien wird der Club aus dem Osten Spaniens mehr als 20 Millionen Euro nach England überweisen müssen.

Schalke selbstbewusst zum Spitzenreiter

Zweitligist Schalke 04 hat trotz des durchwachsenen Saisonstarts sein Selbstvertrauen nicht verloren. Trainer Dimitrios Grammozis strahlt auch vor dem Spiel am Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) beim Überraschungs-Spitzenreiter Jahn Regensburg Zuversicht aus. „Von der positiven Entwicklung in Regensburg bin ich nicht überrascht. Ihnen kommt die Eingespieltheit zugute. Aber wir sind Schalke. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und haben eine tolle Mannschaft“, sagte Trainer Grammozis am Donnerstag.

Nach nur vier Punkten aus den ersten drei Saisonspielen hofft der Coach des derzeit nur auf Platz neun rangierenden ambitionierten Bundesliga-Absteigers auf eine Trendwende. Erstmals in dieser Saison dürfte der Amerikaner Matthew Hoppe zum Kader gehören, der nach seiner Rückkehr vom Gold Cup wegen einer Magen-Darm-Infektion gefehlt hatte. „Er ist auf gutem Weg und eine Option“, sagte Grammozis. Ob auch der am Dienstag verpflichtete nordmazedonische Nationalspieler Darko Churlinov in Regensburg dabei ist, ließ der Coach offen.

Darüber hinaus steht der Revierclub vor einer Verpflichtung von Ko Itakura. Der 24 Jahre alte japanische Nationalspieler von Manchester City soll das Abwehrzentrum verstärken. Dem Vernehmen nach besteht nach einer Leihfrist über ein Jahr die Möglichkeit, Itakura für vier Millionen Euro fest zu verpflichten. Er wäre der bereits 15. Neuzugang. Weitere neue Spieler sind nicht zu erwarten. „Mit dem jetzigen Stand bin ich zufrieden“, kommentierte Grammozis.

Mainz: DFB ermittelt wegen Leipzig-Jubel

Der DFB-Kontrollausschuss hat nach einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" ein Verfahren gegen den FSV Mainz 05 eingeleitet.

Dies habe der DFB auf Anfrage der Zeitung bestätigt, hieß es in einem Bericht. Anlass ist ein möglicher Verstoß gegen das DFB-Hygienekonzept. Nach dem 1:0-Erfolg am vergangenen Sonntag im Bundesligaspiel gegen RB Leipzig hatten 05-Spieler auf der Westtribüne offenbar mit Fans gefeiert. Für die Partie waren 10.500 Zuschauer zugelassen worden.

Mainz 05 wollte nach Angaben der Zeitung am Mittwoch dazu keine Stellungnahme abgeben. Der rheinland-pfälzische Club musste gegen Leipzig auf insgesamt elf Profis verzichten, die sich in Quarantäne begeben mussten. Drei von hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

Zahlen, bitte! Der Bundesliga-Check zum 1. Spieltag

Leipzig: Orban gelassen wegen Sabitzer

RB Leipzigs Kapitän Willi Orban sieht einem möglichen Abgang von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer gelassen entgegen. Für das Team sei das kein Thema. Zum Ende der Transferzeit wisse man, wohin die Reise gehe, sagte der Ungar im Interview des Magazins „Kicker“. „Wir haben einen großen Kader, gerade im Mittelfeld ist der Konkurrenzkampf groß“, erklärte der Abwehrspieler.

Zuletzt hatte es immer wieder Wechselgerüchte um den Österreicher Sabitzer gegeben. Unter anderem war im Gespräch, dass der 27-Jährige dem ehemaligen RB-Trainer Julian Nagelsmann zum deutschen Meister FC Bayern München folgen könnte.

Nationalmannschaft: Flick plant mit Gündogan

Ilkay Gündogan wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch zukünftig für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung und des Portals "Sportbuzzer" hat der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City in einem Telefonat mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick seine Bereitschaft zum Weitermachen signalisiert.

Der 30-Jährige soll erwogen haben, nach dem Achtelfinal-Aus mit der deutschen Auswahl bei der vergangenen Europameisterschaft seine Karriere im DFB-Team zu beenden. Flick habe dem 49-maligen Nationalspieler mitgeteilt, dass er mit ihm plane. Gündogan habe sich daraufhin Bedenkzeit erbeten und dem Nachfolger des nach der EM ausgeschiedenen Joachim Löw dann zugesagt, hieß es.

Flick wird am 26. August seinen ersten Kader nominieren. Anlass sind die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen am 2. September, drei Tage später in Stuttgart gegen Armenien sowie am 8. September gegen Island in Reykjavik. Eine Schulterverletzung, die sich Gündogan am vergangenen Sonntag bei der 0:1-Niederlage mit Manchester City gegen Tottenham Hotspur zugezogen hat, soll kein Hinderungsgrund für seine Teilnahme an den Länderspielen sein. Die DFB-Auswahl ist derzeit nur Dritter in ihrer Gruppe. Sicher bei der WM dabei ist lediglich der Tabellenerste.