Diego Maradona: Verrückte Suchaktion in Argentinien

Kroatien nominiert erstmals Stuttgarts Sosa

Flügelspieler Borna Sosa ist nach seinem überragenden Saisonauftakt beim VfB Stuttgart erstmals für die kroatische Nationalmannschaft nominiert worden. Der 23-Jährige wurde von Nationaltrainer Zlatko Dalic für die WM-Qualifikationsspiele in Russland (1. September), in der Slowakei (4. September) und gegen Slowenien (7. September) berufen.

„Ich bin sehr glücklich, in den A-Kader Kroatiens berufen worden zu sein. Vor allem nach der Situation in den vorangegangenen Monaten. Nach über 50 Jugend-Länderspielen ist es eine große Ehre, nun zum ersten Mal Teil der Nationalmannschaft zu sein. Ich freue mich unheimlich darauf“, sagte Sosa der "Bild"-Zeitung. Sosa überzeugte beim Bundesligastart gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (5:1) mit drei Assists. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten BFC Dynamo (6:0) erzielte er ein Tor und gab eine Vorlage.

Vor der abgelaufenen EM war Sosa überraschend als Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt worden. Nach der Einbürgerung des gebürtigen Kroaten im Mai hatte der DFB laut Direktor Oliver Bierhoff die Möglichkeit einer Spielberechtigung für Deutschland prüfen lassen. Weil Sosa, der nun beide Pässe besitzt, aber noch mit 22 Jahren für die kroatische U21 aktiv war, war ein Verbandswechsel nicht mehr möglich.

Italien: Gosens-Club mit großem Fanzuwachs

Die Anzahl der Fußballfans in Italien ist gesunken. Wie aus einer Umfrage der Meinungsforschungsinstitute StageUp und Ipso hervorgeht, bezeichnen sich nur noch 24,6 Millionen Italiener als Fußballfans – ein Rückgang von 2,6 Prozent im Vergleich zur Saison 2019/20 (25,5 Millionen Fans). Laut der Umfrage, die von der Gazzetta dello Sport veröffentlicht wurde, ist der Rückgang vor allem auf die während der Pandemie geschlossenen Stadien zurückzuführen.

Rekordmeister Juventus Turin bleibt der Club mit der größten Anhängerschaft – 8,2 Millionen Fans weist der Verein um Superstar Cristiano Ronaldo auf, ein Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zur Saison 2019/20. Atalanta Bergamo um Nationalspieler Robin Gosens kann einen Fans-Zuwachs von 19 Prozent auf 350.000 Anhänger vorweisen.

Ab der neuen Saison, die am kommenden Sonnabend beginnt, sollen die Stadien wieder mit 50 Prozent Fan-Auslastung gefüllt werden. Voraussetzung ist ein „Grüner Pass“, also ein Impf-, Genesenen- oder negativer Testnachweis.

Ausrüster sucht 1703 "Diego Armandos"

Eine einmalige Aktion zum Gedenken an Diego Armando Maradona sorgt in der argentinischen Heimat der verstorbenen Fußball-Ikone für Aufsehen. Als Ausrüster von Maradonas früherem Club Boca Juniors Buenos Aires hat adidas eine Suche nach allen Argentiniern mit dem vollständigen Vornamen des unvergessenen Genies gestartet, die 1981 im Jahr von Bocas Meisterschafts-Triumph mit dem Kapitän von Argentiniens Weltmeisterteam von 1986 geboren worden sind.

Laut behördlichem Melderegister wurden vor 40 Jahren in Argentinien im Zuge des Hypes um den damals erst 21 Jahre alten Maradona exakt 1703 Babys nach dem „Goldjungen“ benannt. Nach offiziellen Angaben ist es das Jahr mit den meisten neugeborenen Diego Armandos. 1981 geborene Namensvetter des legendären Ballkünstlers sollen als Geschenk ein Retro-Trikot der Boca Juniors erhalten. Die Aktion ist Teil der Promotionkampagne für den neuen Dress des früheren Weltpokalsiegers, der dem Design der Boca-Trikots von 1981 nachempfunden ist.

Maradona, der im Herbst vergangenen Jahres im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt verstarb, pflegte eine besonders innige Beziehung zu den Boca Juniors und fühlte sich im Stadion „La Bombonera“ buchstäblich wie in seinem Wohnzimmer. Zwar hatte Maradona den Verein 1982 nach nur einem Jahr in Richtung des FC Barcelona verlasen, doch aufgrund seiner Verbundenheit heuerte „El Dieguito“ 1995 nach Ablauf einer Dopingsperre ein zweites Mal bei den Boca Juniors an und feierte später in ihrer Arena auch einen rauschenden Abschied als Profifußballer.

Maradonas Tod beschäftigt die argentinische Öffentlichkeit bis heute. Ende Juni erreichten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Totschlags durch Einzelverhöre von sieben Verdächtigen vor allem aus Maradonas Ärzte-Team eine wegweisende Phase, nachdem ein Expertengremium die medizinische Versorgung in den letzten Stunden vor Eintritt des Todes als unzureichend eingestuft hatte. Die Entscheidung über die Eröffnung eines Strafprozesses steht noch aus.

Leipziger Sörloth eine Option bei Marseille?

Olympique Marseille hat offenbar Interesse an Alexander Sörloth von RB Leipzig. Der norwegische Nationalstürmer konnte sich beim Bundesligisten bisher nicht durchsetzen und soll verkauft werden. Laut einem Bericht der französischen Sporttageszeitung „L'Équipe“ ist der 25-Jährige ein ernsthafter Kandidat bei Marseilles Präsident Pablo Longoria, sollte man selbst Angreifer Dario Benedetto an Betis Sevilla verkaufen können.

Sörloth war im Sommer 2020 für 20 Millionen Euro von Crystal Palace nach Leipzig gewechselt und sollte dort das Erbe von Timo Werner antreten. Allerdings gelangen dem Norweger in 29 Bundesliga-Spielen nur fünf Tore, lediglich 13 Mal stand er in der Startelf. In dieser Spielzeit kam Sörloth noch gar nicht zum Einsatz. Aktuell fehlt er erkrankt.

Schult kritisiert mangelndes Bundesliga-Interesse an Olympia

Nationaltorhüterin Almuth Schult hat das mangelnde Interesse der Bundesliga an den Olympischen Spielen in Tokio kritisiert. Sie sei „ziemlich enttäuscht“ vom deutschen Fußball und „wie weit hinten die Olympischen Spiele in der Wichtigkeit kategorisiert wurden“, schrieb die 30-Jährige in ihrer Kolumne für das RedaktionsNetzwerk Deutschland.

„Für fast alle Sportler ist eine Olympiateilnahme das Größte, was es überhaupt gibt“, so die Olympiasiegerin von Rio, „dagegen stand für viele Vereine der Männer-Bundesliga außer Frage, die Vorbereitung auf die neue Saison höher einzuordnen und Spieler für diese großartige Erfahrung nicht freizustellen.“ Dass es Spieler gab, „die tatsächlich freiwillig verzichteten, kann ich mir nur schwer vorstellen“.

Die deutsche Mannschaft, die mit nur 18 statt der erlaubten 22 Profis die Reise nach Tokio angetreten hatte, war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Vielleicht müsse man unter diesen Umständen darüber nachdenken, „ob der Männerfußball weiter an Olympia teilnehmen möchte und diesem historischen Kräftemessen der Besten der Welt wirklich gerecht wird“, so Schult.

Hertha bestätigt Eingang der letzten Windhorst-Rate

Hertha BSC hat den Eingang der letzten noch ausstehenden Zahlung von Investor Lars Windhorst bestätigt. Die Berliner teilten am Dienstag mit, den Betrag in Höhe von 30 Millionen Euro aus der Investmentvereinbarung mit Windhorsts Unternehmen Tennor erhalten zu haben. Damit seien alle Vereinbarungen erfüllt und die Eigenkapitalfinanzierung beendet worden. „Gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie sichern Tennors Eigenkapitalbeiträge Handlungsspielräume für die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA und unser Profiteam,“ sagte Carsten Schmidt, Geschäftsführer der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.

Seit 2019 hat Windhorst somit die vertraglich vereinbarten rund 375 Millionen Euro an den Hauptstadtclub gezahlt. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Berichte über Probleme bei der Zahlungsabwicklung gegeben. Diese waren sowohl von dem Investor als auch von Hertha BSC zurückgewiesen, zwischenzeitliche Kommunikationsprobleme in der Zusammenarbeit aber eingeräumt worden.

Windhorst hält durch sein Investment 66,6 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Langfristig möchte der 44-Jährige den Verein mit seinen Finanzmitteln in die Champions League führen und am liebsten als internationale Marke etablieren. Der von ihm geprägte Begriff des Big City Clubs hatte auch vereinsintern zu Diskussionen geführt.

Bender-Zwillinge genießen Kreisklassen-Flair

Für die langjährigen Bundesligaprofis Lars und Sven Bender (32) ist die Rückkehr in die heimische Kreisklasse Herzensangelegenheit und ungewohnte Herausforderung zugleich. „Es macht unheimlich Spaß. Wir wollen auch der Region etwas zurückgeben“, sagte Sven Bender in der ran Bundesliga Webshow über das Engagement beim TSV Brannenburg.

Die Rückkehr zu den fußballerischen Wurzeln bringt aber eben auch besondere Rituale mit sich. „Ein Tragerl Bier steht immer da. Wenn du da nach dem Spiel mal ne Halbe trinkst, wird man nicht negativ beäugt, dann wird einem gleich die zweite angeboten“, berichtete Lars Bender. „Da haben wir noch einiges aufzuholen. Es ist also so, dass die Jungs uns auch noch was beibringen können.“

Die Bender-Zwillinge hatten nach der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen ihre Profi-Laufbahn beendet. „Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir noch jeden Tag unsere Leistung abrufen können. Für uns hätte es sich so angefühlt, als würden wir uns selbst ein bisschen betrügen“, erklärte Lars Bender.

Bayern erhöhen Klimaschutz-Engagement

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer will im Kampf gegen den Klimawandel weitere Zeichen setzen. Beim Rekordmeister sei Umweltschutz ein großes Thema, sagte Hainer dem Kicker: „Von der Abfallvermeidung über den Einsatz energiesparender Technologien bis hin zu den Elektroautos, die unsere Profis fahren. Wir werden da unser Engagement noch verstärken. Das Ziel ist eine klimaneutrale Allianz Arena.“

Der Fokus liegt darin, den folgenden Generationen „eine lebenswerte Welt“ zu hinterlassen, sagte Hainer: „Klimaschutz ist deshalb zu Recht im Fußball ein zentrales Nachhaltigkeitsziel geworden.“

Außerdem sollte der Fußball seinen Einfluss laut Hainer weiter ausüben, „um positive gesellschaftliche Entwicklungen zu unterstützen und negative zu verhindern“.