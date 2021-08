Final Four im Golf: Hoffen auf Esther Henseleits Teilnahme

Hamburgs Sportlerin des Jahres 2019 hat in dieser Woche keinen Turniertermin in ihrem Kalender stehen.

Hamburg. Christian Lanfermann gibt sich noch geheimnisvoll: „Wie die Aufstellung ist, das werde ich noch nicht sagen“, erklärte der Trainer der Frauenmannschaft des Hamburger Golf-Clubs Falkenstein (HGC) drei Tage vor dem ersten Abschlag zum Final Four um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft auf Gut Kaden am Sonnabend um 7.30 Uhr. Dabei denkt Hamburgs Trainer des Jahres 2018 durchaus an einen Überraschungscoup: „Esther Henseleit ist für uns gemeldet, wir dürften sie einsetzen. Mehr kommentiere ich nicht.“

Hamburgs Sportlerin des Jahres 2019 hat in dieser Woche keinen Turniertermin in ihrem Kalender stehen. Erst am 12. August spielt sie in Schottland in Vorbereitung auf die British Open auf, die am 19. August ebenfalls in Schottland steigen. Auf einen möglichen Start bei einem Turnier der europä­ischen Tour in Spanien an diesem Wochenende hat die 22-Jährige verzichtet.

Enge emotionale Verbindung von Esther Henseleit zum HGC

Und die emotionale Verbindung zum HGC und ihrem Trainer Lanfermann ist eng: „Ich spiele total gerne in der Mannschaft, wenn es geht“, sagte sie bei ihrem letzten Teameinsatz 2019, als die Hamburgerinnen ebenfalls auf Gut Kaden Platz drei belegten.

Die nach der Bundesliga-Vorrunde vier besten Damen- und Herrenmannschaften ermitteln mit Sechser- beziehungsweise Achterteams im Matchplaymodus in Alvesloe den deutschen Meister. Am Sonnabend stehen die Halbfinals an, in denen die HGC-Frauen auf Topfavorit St. Leon-Rot treffen. Falkensteins Männer, als Sieger des Pokalwettbewerbs 2020 der Titelverteidiger, spielen gegen den GC Mannheim-Viernheim. Bei den Damen bestreiten Berlin-Wannsee und der GC München Valley das andere Halbfinale, bei den Herren der GC Hubbelrath und St. Leon-Rot.

2500 Zuschauer sind auf der Anlage zugelassen

2500 Zuschauer (mit Maske) sind auf der Anlage zugelassen, eine Testpflicht besteht nicht, wohl aber eine Registrierung zum Beispiel mit der Luca-App. Der Eintritt ist frei. „Wir hoffen auf viele Zuschauer aus unserem Club, der Teamspirit ist herausragend, und wir sind heiß wie Frittenfett“, sagt Lanfermann.

St. Leon-Rot ist von der Papierform Favorit, „aber es fängt immer bei Null an und wir wachsen mit dem Grad der Herausforderungen.“ Außerdem kann er möglicherweise den besonderen Joker Henseleit ziehen. „Der Kader ist nominiert, aber ich will die Karten noch nicht auf den Tisch legen.“