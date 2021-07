Hoch das Bein: Mario Götze hat Eindhoven in Richtung Champions League geschossen (Archivbild).

Fußball-Ticker Götze glänzt mit zwei Toren in der Champions-League-Quali

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 22. Juli 2021:

Doppelpacker Götze glänzt in CL-Quali

Mario Götze hat beim spektakulären Hinspiel-Erfolg der PSV Eindhoven in der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League als Doppeltorschütze geglänzt. Der 29-Jährige trumpfte beim 5:1 (2:1)-Sieg gegen den türkischen Topclub Galatasaray Istanbul als Spielmacher auf und verhalf seinem Team zu einer Top-Ausgangsposition für das Rückspiel.

Neben Götze standen auch Nationalspieler Philipp Max und der Ex-Mainzer Philipp Mwene in der Startelf des früheren Leverkusener Trainers Roger Schmidt. Stürmer Eran Zahavi (7./35./84.) traf dreifach für Eindhoven, Götze erzielte nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Emre Kilinc (42.) erst ein Traumtor (52.) und wurde kurz vor Schluss von Max bedient (89.). In der entscheidenden Play-off-Runde um den Einzug in die Königsklasse würde die PSV entweder auf Celtic Glasgow oder den dänischen Vizemeister FC Midtjylland treffen. Das Hinspiel endete 1:1.

Torunarigha hakt Rassismus-Vorfall ab

Olympia-Auswahlspieler Jordan Torunarigha will sich mit dem rassistischen Vorfall im Vorbereitungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Honduras nicht mehr groß beschäftigen. „Das Thema ist für mich gegessen“, sagte der 23 Jahre Hertha-Profi der „Bild“. „Wir haben ein Statement dazu abgegeben, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen.“ Das deutsche Team startet an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) in Yokohama mit der Neuauflage des Finals von Rio 2016 gegen Olympiasieger Brasilien ins Turnier.

Am Samstag hatte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz den Test gegen Honduras fünf Minuten vor Ende abgebrochen. Nach Angaben des DFB war Verteidiger Torunarigha in der Partie in Wakayama rassistisch beleidigt worden. Daraufhin verließ die deutsche Mannschaft den Platz und setzte ein deutliches Zeichen. Die Delegation aus Honduras sprach später von einem Missverständnis.

Der gebürtige Chemnitzer Jordan Torunarigha im Trikot der deutschen U-21-Auswahl.

Foto: Imago / Sven Simon

Corona-Testreihe bei Schalke negativ

Nach dem positiven Coronatest von Torhüter Ralf Fährmann hat Schalke 04 keinen weiteren Corona-Fall zu vermelden. Einen Tag vor dem Zweitliga-Saisonauftakt gegen den HSV (Freitag, 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) war eine zweite Testreihe im Rahmen des freiwilligen Quarantäne-Trainingslagers des Clubs erneut negativ, wie S04 mitteilte. Am Montag hatte Schalke wegen des positiven Schnelltests von Fährmann sein Nachmittagstraining abgesagt, der PCR-Test bestätigte den Verdacht. Am Dienstag begab sich die Mannschaft daraufhin in ein Kurz-Trainingslager, „um mögliche Infektionsketten zu verhindern“.

Wird Özdemir Aufsichtsrat beim VfB?

Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Grüne) schließt ein Engagement im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart nicht aus. „Wenn ich gefragt werde, werde ich mir die Sache überlegen, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, sagte der langjährige VfB-Fan der „Bild“. Aktuell sind vier Plätze im Kontrollgremium der Stuttgarter unbesetzt, im August soll der Aufsichtsrat wieder mit den vorgesehenen neun Personen besetzt sein.