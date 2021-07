Ex-Weltmeister Schweinsteiger bleibt TV-Experte der ARD

Berlin. Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger bleibt nach einer Entschuldigung TV-Experte der ARD. Das bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender.

"In den vergangenen Tagen haben umfangreiche Gespräche zwischen der ARD und Bastian Schweinsteiger stattgefunden", hieß es dazu in einer Mitteilung. Schweinsteiger habe "erklärt, es tue ihm leid, dass durch seine Social-Media-Aktivitäten während der Halbzeit-Pause der Übertragung vom Viertelfinal-Spiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und der Ukraine im Ersten der Eindruck entstanden ist, er vermische seine Tätigkeit als ARD-Experte mit Werbung für Sponsoren. Dies sei so von ihm nicht beabsichtigt gewesen."

Zuvor hatte das Erste den Auftritt des ehemaligen Nationalspielers bei der TV-Übertragung von der Fußball-EM und das Absetzen eines Tweets mit Werbebotschaft mehrere Wochen geprüft. Der Tweet war danach nicht mehr abrufbar.

