Olympia ohne Stindl: Gladbach-Kapitän sagt Kuntz ab

Der Fußball-Ticker am Sonntag, 4. Juli 2021:

Gladbach-Kapitän Stindl sagt Kuntz für Olympia ab

Kapitän Lars Stindl vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. „Ich habe mich im Austausch mit Max Eberl und dem Verein dazu entschieden, dass ich unter den gegebenen Umständen und mit Blick auf die Runde meine Vorbereitung komplett bei Borussia mache“, sagte der Offensivspieler der „Bild“-Zeitung.

Der 32-Jährige war bei U-21-Trainer Stefan Kuntz als einer der erfahrenen Spieler ein Olympia-Kandidat. Spielberechtigt sind in Japan Akteure der Jahrgänge 1997 und jünger sowei drei ältere Akteure.

Darida hört in der Nationalmannschaft auf

Einen Tag nach dem EM-Aus mit Tschechien hat Bundesliga-Profi Vladimir Darida seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Das gab der tschechische Verband auf Twitter bekannt. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC hatte die Tschechen bei der Europameisterschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Am Samstag verlor die Auswahl von Trainer Jaroslav Silhavy im Halbfinale von Baku gegen Dänemark mit 1:2. Im Achtelfinale gegen die Niederlande (2:0) hatte Darida verletzt gefehlt.

„Danke für alles, wir wünschen dir nur das Beste“, schrieb Tschechiens Verband an den 30-Jährigen, der in seinen 76 Länderspielen acht Tore erzielt hatte.

Medien: Henry hört wieder auf und spendet Gehalt

Der frühere Weltklasse-Stürmer Thierry Henry wird sein zweites Engagement als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft wie vermutet nach dem EM-Aus wieder beenden und seinen Lohn für die einmonatige Aushilfe einer karitativen Einrichtung spenden. Das berichtet die französische Sporttageszeitung „L'Équipe“.

Der 43 Jahre alte Henry, als Spieler mit Frankreich Welt- und Europameister, war von August 2016 bis Oktober 2018 schon einmal Assistent von Roberto Martínez in Belgien. Nach Cheftrainer-Posten bei AS Monaco und dem kanadischen MLS-Franchise Montreal Impact kehrte er vor der EM zu den Belgiern zurück. Die scheiterten als Weltranglistenerster durch ein 1:2 gegen Italien im Viertelfinale.

Popp peilt Comeback erst für 2022 an

Nationalspielerin Alexandra Popp rechnet nach ihrer schweren Knieverletzung erst im kommenden Jahr mit einem Comeback. „Grundsätzlich sieht es gerade besser aus, als es eigentlich ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen werde, da ich mir ein Stück Knorpel rausgerissen habe und das eben sehr lange dauert“, sagte die 30-Jährige vom VfL Wolfsburg im „Sportschau Club“ der ARD.

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2022 in England sagte Popp: „Aber für die EM bin ich doch sehr positiv gestimmt, dass ich da wieder dabei sein werde. Da werde ich mich zurückkämpfen.“ Die VfL-Kapitänin hatte sich einem Eingriff am rechten Knie unterziehen müssen und bereits die letzten Saisonpartien der vergangenen Spielzeit verpasst.

RB Leipzig hofft auf 24.000 Fans beim ersten Heimspiel

RB Leipzig hofft beim ersten Heimspiel der neuen Bundesligasaison am 21./22. August gegen den VfB Stuttgart auf die Unterstützung von rund 24.000 Fans. Der Club erarbeitet derzeit für das Gesundheitsamt ein entsprechendes Konzept, das noch mit dem Fanverband abgestimmt werden muss.

In der umgebauten Arena haben in der neuen Spielzeit 47.000 Besucher statt 42.000 Platz, etwa 50 Prozent könnten dem ersten Heimauftritt der Leipziger beiwohnen. RB zog den Trainingsstart um einen Tag auf Dienstag vor.

Vieira übernimmt Crystal Palace

Patrick Vieira, langjähriger Kapitän des FC Arsenal, wird neuer Teammanager bei Crystal Palace. Das gab der Londoner Premier-League-Club am Sonntag bekannt. Vieira unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Der Franzose, der als Spieler dreimal den Premier-League-Titel holte, folgt bei Palace auf den früheren Nationalcoach Englands, Roy Hodgson, dessen Vertrag ausgelaufen war.

Vieira hatte nach seiner Spielerkarriere als Nachwuchscoach bei Manchester City gearbeitet und war dann in New York und zuletzt bis Dezember 2020 beim OGC Nizza tätig. Palace hatte zuletzt auch Interesse an Lucien Favre gezeigt. Der frühere Bundesliga-Trainer sagte den Eagles jedoch ab.

FC Bayern wochenlang ohne Hernández

Der FC Bayern München muss einige Wochen auf den operierten Weltmeister Lucas Hernández verzichten. Wie der Rekordmeister am Sonntag mitteilte, musste sich der französische Abwehrspieler nach seiner Verletzung bei der EM einem Eingriff am Knie unterziehen. „Unsere Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Operation. Er wird uns schon in wenigen Wochen wieder voll zur Verfügung stehen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Hernández hatte laut Clubangaben einen Einriss des Innenmeniskus am linken Knie erlitten. Er beginne nun sofort mit den Reha-Maßnahmen. Bei der EM kam der 25-Jährige gegen Deutschland und Portugal zum Einsatz. Auch Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Corentin Tolisso hatten vor oder während des Turniers Blessuren. Frankreich war im Achtelfinale gegen die Schweiz ausgeschieden.

Brite sammelt 33.500 Pfund für weinendes deutsches Mädchen

Ein Brite hat mehr als 33.500 Pfund für ein kleines deutsches Mädchen eingesammelt, das bei der EM-Niederlage von Deutschland gegen England im Stadion bitterlich geweint hatte. Joel Huges aus Wales hatte eine Spendenkampagne gestartet, nachdem das Mädchen von englischen Fans beim Weinen bejubelt und danach im Internet aggressiv beleidigt wurde.

Hughes wollte damit dem Mädchen zeigen, dass nicht alle Menschen in Großbritannien „schrecklich“ seien. Nach dem Spiel war das weinende Mädchen im Fernsehen und auf den Stadionbildschirmen gezeigt worden. In sozialen Medien wurde es mit zum Teil sehr beleidigenden und aggressiven Kommentaren mit Bezügen zum Zweiten Weltkrieg geteilt. Viele Briten hatten das scharf verurteilt, darunter die ehemaligen englischen Fußballer Gary Lineker und Stan Collymore.

Walisische Fußballfans hatten Mitleid mit diesem kleinen Mädchen. Deutsche Fußballfans, bitte helfen Sie ihnen, ihre Familie zu finden. #DieMannschaft @asoundreaction https://t.co/x4N7hheZzb — Buzz Boncath (@BuzzBoncath) July 1, 2021

Ursprünglich hatte Hughes 500 Pfund (ca. 580 Euro) als Ziel der Crowdfunding-Kampagne ausgegeben. Bis Sonntag waren aber bereits über 33.500 Pfund (ca. 39.026 Euro) zusammengekommen. Der Initiator sagte, er hoffe, mit der Familie des Mädchens in Kontakt treten zu können. Das Geld will er an eine gemeinnützige Organisation spenden.

Gebürtiger Stuttgarter D'Aversa übernimmt Sampdoria

Der italienische Erstligist Sampdoria Genua hat Roberto D'Aversa als neuen Trainer verpflichtet. Der in Stuttgart geborene frühere Mittelfeldspieler band sich bis zum 30. Juni 2023 an den Verein in der ligurischen Küstenstadt.

D'Aversa hatte zuvor den in der zurückliegenden Saison als Tabellenletzter abgestiegenen Club Parma Calcio trainiert. Er folgt auf Claudio Ranieri.

Darmstadt holt Stürmer Pfeifer

Der SV Darmstadt 98 hat sich für die kommende Saison in der 2. Bundesliga die Dienste von Luca Pfeifer gesichert. Wie die Lilien am Sonntag mitteilten, kommt der 24 Jahre alte Mittelstürmer für ein Jahr auf Leihbasis vom dänischen Vizemeister FC Midtjylland.

Der 1,96 Meter große Stürmer spielte unter anderen für die Stuttgarter Kickers, den VfL Osnabrück und die Würzburger Kickers. Im Oktober 2020 wechselte er nach Dänemark, wo er für seinen Verein 17 Pflichtspiele bestritt. Er sammelte schon Erfahrungen in der Champions League gegen den FC Liverpool und Ajax Amsterdam.

Ex-Bundestrainer Vogts erklärt England zum Vorbild

Für den ehemaligen Bundestrainer Berti Vogts ist die Ausbildung in England ein gutes Vorbild für den deutschen Fußball. „Die Engländer bilden ihre Spieler mit Blick auf spezielle Positionen aus, das macht sich bezahlt. Es wäre wichtig für unsere Ausbilder, mal nach England zu schauen. Ich glaube, wir können da etwas lernen“, schrieb Vogts in seiner EM-Kolumne für die „Rheinische Post“.

Die DFB-Auswahl war bei der EM im Achtelfinale an England gescheitert (0:2). Vogts räumt dem Weltmeister von 1966 nun beste Titelchancen. „Die Engländer wissen um die Chance, die sie haben, und ich traue diesem Team zu, Geschichte zu schreiben“, so der 74-Jährige. England trifft im Halbfinale in London am Mittwoch auf Dänemark.

Bleibt Ronaldo doch bei Juventus?

In Italien keimen Spekulationen über eine Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo beim italienischen Erstligisten Juventus Turin. Sein Berater Jorge Mendes soll dem Verein in den vergangenen Tagen den Vorschlag unterbreitet haben, dem Portugiesen einen Zweijahresvertrag zu geben, wie es in einem Bericht der „Gazzetta dello Sport“ am Sonntag hieß. Die Verhandlungspartner hätten sich nach dem Ausscheiden Portugals bei der EM getroffen.

Ronaldo spielt seit 2018 im Trikot der Bianconeri. Seit Wochen mutmaßen Medien, wie es mit dem 36 Jahre alten Topstürmer weitergehen könnte. Im Raum standen schon eine Rückkehr zu Manchester United oder ein Wechsel zum französischen Club Paris Saint-Germain. Eine Verpflichtung bei PSG dürfte den Berichten zufolge daran geknüpft sein, ob Angreifer Kylian Mbappé dort bleibt oder nicht.

Um Messi zu halten: Barcelona lässt angeblich Spieler ziehen

Um Fußball-Superstar Lionel Messi auch künftig bezahlen zu können, lässt der FC Barcelona laut Medien einige gestandene Profis ablösefrei ziehen. Das gelte vor allem für den französischen Abwehrmann Samuel Umtiti und den bosnischen Mittelfeldspieler Miralem Pjanic, berichtete am Sonntag die katalanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“.

Barça wolle an Gehältern sparen, um Messi einen neuen Vertrag anbieten und gleichzeitig die Vorgaben der spanischen Liga zum Financial Fairplay einhalten zu können. Sowohl Umtiti (27) als auch Pjanic (31) spielten in den Plänen von Trainer Ronald Koeman keine Rolle, schrieb das gewöhnlich gut informierte Blatt.

Beim Financial Fairplay in Spanien geht es in erster Linie um die Gesamtsumme der Gehaltszahlungen. Dort gibt es seit einiger Zeit Gehaltsobergrenzen, die in jeder Saison von der Liga für alle Proficlubs je nach finanzieller Lage neu festgelegt werden. Wegen der Corona-Folgen wurden die Limits zuletzt stark gesenkt worden.

Messi führt Argentinien ins Halbfinale der Copa América

Angeführt von Superstar Lionel Messi ist Argentiniens Nationalmannschaft ins Halbfinale der Copa América eingezogen. Messis Team dominierte am Sonnabend (Ortszeit) das Spiel gegen Ecuador im „Estádio Olímpico“ in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia und gewann mit 3:0 (1:0).

Den ersten Treffer durch Rodrigo De Paul (40.) bereitete Messi vor. Beim zweiten Tor nutzte Lautaro Martínez einen Fehler der Ecuadorianer im Spielaufbau und traf nach einer weiteren Messi-Vorlage ins Netz (84.). Das 3:0 in der Nachspielzeit besorgte Messi dann selbst per Freistoß, nachdem Ecuadors Abwehrspieler Piero Hincapié die rote Karte gesehen hatte. Argentiniens Rekordtorschütze jagt bei der Copa América auch Pelé als Spitzenreiter in der Statistik.

Dank Messi: Argentinien besiegt Ecuador bei der Copa América

Argentinien trifft nun im Halbfinale der Südamerikameisterschaft am Dienstag (Ortszeit) auf Kolumbien, das im „Estádio Mané Garrincha“ in der Hauptstadt Brasília am Sonnabend im Elfmeterschießen gegen Uruguay gewonnen hatte. Das erste Halbfinale zwischen Brasilien und Peru am Montag (Ortszeit) ist eine Neuauflage des Copa-Finales von 2019, das die Seleção mit 3:1 für sich entschied.

Kolumbien stoppt Uruguay im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen und auch dank Torhüter David Ospina hat sich Kolumbien einen Platz im Halbfinale der Copa América gesichert. Die „Cafeteros“, die bei der Südamerikameisterschaft auf ihren Star James Rodríguez verzichteten, verwandelten vier Elfmeter, Uruguay traf nur zweimal. Zum Ende der regulären Spielzeit hatte es nach einer ausgeglichenen Fußballpartie im „Estádio Mané Garrincha“ in der Hauptstadt Brasília am Sonnabend 0:0 (0:0) gestanden.

Die Partie spielte sich vor allem im Mittelfeld ab, Chancen ergaben sich nur wenige, obwohl die Uruguayer mit Luis Suárez von Atlético Madrid und Edinson Cavani von Manchester United über eine der gefährlichsten Sturmspitzen des Weltfußballs verfügen. Doch fehlte die Effizienz im letzten Pass.

So musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem der kolumbianische Torhüter Ospina die Schüsse von José María Giménez und Matías Viña hielt. Mit seinem 112. Länderspiel löste Ospina zudem Spielmacherlegende Carlos Valderrama als Kolumbiens Rekordnationalspieler ab.