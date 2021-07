Serie-A-Clubs fordern volle Stadien und drohen mit Streik

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 2. Juli 2021:

Matthäus nagelt gegen DFB-Direktor Bierhoff

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft DFB-Direktor Oliver Bierhoff scharf kritisiert. „Oliver ist sehr clever. Er verkauft sich gut. Aber auch Bierhoff hätte hinterfragt werden müssen. Er ist dafür verantwortlich, dass Jogi Löw das Turnier bekommen hat, obwohl er die WM 2018 vergeigt hatte“, sagte der Weltmeister von 1990 bei "bild.de".

Seit dem historischen WM-Debakel in Russland seien viele negative Dinge passiert. „Ich denke an die Nations League, an bittere Niederlagen, an die schlechte Stimmung. Dafür ist Oliver Bierhoff genauso verantwortlich wie Jogi Löw. Aber er wurde nie hinterfragt, alles wurde auf der Mannschaft und Jogis Schultern abgeladen“, sagte Matthäus.

Bierhoff hätte früher handeln müssen und „nach 2018 für ein früheres Ende der Ära Löw sorgen müssen. Damit das, was jetzt passiert ist, nicht hätte passieren können“, betonte der 60-Jährige.

DFB bestätigt Klage von Ex-Schiedsrichter Gräfe

Die Klage des langjährigen Bundesliga-Schiedsrichters Manuel Gräfe gegen den Deutschen Fußball-Bund wegen Altersdiskriminierung ist beim Verband eingegangen. Dies hat der DFB der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigt. Der Verband werde sich vorerst aber nicht weiter zu dem Vorgang äußern, teilte der DFB ferner mit.

Gräfe will juristisch gegen die vom DFB festgesetzte Altersgrenze für Schiedsrichter von 47 Jahren vorgehen. Der 47-jährige Berliner hatte seine Karriere deshalb am Ende der vergangenen Saison nach 289 Bundesliga-Einsätzen beenden müssen, obwohl er gerne weitergepfiffen hätte.

Serie A fordert volle Stadien und droht mit Streik

Die Serie A-Clubs drohen laut Medienberichten der italienischen Regierung mit einem Streik, sollte sie zum Meisterschaftsstart am 22. August nicht wieder volle Stadien zulassen. In einem Schreiben an Ministerpräsident Mario Draghi, in dem die Vereine ein Treffen mit dem Premier verlangen, beklagten sie enorme finanzielle Verluste wegen der leeren Stadien in den letzten beiden Spielzeiten.

Wegen der Corona-Pandemie hätten die Klubs Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro eingebüßt, hieß es im Schreiben an die Regierung. 38 Millionen Fußball-Fans würden auf die Wiedereröffnung der Stadien warten.

Der Zugang der Zuschauer zu den Stadien mit einem sogenannten „grünen Pass“ werden als Bedingung für den Neustart der Meisterschaft gestellt. „Das ist eine extreme Haltung, auf die sich alle Klubs geeinigt haben. Damit setzte sich der Kurs der unnachgiebigeren Klubpräsidenten durch“, kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Seit vergangenem Oktober wurden keine Zuschauer mehr bei Serie-A-Spielen zugelassen.