Angelique Kerber gewinnt Rasen-Turnier in Bad Homburg

Bad Homburg. Angelique Kerber hat erstmals seit drei Jahren wieder ein Tennis-Turnier gewonnen. Zwei Tage vor dem Wimbledon-Auftakt setzte sich die beste deutsche Tennisspielerin im Finale beim Rasenturnier in Bad Homburg mit 6:3, 6:2 gegen die Tschechin Katerina Siniakova durch. Einen Tag nach ihrem Halbfinal-Erfolg über die zweimalige tschechische Wimbledonsiegerin Petra Kvitova nutzte Kerber am Samstag die Chance auf ihren 13. Turniersieg. Zuvor hatte sie 2018 in Wimbledon letztmals einen Titel geholt. Beim am Montag beginnenden Rasenklassiker trifft die Weltranglisten-28. zunächst auf die Serbin Nina Stojanovic. (dpa)