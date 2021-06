Live! Polen fordert mit Lewandowski Spanien heraus

Sevilla. Im dritten EM-Spiel am Samstag trifft Spanien auf Polen. Spaniens Trainer Luis Enrique bringt im zweiten Gruppenspiel neben dem viel kritisierten Alvaro Morata in Gerard Moreno einen zweiten gelernten Mittelstürmer. Der Angreifer vom FC Villarreal war beim 0:0 zum Auftakt der Spanier gegen Schweden bei der EM zunächst nur Ersatz gewesen. Moreno, der in der vom Verband veröffentlichen Formation auf die rechte Seite soll, Morata und auf der linken Seite Dani Olmo vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bilden das Sturmtrio des dreimaligen Europameisters am Samstag (21 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Polen.

Für Moreno muss Ferran Torres im zweiten Spiel der Spanier in der Gruppe E erstmal auf die Bank. Ansonsten lässt Enrique seine Startelf unverändert. Kapitän Sergio Busquets ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion nicht im Kader für die Partie.

Polens portugiesischer Coach Paulo Sousa verändert seine Anfangsformation auf drei Positionen. Statt Vierer- soll er der offiziellen Formation zufolge mit einer Dreierkette in der Abwehr spielen.

Notgedrungen steht den Polen mit Mittelfeld Grzegorz Krychowiak nicht zur Verfügung nach seiner Gelb-Roten Karte bei der 1:2-Auftaktniederlage gegen die Slowakei. Die Sturmspitze bildet Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München. Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf sitzt zunächst auf der Ersatzbank. (dpa)

Weitere Infos zur EM gibt es hier: