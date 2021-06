HSV-Konkurrent Heidenheim bindet Topstürmer

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 18. Juni 2021:

Lazio Rom will zwei Bundesliga-Profis verpflichten

Der Eintracht Frankfurts offensiver Mittelfeldakteur Filip Kostic und Borussia Dortmunds Nationalspieler Julian Brandt stehen offenbar auf der Kandidatenliste des italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom. Das berichtete der "Corriere dello Sport".

Der Vertrag des 28-jährigen Serben Kostic bei der Eintracht läuft noch bis 2023. Brandts Kontrakt beim BVB hat eine Laufzeit bis 2024. Die Ablösesumme soll bei 25 Millionen Euro liegen.

Bayern verpflichtet zwei neue Co-Trainer

Die Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod werden Julian Nagelsmann zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München folgen. Das teilte der Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Freitag mit. Laut RB-Mitteilung werden beide in gleicher Funktion in München arbeiten. Der 40 Jahre alte Dino Toppmöller war im Juli 2020 von RE Virton (Belgien) nach Leipzig gewechselt, der 14 Jahre ältere Xaver Zembrod kam im August 2020 von Bayer 04 Leverkusen zu RB.

Aufsteiger Fürth klärt Schlüsselpersonalie

Aufsteiger Greuther Fürth hat den Vertrag mit seinem Kapitän Branimir Hrgota bis Sommer 2024 verlängert. Der 28-Jährige absolvierte bislang 63 Zweitligapartien für das Kleeblatt, in denen er 26 Tore erzielte.

Hrgota, der 2019 nach Fürth kam, sei „ein Fixpunkt in unserem Team und deshalb freut es mich sehr, dass es dem Verein gelungen ist mit ihm zu verlängern“, sagte Trainer Stefan Leitl: „Damit können wir auch in der kommenden Saison auf seine fußballerische Qualität, aber auch seine Erfahrung und die Führung unserer weiterhin jungen Mannschaft bauen.“

„Dass er sich jetzt dazu entschieden hat langfristig bei uns zu verlängern, zeigt auch, dass er lieber unseren Weg hier fortsetzt, als den Verlockungen anderer Angebote zu folgen“, sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.

Hrgota sagte, er habe sich mit „ein bisschen Ruhe und Abstand nach der Saison“ Gedanken über seine Zukunft machen können. Er habe nun „auf mein herz gehört“ und sei sich sicher, dass es „auch dieses Mal die absolut richtige Entscheidung“ sei.

Gentner wechselt in die Schweiz

Christian Gentner wechselt zum Schweizer Fußball-Erstligisten FC Luzern. Wie der Verein bekannt gab, unterschrieb der 35-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr. Bereits im Mai hatte sein bisheriger Verein Union Berlin mitgeteilt, dass Gentner den Bundesligisten im Sommer verlassen werde.

„Mit dem FC Luzern habe ich einen Club gefunden, der mich von seinem Weg uns seiner Philosophie überzeugt hat“, wird Gentner auf der Vereinshomepage von Luzern zitiert. Er freue sich „auf die neue Herausforderung“.

2019 war Gentner vom VfB Stuttgart zu Union gekommen und qualifizierte sich mit den Berlinern in der vergangenen Saison für die neue Conference League.

Mann neuer Sportchef bei Hannover 96

Marcus Mann wird neuer Sportdirektor beim Zweitligisten Hannover 96. Das teilte der Verein am Freitag mit und gab zudem bekannt, dass der bisherige Sportdirektor Gerhard Zuber mit sofortiger Wirkung freigestellt wird. Mann kommt vom Bundesligisten TSG Hoffenheim, wo er seit einem Jahr Leiter des Nachwuchsleistungszentrums war.

„Im Ergebnis müssen wir festhalten, dass wir unsere wesentlichen sportlichen Ziele in der vergangenen Saison nicht erreichen konnten“, sagte Geschäftsführer Martin Kind. Hannover hatte war auf dem 13. Platz gelandet. „Auf dieser Basis haben wir die grundsätzliche strategische Entscheidung gefällt, im sportlichen Bereich einen kompletten Neuaufbau durchzuführen und hierbei sehr konsequent zu handeln“, so Kind.

Vor seiner Tätigkeit bei Hoffenheim war Mann vier Jahre Sportdirektor beim 1. FC Saarbrücken, mit dem er 2020 in die 3. Liga aufstieg. „Wir wollen bei Hannover 96 etwas aufbauen und entwickeln“, sagte Mann: „Ich freue mich über die Möglichkeit, dass ich mich und meine Ideen dabei einbringen kann.“

HSV-Konkurrent bindet Topstürmer langfristig

Torjäger Tim Kleindienst bleibt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Wie der Verein am Freitag mitteilte, unterschrieb der bisher vom belgischen Erstligisten KAA Gent ausgeliehene 25-Jährige einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zur Ablösesumme für den 1,94 Meter großen Stürmer, der in der vergangenen Zweitliga-Rückrunde in 15 Spielen 11 Tore erzielte, machte der FCH keine Angaben.

Die Heidenheimer verpflichteten Kleindienst bereits zum vierten Mal. Nachdem der Angreifer im Sommer 2016 für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten SC Freiburg gekommen war, hatte der FCH ihn im September 2019 schon einmal von den Breisgauern fest unter Vertrag genommen. Nach dem Verkauf an Gent im September 2020 kam Kleindienst im vergangenen Januar auf Leihbasis aus Belgien zurück auf die Schwäbische Alb.