Neuer TV-Sender zeigt Spiele der Hamburg Sea Devils

Einige Partien in der European League of Football (ELF) werden künftig auch von "More than Sports" live übertragen.

Die Hamburg Sea Devils bereiten sich derzeit auf ihrer Premierensaison in der European League of Football vor.

Hamburg. Die neugegründete European League of Football (ELF), in der auch die Hamburg Sea Devils mitwirken, hat ihre Medienpräsenz ausgeweitet. Wie die ELF mitteilte, werden die Partien, die nicht exklusiv auf "ProSieben MAXX" oder bei ran.de zu sehen sind, vom neuen Sender "More Than Sports" übertragen.

Hamburg Sea Devils: Wide Receiver Kwame Ofori

Den Anfang machen die Live-Spiele der Panthers Wroczlaw aus Polen gegen die Cologne Centurions aus Köln am 19. Juni (15 Uhr) sowie von Berlin Thunder gegen die Leipzig Knights am 20. Juni (15 Uhr).

Hamburger Medienmanager betreibt TV-Sender

More Than Sports wird vom Hamburger Medien-Manager Zeljko Karajica und dessen Partner Raimund Koehler betrieben. Zuvor hatte der Sender den Namen eoTV getragen. Wie die ELF mitteilte, wird More Than Sportsüber Magenta TV, waipu.tv, Amazon FireTV, Zattoo und Swisscom zu empfangen sein und mehr als 15 Millionen Haushalte erreichen. Geplant sind auch Übertragungen aus den Bereichen Mixed Martial Arts (MMA), dem Esport und dem Motorsport.

( dpa )