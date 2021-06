Playoff-Aus für Lakers - Schröder will bleiben

Los Angeles. Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder will trotz seines auslaufenden Vertrages bei den Los Angeles Lakers bleiben.

Das sagte er nach der 100:113-Niederlage gegen die Phoenix Suns und dem damit verbundenen Playoff-Aus des Titelverteidigers. "Ich werde mir den Hintern aufreißen, um hier her zurückzukommen und alles zu geben, wir schulden den Fans mehr. Ich werde mir den Hintern aufreißen in diesem Sommer, zurückkommen und ich selbst sein. Ich möchte hier sein und eine Meisterschaft gewinnen", sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger.

Schröder ist zum ersten Mal in seiner Karriere frei in seiner Entscheidung, bei welchem Team er einen Vertrag unterschreibt. Ein Angebot der Lakers über vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von 84 Millionen US-Dollar hatte er im Frühjahr dem Vernehmen nach abgelehnt.

"Eigene Entscheidung treffen. Einmal"

"Das ist meine achte Saison in der NBA, und ich wollte einmal meine eigene Entscheidung treffen. Einmal", sagte Schröder. "Am Ende des Tages will ich hier sein und einen Titel gewinnen. Es ging nicht ums Geld. Klar, es soll fair sein. Aber aber am Ende des Tages geht es nicht ums Geld."

Schröder kam nach ganz schwacher erster Halbzeit noch auf 20 Punkte, drei Vorlagen und drei Rebounds gegen die Suns. Diese treffen im Halbfinale der Western Conference nun auf die Denver Nuggets. Das Team aus Colorado hatte zuvor 126:115 gegen die Portland Trail Blazers gewonnen und die Serie mit 4:2 für sich entschieden.

