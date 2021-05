20 Jahre Team Hamburg – eine Erfolgsgeschichte

Hamburg. Seine Überraschung kann Christophe Auweiler nicht verbergen. „Nein, dieses Jubiläum hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm“, sagt er, und dann schiebt er eine Frage nach, die wiederum den Abendblatt-Reporter überrascht. „Gibt es das Team Hamburg überhaupt noch?“

Zwar erlebt man es häufiger, vor allem bei Menschen, die Sport nicht interessiert, dass die Fördergemeinschaft für Hamburgs Olympia- und Paralympics­kandidaten der Gegenwart und Zukunft eher fragende als wissende Blicke hervorruft. Aber dass einer, der bei der Gründung des Teams im Mai 2001 zu jenen 21 Auserwählten zählte, die in den Genuss einer monatlichen Finanzspritze von 200 D-Mark kamen, dessen Existenz infrage stellt?

20 Jahre Team Hamburg - 84 Aktive

Man kann Christophe Auweiler, der als Eisschnellläufer vom Altonaer SV der Exot im Premierenteam war, wahrlich nicht vorwerfen, ein Ignorant zu sein. Der 38-Jährige, der noch immer die Figur eines Leistungssportlers hat, braucht täglich Bewegung, er spielt Squash, geht laufen und interessiert sich auch für das aktuelle Sportgeschehen.

Aber weil er 2003, mit damals 21 Jahren, dem Bauingenieursstudium in Berlin Vorrang vor dem Leistungssport gab und mittlerweile die Sanitärtechnikfirma seines Vaters in Bahrenfeld übernommen hat, geriet das Team Hamburg aus seinem Blickfeld. Für ihn waren die zwei Jahre „eine schöne, aber letztlich zu kurze Episode“.

Finanzierung ist gesichert

Um Auweilers Frage gleich zu Beginn zu beantworten: Ja, das Team Hamburg gibt es noch. Mittlerweile, das ist der Anlass dieser Würdigung, seit 20 Jahren, und es ist größer als jemals zuvor. Aktuell werden 84 Aktive aus 19 verschiedenen Sportarten finanziell gefördert. Am Montag endet die Frist für Neuanträge, dann könnten bis zum Ende der Woche bis zu zehn weitere Neumitglieder begrüßt werden. „Wir sind stolz darauf, eine solche Bandbreite an Sportlerinnen und Sportlern unterstützen zu können“, sagt Alexander Harms.

Der 32-Jährige ist Geschäftsführer der Stiftung Leistungssport und damit de facto auch Leiter des Teams. Dessen finanzieller Grundstock speist sich zu je 50.000 Euro jährlich aus der Stiftung und von der Stadt Hamburg. Dazu kommen Spendengelder, die die Stiftung generiert, und das Sponsoring durch Hamburger Unternehmen.

Unter dem Motto „20 für 2020“ hatte die Sportmarketingagentur Upsolut Sports unter Federführung von Mitinhaber und Hockeyidol Moritz Fürste (36) Unterstützer für den Weg der Hamburger Olympioniken zu den wegen Corona auf 23. Juli bis 8. August dieses Jahres verschobenen Sommerspielen in Japans Hauptstadt Tokio gesucht. Sieben, die pro Jahr 20.000 Euro zahlen, sind aktuell im Boot, sodass die für die Finanzierung notwendige Summe gesichert ist.

Christophe Auweiler war 2001 der Exot im Team Hamburg.

Foto: LeonieHorky / WITTERS

Um in die Fördergemeinschaft Team Hamburg aufgenommen zu werden, müssen alle Interessierten einen Antrag stellen und fünf Voraussetzungen erfüllen: Startrecht für einen Hamburger Verein, Zugehörigkeit zum Olympiastützpunkt Hamburg, Bundeskaderstatus, Trainings- und Lebensmittelpunkt in Hamburg. Ein projektbezogener Beirat, bestehend aus Vertretern von Landessportamt, Olympiastützpunkt, Hamburger Sportbund und Handelskammer, entscheidet dann über die Aufnahme.

Gefördert werden die Athletinnen und Athleten seit 2019 in drei verschiedenen Kategorien. Gab es bis Ende Dezember 2018 noch pauschal 250 Euro pro Monat für jedes Teammitglied, so erhalten diese Summe nun die Mitglieder der Kategorien I (Olympia-/Paralympics­kader Tokio) und III (Nachwuchskader). 400 Euro pro Monat gehen an die Kategorie II (Perspektiv­kader Paris 2024). Welche Aktiven welcher Kategorie angehören, wird nicht veröffentlicht, alle sollen sich als voll integrierte Mitglieder des Teams fühlen.

Treibende Kraft war Handelskammer-Syndikus Reinhard Wolf

Wer mit denen spricht, die 2001 die Idee hatten, ein Förderteam zu gründen, der spürt schnell die Freude über und auch Stolz auf das, was sich über die vergangenen 20 Jahre entwickelt hat. Der frühere Leistungsruderer Sebastian Franke, der heute als Produzent für Sportproduktionen alle großen internationalen Regatten betreut und damals in der Öffentlichkeitsarbeit des Hamburger Ruderverbands arbeitete, war einer der Initiatoren und erinnert sich an den Pioniergeist, der die Gründung umwehte.

„Zu der Zeit war der Hype der Feuer-und-Flamme-Bewegung zu Hamburgs Bewerbung um die Olympischen Spiele 2012 voll im Gange, aber Hamburg hatte viel zu wenige Bundeskaderathleten. Unser Ansatz war, dass wir potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten so fördern wollten, dass sie ausreichend Unterstützung haben würden, den Weg bis zu Olympia gehen zu können“, sagt der 58-Jährige. Treibende Kraft sei der damalige Handelskammer-Syndikus Reinhard Wolf gewesen. „Er hat die Kontakte in die Wirtschaft und die Politik geknüpft und dafür gesorgt, dass die Entscheidungswege kurz waren.“

Was ihm damals gefehlt habe, sagt Franke, sei zum einen die Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit gewesen, zum anderen aber auch das Bewusstsein der Geförderten dafür, dass Förderung auch einer Gegenleistung bedürfe. „Das hat erst mit den Spielen in Peking 2008 richtig eingesetzt und 2012 mit London seinen Höhepunkt gefunden“, sagt er. Sportler wie Eric Johannesen, der vor neun Jahren Gold mit dem Ruderachter gewann, seien die Prototypen für das gewesen, was man Teamgeist nennt. „Eric war für jede Aktion bereit und hat immer wertzuschätzen gewusst, was das Team Hamburg an Unterstützung leistet.“

Fokus auf der Unterstützung des Nachwuchses

Mit dem Teamgedanken fremdelt Ingrid Unkelbach bis heute. Die Leiterin des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein in Dulsberg, die 2001 ebenfalls Mitinitiatorin und von 2012 bis 2016 Leiterin des Teams war, glaubt, dass es schwer sei, einer Ansammlung von Aktiven aus 19 verschiedenen Sportarten ein gemeinsames Teamgefühl zu vermitteln.

Die 60-Jährige sieht die Erfolgsgeschichte vor allem darin begründet, dass „wir für die Botschafter unserer Stadt eine verlässliche Wertschätzung finanzieller Natur absichern können. Auf diesem Weg haben wir über die Jahre gewaltige Fortschritte gemacht.“ In erster Linie freue sie sich darüber, dass der Fokus mittlerweile auf der Unterstützung des Nachwuchses liegt. „Die, die am Anfang stehen und die Förderung am dringendsten brauchen, um bei der Stange zu bleiben, so nachhaltig zu unterstützen, ist für mich wichtig und richtig“, sagt sie.

Sportstaatsrat Christoph Holstein dagegen ist der Überzeugung, dass der Teamgedanke für die Identifikation mit der Stadt durchaus eine wichtige Rolle spielt. „Ich glaube, dass das Team Hamburg ein modernes und wegweisendes Fördermodell ist, das auf die Bedarfe der Geförderten zugeschnitten ist“, sagt er.

Die Unterstützung der Hamburger Wirtschaft und die Identifikation der Hamburger mit dem Team sei auch deshalb so intensiv, weil man sich als Teil des Teams fühlen könne. Sebastian Franke hält das ebenfalls für bemerkenswert. „Das Netzwerk, das entstanden ist, ist total wichtig. Dass aus unserer Idee ein Dauerengagement wurde, ist fantastisch und keinesfalls selbstverständlich.“

Business Club bietet Zugang zu exklusiven Events

Ohne Frage gibt es aber auch Optimierungspotenzial. Die Sichtbarkeit und Bekanntheit der Fördergemeinschaft über die Grenzen des Sportkosmos hinaus muss, vor allem in den Jahren ohne Olympische Spiele, dringend erhöht werden. Entsprechende Schritte will Alexander Harms in die Wege leiten, sobald die Corona-Pandemie Zusammenkünfte wieder zulässt.

So gibt es seit Dezember 2020 einen „Team Hamburg Business Club“ mit bereits 20 Mitgliedern, die für 1000 Euro Zugang zu speziellen Events erhalten. Während der Sommerspiele in Tokio soll es eine Lounge geben, in der prominente Ex-Olympioniken die Wettbewerbe begleiten und kommentieren. Seit 2018 gibt es einen interaktiven Kalender auf der Homepage stiftung-leistungssport.de, um sichtbar zu machen, wo überall die Mitglieder des Teams in Aktion zu bestaunen sind.

„Wir müssen die Athletinnen und Athleten greifbarer machen, die Geschichten hinter den Menschen erzählen und vor allem auch die Zahl unserer Partner und Unterstützer noch erhöhen“, sagt Alexander Harms. Außerdem schwebt ihm vor, die ehemaligen Teammitglieder über ein Alumni-Netzwerk einzubinden, „denn viele von ihnen haben sehr interessante Karrierewege eingeschlagen“, sagt er.

Daran wäre auch Christophe Auweiler sehr interessiert, der zu keinem seiner 20 Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Mai 2001 noch Kontakt hat. „Zu erfahren, was aus denen geworden ist, aber auch, die aktuellen Teammitglieder kennenzulernen und zu sehen, wie die so drauf sind, fände ich spannend“, sagt er. Die Frage, ob es das Team Hamburg noch gibt, würde dann auch nie wieder ein Ehemaliger stellen müssen.

Die 21 Gründungsmitglieder des Teams Hamburg

21 Sportlerinnen und Sportler gehörten im Mai 2001 zum neuen Team Hamburg. Die größte Fraktion stellte Hockey, das mit Friederike Barth, Melanie Cremer, Clemens Arnold, Christoph Bechmann, Michael Green und Eike Duckwitz vertreten war. Dazu kamen aus dem Rudern Monika Bauer, Vanessa Burmester, Julia Heitmann, Franz Mayer und Sönke Osmann; die Gewichtheber Andrej und Konstantin Schleiermacher und Wilhelm Schwabauer; die Schwimmer Björn Nowakowski und Julian Weiser; Anika Ahrens und Valea Vadaleau aus der Leichtathletik; die Judoka Ulrike Köhler; Mountainbiker Johannes Sickmüller – und Eisschnellläufer Christophe Auweiler.