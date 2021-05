Bundestrainer al Saadi trotz Kantersieg nicht ganz zufrieden

Hamburg. Das Ergebnis stimmte, mit ihrer Leistung waren die deutschen Hockeyherren am Pfingstsonntag nicht vollumfänglich zufrieden. „Wir hatten einige Phasen, in denen wir dominant waren, haben es aber nicht geschafft, über 60 Minuten defensiv und offensiv überlegen zu agieren“, sagte Kapitän Tobias Hauke vom Harvestehuder THC nach dem 5:0 (2:0)-Erfolg über Kanada. Mit der Partie gegen den Olympiateilnehmer startete eine vier Spiele umfassende Testserie auf der Anlage des Uhlenhorster HC am Wesselblek, in deren Verlauf am Dienstag (13.15 Uhr) Frankreich der nächste Gegner ist.

Gegen die defensiv griffigen Kanadier, die vom Kölner Bundesligatrainer André Henning gecoacht werden und in Tokio auch erster Gruppengegner sind, trafen der Kölner Timur Oruz (11.), Mülheims Lukas Windfeder mit zwei Strafecken (15./31.) und dessen Vereinskollege Niklas Bosserhoff (51./55.) zum letztlich ungefährdeten Sieg. „Kanada ist ein sehr guter Gegner, gegen den wir uns schwer getan haben, regelmäßig Torchancen herauszuspielen“, sagte der Hamburger Bundestrainer Kais al Saadi, dessen Team in einigen Phasen, in denen der Spielaufbau zerfahren und die Abläufe nicht eingespielt wirkten, unzufrieden mit der eigenen Spielweise schien. „Den Grad der Unzufriedenheit nehme ich als wichtiges Zeichen für unser Entwicklungspotenzial. Aber zu der Phase, in der wir gerade sind, ist so etwas normal. Es zählen hier keine Ergebnisse, sondern nur die Entwicklungsschritte“, sagte al Saadi.

Der Lehrgang in Hamburg, bei dem am Donnerstag gegen Kanada und am Freitag gegen Frankreich weitere Partien anstehen, endet am Freitag mit der Nominierung für die EM in Amsterdam (4. bis 13. Juni). Aus diesem Kader rekrutiert sich auch das Olympiateam.