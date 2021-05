Kurz vor knapp: Lewandowski holt sich den alleinigen Rekord

Treffer Nummer 41: In der Schlussminute schoss sich Bayern Münchens Robert Lewandowski gegen Augsburg doch noch zum alleinigen Torrekord in der Fußball-Bundesliga.

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 22. Mai 2021:

Lewandowski stellt Bundesliga-Torrekord auf

Robert Lewandowski hat Bundesliga-Geschichte geschrieben und den „ewigen“ Torrekord von Gerd Müller gebrochen. Der Weltfußballer traf am letzten Spieltag bei der Partie des feststehenden Meisters Bayern München gegen den FC Augsburg in der 90. Minute zum 5:2.

Den Rekordtreffer musste Robert Lewandowski nicht alleine feiern.

Foto: Imago/Poolfoto

"Manchmal muss man geduldig sein, ich muss mich aber auch bei der Mannschaft bedanken, die mich immer wieder gesucht hat", sagte Lewandowksi, der zuvor mehrere Gelegenheiten ausgelassen hatte. Damit hat der Pole 41 Treffer in der laufenden Spielzeit erzielt. Der alte Rekord von „Bomber“ Müller aus der Saison 1971/72 lag bei 40 Toren.

"War mir nicht recht": Schiri verriet Hector Spielstände

Kapitän Jonas Hector wollte während des letzten Saison-Spiels des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 nicht über die Spielstände auf den Plätzen der Abstiegsrivalen informiert werden, doch Schiedsrichter Daniel Siebert machte ihm offenbar einen Strich durch die Rechnung.

„Der Kollege in Schwarz hat es einmal gesagt. Das war mir eigentlich gar nicht so recht“, sagte der Ex-Nationalspieler bei Sky auf die Frage, ob er gewusst habe, wie es bei den anderen Spielen steht. Köln rettete sich durch den 1:0-Sieg zumindest in die Relegation. Werder Bremen stieg am Ende direkt ab.

FC Bayern jubelt wieder mit der Meisterschale

Der FC Bayern München ist nach seinem letzten Saisonspiel in der Bundesliga für den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft geehrt worden. Nach dem 5:2 (4:0) gegen den FC Augsburg bekam Kapitän Manuel Neuer um 17.36 Uhr die Meisterschale von DFL-Geschäftsführer Christian Seifert überreicht. Es ist der insgesamt 31. Meistertitel für den deutschen Rekordchampion und der neunte nacheinander.

Gewohntes Bild: Die Bayern mit der Meisterschale – diesmal im Mai 2021.

Foto: Imago/Poolfoto

Die Stars um Rekordtorschütze Robert Lewandowski jubelten lautstark. Vor immerhin 250 Zuschauern – erstmals seit März 2020 spielten die Münchner in der Allianz Arena wieder vor Publikum - war es wegen der Corona-Pandemie aber eine Ehrung ohne Konfettiregen oder Weißbierduschen. Zuvor war Lewandowski als Torschützenkönig geehrt worden.

VfB-Torwart Kobel: Dortmund „ein Thema“

Stuttgarts Torhüter Gregor Kobel hat das Interesse von Borussia Dortmund bestätigt. „Dortmund ist auf jeden Fall ein Thema. Ich werde mich in den nächsten Tagen damit beschäftigen. Ich werde mir das anhören. Wir werden sehen“, sagte der 23-Jährige nach dem 0:2 (0:0) des VfB am letzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld.

Zuletzt hatten verschiedene Medien berichtet, dass der Schweizer Wunschkandidat beim BVB sei. Stuttgarts Geschäftsführer Sven Mislintat hatte die Chancen zur Pause auf einen Verbleib Kobels auf „50:50“ beziffert. Kobel steht beim VfB noch bis 2024 unter Vertrag. Angeblich rufen die Schwaben 16 bis 18 Millionen Euro Ablöse für den Keeper auf.

Nach neun Jahren: Hansa zurück in Liga zwei

Hansa Rostock kehrt nach neun Jahren Abstinenz in die Zweite Bundesliga zurück. Den Mecklenburgern reichte am 38. und letzten Spieltag der 3. Liga ein 1:1 (1:1) gegen Absteiger VfB Lübeck. Als Dritter muss der FC Ingolstadt in die Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga.

Lesen Sie hier mehr:

Eine Woche zuvor hatte bereits Dynamo Dresden die Zweitliga-Rückkehr perfekt gemacht. Durch ein 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden sicherten sich die Sachsen die Drittliga-Meisterschaft.

So bejubelten Rostocks Spieler den Aufstieg.

Foto: Witters

Meppen steigt aus der Dritten Liga ab

Der SV Meppen steigt aus der 3. Liga ab. Die Emsländer gewannen zwar gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (1:0), bekamen am letzten Spieltag jedoch nicht die erhoffte Schützenhilfe. Abstiegskampf-Konkurrent KFC Uerdingen spielte bei Waldhof Mannheim 1:1 (0:0) und blieb damit in der Tabelle dank der besseren Tordifferenz vor den nun punktgleichen Meppenern.

Luka Tankulic brachte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt in der 36. Minute in Führung. Sieben Minuten nach der Pause gelang dem 29-Jährigen auch der zweite Meppener Treffer. Das Duisburger Tor erzielte Federico Palacios-Martínez in der 74. Minute.

Am Ende blickten die Meppener noch hoffnungsfroh nach Mannheim, doch durch Uerdingens Punkt im Parallelspiel wurde der eigene Abstieg besiegelt.

Foto: Imago/Werner Scholz

Die Niedersachsen waren mit dem früheren Nationalspieler Torsten Frings als Trainer in die Saison gegangen. Mitte April hatte sich der Club nach einer enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden von Frings getrennt. Damals hatte Meppen drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gehabt.

FC Bayern verabschiedet Flick und drei Triple-Stars

Beim FC Bayern München ist es bereits vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg sehr emotional geworden. Der Rekordmeister verabschiedete sich am Sonnabend von Sieben-Titel-Trainer Hansi Flick und drei Triple-Stars, die ein goldenes Jahrzehnt in München prägten.

David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez verlassen den FC Bayern. Offiziell geklärt ist die Zukunft von keinem aus dem Quartett, Flick gilt als kommender Bundestrainer.

Auch die Co-Trainer Miroslav Klose und Hermann Gerland als Urgestein des FC Bayern sagen Servus. Sie wurden ebenfalls vor dem Anpfiff verabschiedet. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic überreichten den scheidenden Stars und Trainern Bilder, vor allem mit gewonnenen Trophäen.

So wurden Hansi Flick (M.) und die anderen Bayern-Angestellten vor dem Spiel verabschiedet.

Foto: Imago/Poolfoto

Die Leihspieler Douglas Costa und Tiago Dantas verlassen den FC Bayern München nach dieser Saison wieder. Verabschiedet und beschenkt wurde auch Schiedsrichter Markus Schmidt.

Oviedo-Sportchef im Alter von 46 Jahren gestorben

Der spanische Traditionsclub Real Oviedo trauert um seinen sportlichen Leiter Francesc Arnau. Wie der Zweitligist am Sonnabendvormittag mitteilte, ist der frühere Torhüter des FC Barcelona und des FC Malaga im Alter von 46 Jahren verstorben. „Wir bedauern seinen Verlust zutiefst und begleiten seine Familie in diesen schweren Stunden. Möge er in Frieden ruhen.“

Francesc Arnau 2010 als Torhüter in einem Testspiel mit Malaga gegen den FSV Mainz 05 (mit Eugen Polanski).

Foto: Imago/Sämmer

Oviedo ist vor dem vorletzten Spieltag in der Segunda Division Tabellenzwölfter und hat weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun.

Medien: Mourinho will Wolfsburgs Weghorst

Star-Trainer Jose Mourinho hat offenbar Torjäger Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg ins Visier genommen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist der 28-jährige Niederländer einer der Wunschspieler des Portugiesen, der zur kommenden Saison den italienischen Traditionsclub AS Rom übernimmt.

Weghorst, der für den VfL 63 Tore in 119 Pflichtspielen erzielte, besitzt in Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2023. Laut der Zeitung steht eine Ablöse von 30 Millionen Euro im Raum, die der Hauptstadtclub aber drücken möchte.

Um Weghorst zu finanzieren, will sich die Roma angeblich unter anderem von Altstar Edin Dzeko trennen. Der 35-Jährige, in der Saison 2009/10 Bundesliga-Torschützenkönig im Trikot der Wolfsburger, soll bis zu 15 Millionen Euro Jahresgehalt kassieren. Dzekos Vertrag bei den Giallorossi läuft bis zum 30. Juni 2022. Angeblich ist der Bosnier bereits auf der Suche nach einem neuen Verein.

"Kasse machen": Ter Stegen könnte Barça verlassen

Die finanziellen Probleme des FC Barcelona befeuern auch Gerüchte um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen. Die Katalanen könnten möglicherweise den italienischen Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma ablösefrei bekommen. In diesem Fall würde der Verein ter Stegen zum Verkauf anbieten, um Kasse zu machen, schrieb die Madrider Fachzeitung „AS“. Donnarummas Agent Mino Raiola habe den Torhüter, dessen Vertrag beim AC Mailand ausläuft, den Katalanen angeboten.

Finanziell würde sich das für den Club, der Schulden in Höhe von 1,17 Milliarden Euro hat, mit Sicherheit lohnen. Für ter Stegen zahlte man 2014 an Borussia Mönchengladbach einst 14 Millionen, heute würde man für den 29 Jahre alten Keeper nach Schätzung von „AS“ rund 75 Millionen Euro bekommen können. Für einen Torwartwechsel spricht auch, dass Donnarumma sieben Jahre jünger ist als der Deutsche.

Der Deal hat allerdings mehrere Haken: Laut „AS“ wird Donnarumma den AC Mailand nur dann verlassen wollen, wenn sich die „Rossoneri“ am letzten Spieltag der Serie A am Sonntag bei Atalanta Bergamo nicht für die Champions League qualifizieren können. Denn in Italien kann der Keeper angeblich mehr Geld bekommen als in Barcelona.

Zweitens: Ter Stegen ist bei den Barça-Fans einer der beliebtesten Profis. Der Torwart hat erst im vorigen Oktober seinen gut dotierten Vertrag mit dem Club bis Mitte 2025 verlängert. Zudem ist offen, welche Top-Clubs, die in Pandemie-Zeiten 75 Millionen Euro für einen Transfer zahlen können, einen Torwart suchen? Kandidat Juventus Turin ist laut italienischen Medien eher an Donnarumma interessiert.

Ter Stegen unterzog sich erst am Donnerstag einem Eingriff an der Patella-Sehne im rechten Knie und verpasst deshalb die EM. Er wird Barcelona auch noch beim Start der nächsten Saison fehlen.

Das deutsche EM-Aufgebot Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal) 1 von 3

Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern München), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig) 2 von 3

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Kevin Volland (AS Monaco) 3 von 3

BFC Dynamo zieht ins Berliner Pokalfinale ein

Der BFC Dynamo hat im Berliner Landespokal für eine Überraschung gesorgt und Drittliga-Aufsteiger Viktoria 89 im Halbfinale bezwungen. Der Regionalliga-Sechste setzte sich im Stadion in Lichterfelde mit 3:0 (3:0) durch und trifft im Endspiel am kommenden Sonnabend auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Vorjahressieger VSG Altglienicke und dem Berliner AK 07.

Der Sieger des Finals qualifiziert sich für die erste DFB-Pokalrunde (6. bis 9. August) und hat dann Heimrecht gegen einen Proficlub. Noch liegt der Berliner Wettbewerb unter einem gewissen Vorbehalt, da Oberligist Blau-Weiss 90 Berlin Einspruch gegen die Beendigung mit den fünf Regionalligisten eingelegt hat.

BFC-Jubel nach der Vorentscheidung zum 2:0: Philip Schulz (v.l.), Michael Blum, Alexander Siebeckund Niklas Brandt.

Foto: Imago/Matthias Koch

Andreas Pollasch (16. Minute), Michael Blum (20.) und Matthias Steinborn (24./Foulelfmeter) erzielten die Tore für Dynamo. Letztmals im DFB-Pokal vertreten war der ehemalige DDR-Rekordmeister in der Saison 2018/19. Damals gab es in der ersten Runde ein 1:9 gegen den 1. FC Köln.

Holstein Kiel: Straßensperrungen am Sonntag

Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich rund um das Kieler Holstein-Stadion am Sonntag von 14.30 bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Damit soll eine Fan-Ansammlung nach einem möglichen Bundesliga-Aufstieg der KSV Holstein verhindert werden.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner empfängt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den SV Darmstadt 98. Mit einem Sieg über die Hessen würde sie definitiv erster Bundesligist aus Schleswig-Holstein werden.

Lesen Sie auch:

Die Vollsperrung betrifft den Bereich des Westrings im Umfeld der Tankstelle am Westring sowie die Projensdorfer Straße zwischen Kreisel und Elendsredder. Dazu werden an mehreren Stellen Straßensperren eingerichtet.

Tabellen vor dem 34. Spieltag

1. VfL Bochum 33 Sp. / 63:38 Tore / 64 Pkt.

2. Holstein Kiel 33 Sp. / 55:32 Tore / 62 Pkt.

3. Greuther Fürth 33 Sp. / 66:42 Tore / 61 Pkt.

4. Düsseldorf 33 Sp. / 53:43 Tore / 56 Pkt.

5. HSV 33 Sp. / 67:44 Tore / 55 Pkt.

6. Heidenheim 33 Sp. / 48:47 Tore / 51 Pkt.

7. Karlsruher SC 33 Sp. / 49:43 Tore / 46 Pkt.



Umfrage: Deutsche Fans für WM-Boykott in Katar

Fast zwei Drittel der Menschen in Deutschland lehnen eine Teilnahme der deutschen Nationalmannschaft an der WM 2022 in Katar wegen der Zustände in dem Land ab. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks sind 65 Prozent der Befragten der Meinung, dass Deutschland an dem Turnier nicht teilnehmen sollte. Lediglich 26 Prozent sprachen sich gegen einen Boykott aus. Neun Prozent sind unentschieden oder machten keine Angaben.

Die WM, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 steigen soll, war 2010 an Katar vergeben worden. Das Emirat steht international immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des „Guardian“ sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 6500 Arbeiter aus fünf asiatischen Ländern in Katar gestorben. Die dortige Regierung erklärte, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe. Mehrere Nationen hatten sich im März zum Start der WM-Qualifikation in Europa für Menschenrechte eingesetzt und mit Protestaktionen auf die Lage hingewiesen. Katars Regierungsmitglied Thamer Al Thani hatte dagegen zuletzt auf „bedeutende Fortschritte“ in Katar verwiesen.

Dennoch befürworteten in der Umfrage auch 61 Prozent der Fußball-Interessierten unter den Befragten, dass die DFB-Auswahl dem Turnier fern bleiben soll. 33 Prozent sprachen sich für eine Teilnahme aus. Sechs Prozent sind unentschieden oder machten keine Angaben.

WM bald alle zwei Jahre? FIFA startet Machbarkeitsstudie WM bald alle zwei Jahre? FIFA startet Machbarkeitsstudie

Doan: "Würde gerne in der Bundesliga bleiben"

Offensivspieler Ritsu Doan von Arminia Bielefeld sieht seine Zukunft über das Saisonende hinaus in Deutschland. „Ich würde gerne in der Bundesliga bleiben“, sagte der 22-jährige Japaner bei Sport1: „Mein großes Ziel ist, in der Champions League zu spielen und diese auch zu gewinnen. Um solch ein Ziel zu erreichen, muss ich zeigen, dass ich in einem absoluten Top-Team der Bundesliga spielen kann.“

Bielefeld hat den flinken Außenstürmer im vergangenen Sommer von PSV Eindhoven ausgeliehen. Die Arminia verfügt über eine Kaufoption, die bei fünf Millionen Euro liegen soll. Auch wenn Doan als Kind für den FC Barcelona geschwärmt hat, habe er „aber auch den FC Bayern schätzen gelernt. Ein großartiger Club, der so viele überragende Erfolge gefeiert hat. Ich sagte bereits, dass es mein größtes Ziel ist, die Champions League zu gewinnen. Dafür muss ich eines Tages in einem Klub dieser Größenordnung spielen.“

Im Sommer steht für Doan aber erst einmal der Einsatz für die Auswahl seines Heimatlandes bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) auf dem Programm. „Ich denke, dass wir eine deutlich größere Chance haben, die Olympischen Spiele zu gewinnen als die Weltmeisterschaft“, sagte der Bielefelder Topscorer: „Ich habe bereits viel Erfahrung in der Nationalmannschaft gesammelt - nicht nur im Jugend-Bereich. Das unterscheidet mich von den meisten anderen Mitspielern. Daher will ich das Team führen, um unser großes Ziel zu erreichen.“

Schalke: Huntelaar lässt Zukunft noch offen Schalke: Huntelaar lässt Zukunft noch offen

Hummels freut sich über DFB-Comeback

Mats Hummels freut sich über sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft und die anstehende EM. „Ich freu mich, definitiv! Vor allem darüber, dass sich Leistung und harte Arbeit auszahlen. Wenn du Arbeit investierst im Leben, dann wirst du dafür belohnt. Das zu sehen, dass das immer wieder so stimmt, das macht mich echt froh“, sagte der Abwehrchef des BVB in einem Doppel-Interview der „Süddeutschen Zeitung“ mit Basketball-Legende Dirk Nowitzki: „Ja, Mats, Glückwünsche auch von mir, nach Dortmund und an dich.“

Hummels (32) und Nowitzki (42) sind seit ein paar Jahren befreundet und verfolgen die Karrieren des anderen mit großem Interesse. Den 4:1-Pokalsieg des BVB gegen RB Leipzig sah der in Dallas lebende Nowitzki aber nicht live. „Da war irgendwas mit den Kids. Ich hab’s aber dann mitbekommen und Mats gratuliert. Wir hatten vor einigen Wochen über Whatsapp drüber gesprochen, dass es gerade nicht so gut lief bei Dortmund, und wenn du dann eine Saison doch noch so abschließt, ist das natürlich ein Wahnsinn. Ich freu mich total für ihn“, sagte Nowitzki.

Die Bundesliga-Spiele verfolge er auch wegen seiner Kinder in den Netzwerken. „Bei einem wichtigen Champions-League-Spiel, für uns hier am Nachmittag, da bin ich schon eher dabei“, sagte Nowitzki.

Flick schon bald Bundestrainer? "Es geht um Kleinigkeiten" Flick schon bald Bundestrainer? "Es geht um Kleinigkeiten"

Trainer Iachini verlässt Ribéry-Club AC Florenz

Giuseppe Iachini, seit März Trainer des früheren Bayern-Stars Franck Ribéry beim AC Florenz, wird den Verein nach der Saison wieder verlassen. Iachini sitzt am Sonnabend beim Spiel gegen den süditalienischen Klub FC Crotone letztmals auf der Bank der Florentiner.

„Ich wünsche euch viel Glück und eine erfolgreiche Zukunft“, heißt es in einem Schreiben Iachinis an den Club, bei dem er im März Cesare Prandelli beerbt hatte. Er habe „alle Ziele erreicht, trotz großer Schwierigkeiten, unter anderem wegen der Pandemie, wegen der wir auf die Nähe unserer Fans verzichten müssen“.

Florenz liegt mit 39 Punkten auf Platz 13 der Tabelle. Noch unklar ist, ob Franck Ribéry am Ende der Saison den Verein verlassen wird, bei dem er seit 2019 unter Vertrag steht.