Fußball-Ticker Heuert Miroslav Klose in der Zweiten Bundesliga an?

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 18. Mai 2021:

Düsseldorf will offenbar Klose als Cheftrainer

Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist offenbar an einer Verpflichtung von Nationalmannschafts-Rekordtorschütze Miroslav Klose (42) als Cheftrainer ab der kommenden Saison interessiert. Von dieser Option berichten die „Rheinische Post“ und der „Express“ mit Verweis auf eigene Informationen. Es sei aber auch möglich, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Trainer Uwe Rösler (52) verlängert werde, berichte die „RP“.

Bislang gehörte der einstige Weltklassestürmer Klose zum Trainerstab von Rekordmeister Bayern München. Dort läuft sein Vertrag im Sommer aus. „Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan“, sagte Klose, der vor wenigen Tagen die Prüfung zum Fußballlehrer bestanden hat, dem "Kicker".

Fortuna-Vorstand Klaus Allofs hatte Klose 2004 vom 1. FC Kaiserslautern zu Werder Bremen gelotst, wo der Torjäger zum Weltklassespieler reifte. Mit 16 Treffern ist Klose der WM-Rekordtorschütze. Nach seinem Karriereende bei Lazio Rom zog es Klose 2018 als Trainer der U17 zum FC Bayern. Derzeit ist er Co-Trainer von Chefcoach Hansi Flick. Für Klose würde der Wechsel nach Düsseldorf den ersten Chefposten im Profifußball bedeuten.

Der Club kommentiere solche Trainer-Spekulationen grundsätzlich nicht, sagte ein Fortuna-Sprecher am Dienstag. Möglich erscheint derweil allerdings auch, dass Klose seinen derzeitigen Chef Flick zum DFB begleitet. Dieser gilt als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer.

Umfrage: 17 Prozent für Lahm als DFB-Präsident

Philipp Lahm ist bei den Deutschen einer der Favoriten auf die Nachfolge des zurückgetretenen DFB-Präsidenten Fritz Keller. Das ergab eine Umfrage des RTL/ntv-Trendbarometers, bei der in der vergangenen Woche 1003 Menschen befragt wurden.

Demnach sprechen sich 17 Prozent für Lahm als neuen Chef des größten Sportfachverbandes der Welt aus, womit dieser auch deutlich vor Rudi Völler (neun Prozent), Ute Groth (sechs Prozent) sowie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß (jeweils vier Prozent) liegt. 49 Prozent und damit fast jeder Zweite traute sich bei der Frage nach Angaben von RTL und ntv kein Urteil zu. Unter den Fußball-Interessierten ist Lahm (27 Prozent) ebenfalls der Favorit vor weiteren Kandidaten.

Keller war am Montag wie angekündigt nach gut eineinhalb Jahren von seinem Amt zurückgetreten, nachdem er für seinen Nazi-Vergleich immer schwerer in die Kritik geraten war und von den Vertretern im Verband das Vertrauen entzogen bekommen hatte.

Bis zum nächsten Bundestag, der Anfang 2022 durchgeführt werden soll, sollen nun die beiden Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters interimsmäßig den krisengeplagten Verband führen.

3. Liga: "Sechziger" Mölders und Köllner geehrt

Vor dem Aufstiegsendspiel des TSV 1860 München beim FC Ingolstadt haben zwei „Löwen“ individuelle Ehrungen sicher. Stürmer Sascha Mölders wurde von den Kapitänen, Trainern und Fans der 3. Liga zum „Spieler der Saison“ gewählt. Das gab der DFB nach Abschluss des Online-Votings bekannt.

Der 36-Jährige führte die Sechziger zur Aufholjagd in der Meisterschaft, die mit einem Sieg am Sonnabend in Ingolstadt und danach Erfolgen in der Relegation den Aufstieg in die 2. Liga zur Folge haben soll. Mit 22 Treffern steht Mölders zudem vor dem Gewinn der Torjägerkanone.

Die "Wampe von Giesing": Sascha Mölders (1860 München) ist Drittligaspieler der Saison.

Foto: Imago/Sven Simon

Mölders setzte sich in der finalen Wahl mit 76 Prozent der Stimmen deutlich gegen Nicklas Shipnoski vom Aufsteiger 1. FC Saarbrücken durch. Genauso klar fiel die Wahl von 1860-Coach Michael Köllner als Trainer des Jahres aus. Für den 51-Jährigen votierten im Vergleich mit Guerino Capretti von Liga-Neuling SC Verl 75 Prozent.

DFB-Länderspiele: Anstoßzeiten festgelegt

Der DFB hat die Anstoßzeiten für die letzten beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der EM bekannt gegeben. Die Begegnung gegen Dänemark wird am 2. Juni in Innsbruck um 21 Uhr angepfiffen, die Generalprobe gegen Lettland in Düsseldorf am 7. Juni beginnt um 20.45 Uhr.

Wolfsburg: van Bommel und Hofland für Glasner?

Der VfL Wolfsburg ist auf einen möglichen Abschied seines Trainer Oliver Glasner offenbar gut vorbereitet. Nach einem Bericht der niederländischen Tageszeitung „Eindhovens Dagblad“ steht der Bundesligist in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem früheren Bayern-Profi und PSV-Trainer Mark van Bommel. Der 44-Jährige gilt schon seit Wochen als aussichtsreicher Kandidat auf den Trainerposten des VfL, falls Glasner den Verein trotz der Qualifikation für die Champions League verlassen sollte.

„Eindhovens Dagblad“ und die Zeitung „De Telegraaf“ berichteten am Dienstag zudem, dass der frühere VfL-Verteidiger Kevin Hofland als van Bommels Assistent nach Wolfsburg zurückkehren könnte. Der 41-Jährige spielte von 2004 bis 2007 für die Niedersachsen und arbeitete bis November als Trainer des Erstliga-Clubs Fortuna Sittard. Hofland und van Bommel kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in der niederländischen Nationalmannschaft und bei der PSV Eindhoven.

Braunschweig: Fans randalieren an Teamhotel

Der abstiegsbedrohte Zweitligist Eintracht Braunschweig hat vor dem letzten Saisonspiel beim HSV auf einen Trainerwechsel verzichtet. Nach einem Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ wurde zwar genau darüber am Montagabend im Aufsichtsrat diskutiert. Außerdem ist eine Trennung von Daniel Meyer im wahrscheinlichen Fall des Abstiegs so gut wie sicher.

Trotzdem verkündeten Präsident Christoph Bratmann, Aufsichtsrats-Chef Frank Fiedler sowie Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung: „Die Mannschaft wird die anstehenden Aufgaben unter der Leitung von Chef-Trainer Daniel Meyer angehen, weil nach unserer Auffassung Geschlossenheit die einzige Möglichkeit bietet, unsere letzte Chance zu nutzen.“

Die Braunschweiger sind nach ihrer 1:2-Niederlage gegen Würzburg auf den 17. Platz zurückgefallen. Ihre Chancen auf den Klassenerhalt sind vor dem letzten Spieltag nur noch minimal, weil sie dafür selbst in Hamburg gewinnen und auf eine Niederlage des VfL Osnabrück in Aue hoffen müssen. „Wir wissen, dass die Chance, noch Platz 16 und damit die Relegation zu erreichen, sehr klein ist. Aber aufgeben werden wir nicht“, heißt es in der Mitteilung.

Dem Zeitungsbericht zufolge randalierten nach der Niederlage gegen Würzburg auch etwa 40 Eintracht-Fans am Sonntagabend vor dem Quarantäne-Hotel des Teams in Braunschweig. Sie hätten Pyrotechnik gezündet und die Spieler beschimpft, bis die Hotelbetreiber die Polizei riefen, schrieb die „Braunschweiger Zeitung“ am Dienstag.

Wollitz zum dritten Mal Trainer bei Energie Cottbus

Claus-Dieter Wollitz (55) wird ab der kommenden Saison zum dritten Mal Trainer beim Regionalligisten Energie Cottbus. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird“, sagte Wollitz: „Ich schaue nach vorne und bin dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Ich arbeite sehr, sehr gerne in diesem Club und in dieser Stadt.“

Wollitz stand beim Ex-Bundesligisten aus dr Lausitz schon von 2009 bis 2011 als Chefcoach unter Vertrag und betreute die Mannschaft zuletzt von 2016 bis 2019. Er war nach Problemen mit der damaligen Vereinsführung mitten in der Saison zum 1. Januar 2020 zum 1. FC Magdeburg gewechselt, obwohl die Cottbuser Platz eins in der Regionalliga Nordost belegt hatten. Nach nur zehn Punkten aus elf Spielen wurde Wollitz in Magdeburg wieder freigestellt. „Das hinterlässt natürlich bei dem einen oder anderen Spuren“, sagte der Coach und stellte klar: „Im Nachhinein war es ein Fehler, die Mannschaft im Stich zu lassen.“

Was Wollitz sich für seinen Neustart vornimmt, wollte er in der Medienrunde in einem Autohaus noch nicht sagen. „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um das sportliche Ziel zu definieren. Der Verein ist gerade dabei, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen““, sagte er. Vereinspräsident Sebastian Lemke wurde konkreter und nahm die 3. Liga ins Visier: „Unser Ziel ist, wieder hoch zu gehen.“

Wollitz folgt in Cottbus auf Dirk Lottner. Die Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen war zuvor zum Saisonende einvernehmlich beendet worden. Die Spielzeit in der vierten Liga wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Cottbus hatte nach 13 Spielen Platz neun belegt.

Abi: Gündogan drückt Nürnbergern die Daumen

Die Schüler*innen der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule konnten bei ihrem Mathe-Abitur am Dienstag auf prominente Unterstützung zählen. „Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus Manchester“, sagte Nationalspieler Ilkay Gündogan in einem Video an die Abi-Klassen, „ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg!“

Gündogan legte an der Schule 2011 selbst sein Abi ab - unter anderem im Leistungskurs Mathematik. „Dementsprechend weiß ich, in was für einer Situation ihr euch gerade befindet und drücke euch ganz, ganz fest die Daumen“, sagte er in dem Video: „Bleibt gesund, viel Erfolg und vielleicht mal bis bald, liebe Grüße!“

Der 30-Jährige hatte seine Profikarriere nach seinem Wechsel aus Bochum zum 1. FCN 2009 in Franken begonnen. Für seinen Wechsel nach Nürnberg sei die Möglichkeit, dort parallel sein Abi machen zu können, einer der Hauptgründe gewesen, sagte er mal. Noch heute pflegt der Profi des englischen Meister Manchester City den Kontakt in die Stadt und unterstützt etwa das Klinikum Nürnberg finanziell.

Katar-WM: Austausch über Menschenrechte

Eineinhalb Jahre vor WM-Beginn in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) hat die Spielergewerkschaft FIFPro einen Austausch zwischen Spielern und Gastarbeitern gestartet. An einer ersten Video-Konferenz nahmen Profis aus Australien, Europa und Lateinamerika teil, wie die FIFPro mitteilte. Viele Spieler seien „besorgt über die Menschenrechte in Katar“ heißt es in der Mitteilung. Sie wollten wissen, wie sie zu einem nachhaltigen Wandel beitragen könnten.

Die WM war 2010 an Katar vergeben worden. Das reiche Emirat steht international immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Mehrere Nationen hatten sich im März zum Start der WM-Qualifikation in Europa für Menschenrechte eingesetzt und mit Protestaktionen auf die Lage hingewiesen.

FIFPro hat den Spielern nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Bau-Gewerkschaften und der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein Dokument mit Informationen über Katar, die Lage der Menschenrechte dort, die jüngsten Reformen und die Situation von Gastarbeitern im WM-Gastgeberland zusammengestellt.

In dem Gespräch mit den Fußball-Profis hätten die Arbeiter von positiven Veränderungen berichtet, hieß es von der FIFPro. Es sei nun entscheidend, dass die verbesserten Bedingungen im ganzen Land eingeführt würden und nicht nur auf den WM-Baustellen. Die Regierung hatte zuvor erklärt, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe. Regierungsmitglied Thamer Al Thani hatte im Gespräch mit der dpa zuletzt auf „bedeutende Fortschritte“ in Katar verwiesen.

Paderborn holt Marseiler aus Unterhaching

Der SC Paderborn hat für die nächste Saison in der 2. Bundesliga Luca Marseiler verpflichtet. Wie der ostwestfälische Club am Dienstag mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching nach Paderborn und erhält einen Zweijahresvertrag.

Schalke: Neue Anleihe soll bald kommen

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 plant eine neue Unternehmensanleihe. „Die neue Anleihe dient der Rückzahlung der im Juli fälligen Anleihe 2016/2021“, teilte der Revierclub mit. Sie solle ein Volumen von bis zu rund 15,9 Millionen Euro haben. Schalke brachte 2016 mit einer Anleihe rund 50 Millionen Euro zusammen – bei einer Verzinsung von 4,25 bis 5 Prozent.

Für die neue Anleihe werde ein sogenannter Wertpapierprospekt voraussichtlich kommende Woche veröffentlicht. Dann sollten auch weitere Details genannt werden. Den Angaben zufolge soll es bei der neuen Anleihe ein „Umtauschangebot“ geben. Inhaber der Anleihe von 2016 sollen demnach „die Möglichkeit bekommen, ihre Wertpapiere in die neue Anleihe zu tauschen“, hieß es. Zudem sollten sie einen „Bonusbetrag“ und „die vollen Zinsen bis zum Ablauf der Zinsperiode am 7. Juli“ erhalten. Nach dem Ende des Umtauschangebots hätten dann Club-Mitglieder, Fans und alle anderen die Möglichkeit, die neue Anleihe zu zeichnen.

Schalke gilt als finanziell schwer angeschlagenen. Anfang April präsentierte der Traditionsverein zuletzt Geschäftszahlen. Allein im Jahr 2020 fiel ein Verlust von rund 53 Millionen Euro an. Der Umsatz brach vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 um etwa 100 Millionen Euro auf rund 175 Millionen Euro ein. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 19 Millionen Euro auf 217 Millionen Euro.

Laut Mitteilung vom Dienstag steht die Clubführung vor „großen Herausforderungen, doch die Voraussetzungen, dass es gelingt, diese zu meistern, sind gegeben“. Der Verein verfüge über „zahlreiche Erfolgsfaktoren mit enormem Wert und großem Potenzial“. Etwa sei die sogenannte Knappenschmiede „nachweislich die erfolgreichste Fußball-Nachwuchsabteilung in Deutschland“. Auch sei beispielsweise der Kredit für die Veltins-Arena seit 2019 abbezahlt.

Augsburgs Vargas zwei Spiele gesperrt

Ruben Vargas (FC Augsburg) ist vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte gegen Werder Bremen (2:0) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 22-jährige Schweizer war von Schiedsrichter Robert Schröder wegen eines Tritts gegen Werder-Verteidiger Theodor Gebre Selassie in der 13. Minute vom Platz gestellt worden.

Lewandowski: "Goldener Schuh" greifbar nahe

Weltfußballer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München steht unmittelbar vor dem erstmaligen Gewinn des „Goldenen Schuhs“ als treffsicherster Torschütze in den europäischen Ligen. Am vergangenen Sonnabend hatte der polnische Nationalspieler beim 2:2 in Freiburg seinen 40. Saisontreffer in der Bundesliga erzielt und damit den Allzeitrekord von Gerd Müller aus der Spielzeit 1971/72 eingestellt.

Mit 80 Punkten rangiert Lewandowski souverän auf Platz eins, dahinter folgen die Superstars Lionel Messi (FC Barcelona/60 Punkte) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/58) auf den Rängen zwei und drei. Der Frankfurter Andre Silva (54) belegt den vierten Platz. Dahinter liegen Kylian Mbappe (Paris St. Germain/52) und Dortmunds Erling Haaland (50) auf den Rängen fünf und sechs.

BVB: Watzke glaubt an baldige Fan-Rückkehr

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt an eine Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien. „Ich rechne in der kommenden Saison fest mit Fans im Stadion. Die Frage lautet nur, wie viele kommen dürfen“, sagte der BVB-Boss den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „30 Prozent der Menschen sind einmal geimpft worden, die werden bis dahin die zweite Impfung auch haben. Diesen Leuten kann man nicht mehr alles verweigern“, meinte Watzke. „Sie müssen dann auch wieder Normalität erleben dürfen.“

Der 61-Jährige geht davon aus, dass dann auf der Bank von Borussia Dortmund weiterhin Edin Terzic sitzen wird. Im Sommer übernimmt Trainer Marco Rose, der von Borussia Mönchengladbach kommt. „Ich habe lange mit Michael Zorc und Sebastian Kehl zusammengesessen. Wir gehen einfach davon aus – und da freuen wir uns drauf –, dass Marco Rose und Edin Terzic zusammenarbeiten“, betonte Watzke, sagte aber auch: „Falls Edin sagt, ich habe ein Topangebot, dann sprechen wir. Das ist allerdings nicht unser Wunschszenario.“

Schwarz: Weiter Russland statt Bundesliga

Sandro Schwarz scheint von den freien Trainerposten in der Bundesliga unbeeindruckt und plant bereits seine sportliche Zukunft bei Dynamo Moskau. „Unser Team hat mit Herz und Leidenschaft einen tollen, offensiven und frischen Fußball gespielt. Die Basis ist gelegt, jetzt gilt es, darauf aufzubauen und den nächsten Schritt zu machen“, sagte Schwarz der dpa nach dem Saisonende der russischen Liga, die das Team des gebürtigen Mainzers auf Tabellenrang sieben abgeschlossen hat.

Auf die Frage, wie es nun mit ihm weitergehe, antwortete der 42 Jahre alte Schwarz: „Ich genieße jetzt ein paar freie Tage mit der Familie und Freunden, lade den Akku wieder auf – und spätestens in zwei Wochen kommt dann schon wieder die Vorfreude auf die neue Saison.“ Der frühere Mainzer Trainer war in den vergangenen Wochen auch als Trainer und Adi-Hütter-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt gehandelt worden. In der Mainmetropole wohnte er bereits, als er noch Mainz 05 trainierte.

Harry Kane will Tottenham wohl verlassen

Der englische Nationalspieler Harry Kane will Tottenham Hotspur laut britischen Medien nach dieser Saison verlassen. Laut „Telegraph“ beruft sich der Stürmer, dessen Vertrag beim Premier-League-Club noch bis zum Sommer 2024 läuft, auf eine Abmachung mit Tottenham-Boss Daniel Levy. Grund für den Wechselwunsch des 27-Jährigen ist demnach die chronische Titellosigkeit der Spurs, deren einzige Trophäe in den vergangenen 20 Jahren der unbedeutende Ligapokal in der Saison 2007/08 war.

Laut dem Bericht hat Kane, der seit 2004 im Verein ist, schon im vergangenen Sommer um einen Wechsel gebeten. Doch nach dem Trainerwechsel von Mauricio Pochettino zu José Mourinho habe er sich überzeugen lassen, noch eine Saison in Tottenham zu bleiben. Von Mourinho hatte sich der Club im April getrennt. Die Spurs verloren das Ligapokal-Finale, werden die laufenden Saison ohne Titel beenden und drohen, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Mit wettbewerbsübergreifenden 33 Toren in dieser Saison ist Kane in Topform. Fußballmeister Manchester City, Rekordmeister Manchester United und der FC Chelsea haben laut den Berichten Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers, der einen Wechsel innerhalb der Premier League bevorzugen soll. Als Ablösesumme sind 150 Millionen Pfund (ca. 175 Millionen Euro) im Gespräch. Wer in der kommenden Saison Trainer von Tottenham Hotspur wird, ist noch nicht bekannt.

PSG: Festnahmen nach zwei Einbrüchen

Nach dem Einbruch bei der Familie des brasilianischen PSG-Star Marquinhos sind vier Verdächtige vorläufig festgenommen worden. Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 29 Jahre alt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Während des Ligue-1-Spiels von Paris gegen den FC Nantes (1:2) im März war sowohl bei der Familie des Kapitäns als auch im Haus von Teamkollege Angel Di Maria eingebrochen worden.

Der Einbruch fand nicht in Marquinhos' Haus statt, sondern bei Familienmitgliedern in Yvelines, einem benachbarten Departement westlich von Paris. Der Einbruch habe in Anwesenheit der Familie mit Gewalt stattgefunden, hatte eine Quelle AFP mitgeteilt. Laut Polizei sei kein Familienmitglied dabei verletzt worden. Die Diebe erbeuteten eine Tasche sowie 1500 Euro in bar.

Im gleichen Zeitraum war auch beim Argentinier Di Maria in Neuilly, im Departement Hauts-de-Seine, eingebrochen worden. Dabei wurden Schmuck und Uhren gestohlen, seine Familie soll zum Tatzeitpunkt anwesend gewesen sein, es habe aber keine Gewalt gegeben.