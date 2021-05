Champions-League-Finale wegen Corona verlegt

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 13. Mai 2021:

Champions-League-Finale verlegt

Das Endspiel der Champions League wird erneut nicht wie geplant in der türkischen Metropole Istanbul stattfinden. Stattdessen hat die Uefa das portugiesische Porto als neuen Austragungsort für das am 29. Mai vorgesehene Duell zwischen Manchester City und dem FC Chelsea präsentiert. Den Fanlagern beider Clubs werden jeweils 6000 Eintrittskarten zur Verfügung gestellt.

Istanbul hätte das Finale der Königsklasse bereits im vergangenen Jahr ausrichten sollen, aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich die Uefa jedoch, ein K.o.-Turnier mit den acht Viertelfinalisten an einem Ort auszurichten. Die Wahl fiel auf Lissabon mit seinen beiden großen Arenen.

Das Finale der Champions League findet in diesem Jahr im Estádio do Dragão in Porto statt.

Nun sah sich die Uefa erneut zum Handeln gezwungen, weil die Türkei im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von den britischen Behörden als Hochrisikogebiet eingestuft ist: Daher sind auch die Reisen der am Endspiel beteiligten Clubs dorthin nicht möglich. Zwischenzeitlich war das Wembley-Stadion in London als Austragungsort im Gespräch. Diese Pläne ließen sich laut Uefa aber nicht realisieren.

Hertha im Saisonendspurt ohne Piatek

Bei der abstiegsbedrohten Hertha haben sich die Personalsorgen noch einmal vergrößert. Angreifer Krzysztof Piatek erlitt am Mittwochabend bei Schalke 04 (2:1) eine Fraktur im Sprunggelenk und wird in den verbleibenden beiden Partien gegen Köln (H) und Hoffenheim (A) ausfallen. Trainer Pal Dardai gehen im Sturm damit zunehmend die Alternativen aus. Auch für Jhon Cordoba (Sprunggelenk) ist die Saison bereits vorzeitig beendet. Nutznießer dürfte Eigengewächs Jessic Ngankam sein, der aus Schalke das Siegtor erzielte.

Chelsea stolpert gegen Arsenal

Trainer Thomas Tuchel und der FC Chelsea zogen gegen den FC Arsenal mit 0:1 (0:1) den Kürzeren und verloren den dritten Tabellenplatz. Emile Smith Rowe (16.) erzielte früh das Tor des Tages für die Gunners, bei denen Nationaltorhüter Bernd Leno durchspielte. Antonio Rüdiger gehörte nicht zum Chelsea-Kader, Kai Havertz wurde nach 65 Minuten ausgewechselt, Timo Werner saß auf der Bank.

Die Tabellenspitze in England

1. Manchester City 35 Sp. / 72:26 Tore / 80 Pkt.

2. Manchester Utd. 35 Sp. / 68:38 Tore/ 70 Pkt.

3. Leicester City 36 Sp. / 65:44 Tore / 66 Pkt.

4. FC Chelsea. 36 Sp. / 55:33 Tore / 64 Pkt.

5. West Ham United 35 Sp. / 55:45 Tore / 58 Pkt.

6. FC Liverpool 34 Sp. / 57:39 Tore / 57 Pkt.

7. Tottenham 35 Sp. / 61:41 Tore / 56 Pkt.

8. FC Arsenal 36 Sp. / 50:38 Tore / 55 Pkt.

9. FC Everton 34 Sp. / 46:42 Tore / 55 Pkt.

Atlético Madrid baut Tabellenführung aus

Auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 2014 hat Atlético Madrid weiter alle Trümpfe in den Hand. Das Team von Diego Simeone setzte sich am 36. Spieltag zu Hause gegen Real S. San Sebastián mit 2:1 (2:0) durch und hat in der spanischen Primera División vor den letzten beiden Spieltagen vier Punkte Vorsprung vor Verfolger FC Barcelona. Titelverteidiger Real Madrid hat als Dritter fünf Zähler Rückstand.

Am Mittwochabend sorgten Yannick Carrasco (16.) und Angel Correa (28.) für den verdienten Sieg des Tabellenführers. Igor Zubeldia traf in der 83. Minute nicht unverdient für die Gäste, zu mehr reichte es aber nicht.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid 36 Sp. / 63:23 Tore / 80 Pkt.

2. FC Barcelona 36 Sp. / 83:36 Tore / 76 Pkt.

3. Real Madrid 35 Sp. / 60:26 Tore / 75 Pkt.

4. FC Sevilla 36 Sp. / 52:29 Tore / 74 Pkt.

Dresden-Spiel wegen Sicherheit verlegt

Der DFB hat das für kommenden Sonnabend geplante Heimspiel von Drittligist Dynamo Dresden gegen Türkgücü München auf Sonntag verlegt. Damit folge der Verband einer Vorgabe der zuständigen Sicherheitsbehörden. Die Polizeidirektion Dresden hatte mit Blick auf einen möglichen Massenauflauf die Verlegung des Spiels angeregt. Da an diesem Tag auch eine von der Stadt inzwischen verbotene Demonstration der Initiative „Querdenken“ angemeldet wurde, befürchtete die Polizei ein mögliches Zusammentreffen von Fußballfans und Corona-Demonstranten.

Die Polizei schließt nicht aus, dass bei dem Spiel, das wegen der Pandemie ohne Zuschauer stattfinden muss, mehrere Tausend Fans vor dem Stadion erscheinen könnten. So war es auch, als Dynamo im Sommer 2020 aus der 2. Bundesliga abstieg. Darüber hinaus hatte die Polizei wiederholt die Erfahrung gemacht, dass trotz untersagter „Querdenker“-Proteste Demonstranten in die Innenstadt kamen und sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Beamten lieferten.

Niederlande ohne van Dijk bei der EM

Die Niederlande müssen bei der EM auf Abwehr-Star Virgil van Dijk verzichten. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober sagte der Weltklasse-Innenverteidiger vom FC Liverpool nun seine Turnier-Teilnahme ab. Körperlich sei es für ihn die richtige Entscheidung, „nicht zur EM zu fahren und in der Sommerpause in die letzte Reha-Phase zu gehen“, teilte Europas Fußballer des Jahres von 2019 mit.

Sein voller Fokus gelte der Saisonvorbereitung mit Liverpool, die Reha laufe derzeit gut. Mitte Oktober hatte sich der 29-Jährige im Ligaspiel beim Stadtrivalen FC Everton die schwere Verletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. „Ich denke, es ist mit Blick auf das große Ganze die richtige Entscheidung nicht zu fahren“, sagte van Dijk. „Es ist hart, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht.“

Liverpools Virgil van Dijk verzichtet auf die EM.

