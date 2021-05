Traum vom Titel-Triple der Alster-Damen platzt im Penaltyschießen

Hamburg. Der Traum vom dritten Titel in Serie ist für die Hockeydamen des Clubs an der Alster bei der Endrunde um die deutsche Feldmeisterschaft bereits im Halbfinale geplatzt. Am Sonnabendvormittag unterlag die Auswahl von Cheftrainer Jens George auf der Anlage des Mannheimer HC dem Düsseldorfer HC mit 2:3 im Penaltyschießen.

Nach den regulären 60 Spielminuten hatte es 0:0 gestanden, nachdem der Titelverteidiger zehn Strafecken vergeben und zudem die klareren Chancen ausgelassen hatte. „Wir müssen uns vorwerfen, in der regulären Spielzeit kein Tor gemacht zu haben. Die Chancen waren definitiv da, es hat uns aber auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, sagte George.

Lesen Sie auch:

Deutsche Feldmeisterschaft: Penaltyschießen entscheidet

Im ersten Viertel überließen die Rheinländerinnen, die auf die verletzten Nationalspielerinnen Alisa Vivot und Elisa Gräve verzichten mussten, Alster die Spielkontrolle und setzten auf Konter als Nadelstiche. Die beste Chance für Alster hatte Felicia Wiedermann, die einen Flachschuss knapp links am Pfosten vorbeisetzte (14.). Im zweiten Viertel wurde der DHC etwas mutiger, konnte sich aber gegen die von Viktoria Huse umsichtig organisierte Hamburger Abwehr kaum in Szene setzen. Auf der anderen Seite verpasste Hannah Gablac einen abgefälschten Schuss von Anne Schröder am langen Pfosten knapp, so dass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Anschließend erhöhte der Titelverteidiger den Druck und erarbeitete sich zum Ende des dritten Viertels vier Strafecken in Serie, die Nationaltorhüterin Nathalie Kubalski, die eine überragende Leistung zeigte, aber sehenswert entschärfte.

Das hätte sich fast gerächt, als Düsseldorf kurz vor Spielende nach Videobeweis seine dritte Strafecke erhielt, die allerdings von der Alster-Defensive abgelaufen wurde. Weil den Hamburgerinnen vorn die Durchschlagskraft fehlte und in der Defensive zum neunten Mal in Serie die Null stand, musste das Penaltyschießen entscheiden – zum dritten Mal in Serie gegen Düsseldorf bei einer Feld-Endrunde. 2018 hatte Alster im Halbfinale 4:3 gesiegt, 2019 im Endspiel 4:2.

Feldmeistertitel geht erstmals seit 2014 nicht nach Hamburg

Doch weil aller guten Dinge manchmal drei sind, hatte diesmal der DHC das bessere Ende für sich. Nachdem Gablac und Wiedermann ihre Versuche vergeben sowie Schröder, Huse und für Düsseldorf Lilly Stoffelsma, Selin Oruz und Sara Strauß getroffen hatten, musste Nationalstürmerin Lisa Altenburg den fünften Penalty verwandeln, um ihr Team auf Finalkurs zu halten. Sie wurde jedoch von Kubalski zu weit nach außen gedrängt und schoss aus spitzem Winkel ans Außennetz.

Damit war klar, dass der Feldmeistertitel bei den Damen erstmals seit 2014, als Rot-Weiß Köln triumphierte, nicht nach Hamburg geht. Von 2015 bis 2017 hieß der nationale Champion Uhlenhorster HC. Die Kölnerinnen hatten im zweiten Halbfinale am Sonnabendmittag gegen Endrundengastgeber Mannheimer HC die Chance auf den Finaleinzug. Bei den Herren standen am späten Sonnabendnachmittag die Halbfinals zwischen RW Köln und dem Berliner HC sowie dem Mannheimer HC und Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim an.