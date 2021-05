Freigabe erteilt: FC Bayern lässt Flick zum DFB wechseln

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 7. Mai 2021:

Wegen Corona: FC Bayern verzichtet auf teure Transfers

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat den Kauf neuer Stars beim deutschen Fußball-Rekordmeisters im Sommer ausgeschlossen. „Wir werden den Kader ergänzen, aber keine teuren Transfers tätigen“, sagte Hainer im Bild-Podcast "Bayern-Insider". „Wir haben eine unheimlich starke, junge Mannschaft mit enorm viel Potenzial. Insofern mache ich mir keine Sorgen“, ergänzte er. Deshalb sehe er „auch keine Notwendigkeit für weitere teure Transfers“.

Natürlich wolle der FC Bayern „den besten Kader haben. Die Realität ist aber auch, dass man das auch finanzieren muss. Es ist kein Geheimnis, dass Corona auch den FC Bayern hart trifft. Das hat Einfluss auf unseren Budget-Rahmen. Wir gehen von etwa 150 Millionen Euro Mindereinnahmen aus seit März 2020“, sagte Hainer, auch Chef des Aufsichtsrates, einmal mehr.

Der 66-Jährige prophezeit deshalb auch für den FC Bayern, „dass der Transfermarkt keine leichte Aufgabe wird“. Bislang haben die Münchner Dayot Upamecano von RB Leipzig für 42,5 Millionen Euro für die kommende Saison verpflichtet. Zudem kommt Omar Richards ablösefrei vom englischen Zweitligisten Reading. Für den neuen Trainer Julian Nagelsmann aus Leipzig werden bis zu 25 Millionen Euro fällig.

Als Abgänge bei den Bayern stehen bislang David Alaba (wohl zu Real Madrid), Jerome Boateng und Javi Martinez fest. Was mit Ersatztorwart Alexander Nübel sowie den Leihspielern Michael Cuisance (Marseille), Adrian Fein (Eindhoven), Joshua Zirkzee (Parma) und Chris Richards (Hoffenheim) passiert, ist offen. Spekuliert wird schon länger über einen Verkauf von Weltmeister Corentin Tolisso.

Weg frei: FC Bayern lässt Flick zum DFB wechseln

Der Bayern München wird seinem Trainer Hansi Flick auf dem Weg zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) keine Steine in den Weg legen. „Definitiv nicht“, bekräftigte Präsident Herbert Hainer im Bild-Podcast Bayern-Insider.

Für Hainer ist Flick, der als Favorit auf die Nachfolge von Joachim Löw gilt, die Idealbesetzung als künftiger Bundestrainer. „Wenn ein Trainer beim FC Bayern so erfolgreiche Arbeit leistet, dann ist er immer auch ein Kandidat für das Amt des Bundestrainers. Ich bin der festen Überzeugung, es würde absolut Sinn machen. Hansi Flick kennt den DFB in- und auswendig. Es würde nach meinem Dafürhalten alles passen“, betonte der 66-Jährige.

Flick (56) war beim DFB „Assistent, er war Sportdirektor, er kennt alle Spieler - er würde wahrscheinlich auf die halbe FC-Bayern-Mannschaft wieder treffen“, sagte Hainer.

Flick, der einen Vertrag bis 2023 hatte, verlässt den deutschen Rekordmeister auf eigenen Wunsch. Dem habe der Verein, so Hainer „entsprochen. Er hat hier unglaublich erfolgreich gearbeitet und hat sechs Titel in einer Saison geholt. Jetzt hoffen wir natürlich noch auf den siebten.“ Die Bayern können am Samstag den 31. Meistertitel holen, den neunten in Serie.

Fifa-Mediziner fordert mehr Wachsamkeit bei Kopfverletzungen

Fifa-Medizindirektor Andrew Massey fordert, Gehirnerschütterungen im Fußball ernster zu nehmen. Der Chef der medizinischen Abteilung des Weltfußball-Verbandes ist Mitinitiator der Kampagne, durch Regeländerungen Spielerinnen und Spieler bei einer Kopfverletzung besser zu schützen. „Wir haben den Ernst der Lage in der Vergangenheit nicht erkannt“, sagte der Nordire in einem Video bei "fifa.com". „Wir müssen diese Verletzungen vermeiden und mögliche Fälle besser managen.“

Die Wahrnehmung von Gehirnerschütterungen solle verändert werden, sagte der ehemalige Teamarzt des FC Liverpool. „Wenn wir nicht von Gehirnerschütterungen, sondern von Gehirnverletzungen sprechen, dann nehmen das die Menschen gleich viel ernster“, meinte er und warnte: „Es kann Langzeitfolgen geben.“

Schon bei der Club-WM im Januar in Katar hatte die Fifa eine neue Regel zum Schutz bei Kopfverletzungen getestet. Danach konnte beim Verdacht einer Gehirnerschütterung ein Spieler ersetzt werden, ohne dass dies zulasten des Auswechselkontingents des Teams ging. „Unser Slogan ist: im Zweifel lieber auswechseln“, meinte Massey. „Da darf man kein Risiko eingehen.“

Die Teamärzte sollen zudem die Möglichkeit erhalten, anhand eines Videos am Spielfeldrand die Szene, in der sich der Spieler verletzt hat, noch einmal anzusehen. Damit kann der Mediziner besser beurteilen, ob eine Gehirnerschütterung wahrscheinlich ist, und entsprechend handeln.

Mittelfeldspieler Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach meinte, es sei sehr schwierig, „herauszufiltern, wann man eine Gehirnerschütterung hat und wann nicht“. Der 30-Jährige hatte im gewonnenen WM-Finale 2014 eine Gehirnerschütterung erlitten. Er hatte nach seinem Zusammenprall mit dem Argentinier Ezequiel Garay noch fast eine Viertelstunde weitergespielt, ehe er ausgewechselt wurde. Von dem Abend in Rio fehlten ihm „30 Minuten, plusminus“. Kramer begrüßte, dass das Thema „jetzt größer wird“.

Ter Stegen würde sich über Bundestrainer Flick freuen

Marc-Andre ter Stegen würde eine Verpflichtung von Hansi Flick als Nachfolger des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw begrüßen. „Hansi Flick hatte als Cheftrainer beim FC Bayern unfassbare anderthalb Jahre. Wenn er zum DFB kommt, werden ihm wenige Leute irgendwas sagen können. Denn er hat mit Bayern einen super Job gemacht“, sagte der Schlussmann des FC Barcelona im Sport1-Podcast „Meine Bayern-Woche“.

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister habe Flick „Erfahrungen auf einem ganz hohen Niveau gesammelt und Spieler um sich herum gehabt, wie Robert Lewandowski. Er hat sie so integriert, dass jeder seine größten Stärken abrufen konnte. Darum geht es in der Nationalmannschaft: die besten und größten Spieler in Deutschland zusammenzubringen und sie auf Topniveau besser zu machen, sodass sie gemeinsam performen.“

Löw scheidet nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren aus seinem Amt aus. Flick wird seinen Vertrag in München am Saisonende auflösen und wäre damit frei für den Posten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bereits Gespräche mit dem 56-Jährigen angekündigt.