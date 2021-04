DHB terminiert die Pokalendrunde in der Barclaycard-Arena. Was neu ist und wie die Spiele mit THW Kiel & Co. zu sehen sind.

Handball Final Four in Hamburg: Novum nach zweijähriger Auszeit

Hamburg/Köln. Novum bei der Handball-Pokal-Endrunde in Hamburg: Das ursprünglich für April 2020 geplante Turnier wird nunmehr am 3. Juni (Donnerstag) und 4. Juni (Freitag) nachgeholt und damit erstmals seit Einführung des Final Fours im Jahr 1993 nicht an einem Wochenende ausgetragen.

Das teilte die Handball-Bundesliga am Mittwoch mit. Der diesjährige Pokalwettbewerb ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Handball-Pokal live auch im Free-TV

Das erste Halbfinale bestreiten der TBV Lemgo Lippe und Pokalverteidiger THW Kiel um 17 Uhr. In der zweiten Begegnung stehen sich MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf (19.30 Uhr) gegenüber. Halbfinals und Finale werden von Sky übertragen.

Zudem zeigt das ZDF die zweite Halbzeit des ersten Halbfinals im TV und das komplette Spiel im Internet (zdf.de). Das Finale tags darauf überträgt neben Sky auch die ARD (17.25 Uhr).

Ob Zuschauer in die Barclaycard-Arena dürfen, ist ungewiss. Die Hamburger Arena ist seit 2003 Austragungsstätte der Pokal-Endrunde. Das Final Four wird in "Die Finals 2021 Berlin/ Rhein Ruhr" eingebettet. Bei dem Multisportevent werden in rund 18 verschiedenen Sportarten die nationalen Titelträger ermittelt.

( dpa/HA )