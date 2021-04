Bayern-Star Kimmich verzichtet künftig auf Berater

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 16. April 2021:

Funkel: Lieber Köln als China und Türkei

Der neue Kölner Fußball-Cheftrainer Friedhelm Funkel hat nach seinem Bundesliga-Aus bei Fortuna Düsseldorf vor 15 Monaten zwei Angebote aus der Türkei und China abgelehnt. „So weit weg zu sein von meiner Heimat, vom Niederrhein – das ist einfach nichts für mich“, sagte Funkel der „Kölnischen Rundschau“.

Der 67 Jahre alte Coach hatte eigentlich seine Trainer-Karriere beendet, doch durch die Corona-Pandemie überlegte er es sich anders: „Die Freizeitmöglichkeiten zu Hause sind Corona-bedingt nun mal geringer geworden. Freunde kann ich auch nicht mehr treffen. Und meine Frau ist berufstätig, sie ist fast den ganzen Tag weg.“

Statt angedachte Auslandsreisen nach Neuseeland, Namibia oder Botswana ist es nun wieder Köln geworden, wo er von Februar 2002 bis Oktober 2003 bereits gearbeitet hatte. „Ich liebe das Leben hier in Köln und beim FC und habe mich hier immer wohl gefühlt. Es gibt viele ehemalige Spieler, ungefähr in meinem Alter, mit denen ich zwischendurch immer wieder Kontakt habe. Und natürlich liebe ich den Karneval, der mich eng mit Köln verbindet“, betonte der gebürtige Neusser.

Seinem Vorgänger Markus Gisdol sprach Funkel ein Lob aus: „Markus hat gute Arbeit geleistet. Die Mannschaft ist topfit und versucht alles. Er hatte nicht das Quäntchen Glück – und eben verletzte Spieler. Wie souverän er in der Öffentlichkeit mit der Situation und all den Rückschlägen umgegangen ist, finde ich wahnsinnig toll.“ Funkel startet am Samstag mit dem Spiel bei Bayer Leverkusen in seine Rettermission. Der FC liegt aktuell auf dem vorletzten Platz.

Berater-Aus: Bayern-Star Kimmich vertritt sich künftig selbst

Nationalspieler Joshua Kimmich hat sich nach Informationen der Bild-Zeitung von seiner Beratungs-Agentur „fair-sport GmbH“ mit sofortiger Wirkung getrennt. „Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich bereits im vergangenen Jahr getroffen habe“, sagte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München dem Blatt.

Der Bayernstar wird somit auch seine Verhandlungen mit dem FC Bayern über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages zukünftig selbst führen. Kimmich: „Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will. Zudem bin ich davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen inhaltlich gegenüber Anderen am besten vertreten kann.“

Effenberg warnt FC Bayern vor Flick-Abgang

Der ehemalige Kapitän Stefan Effenberg hält einen möglichen Abgang von Trainer Hansi Flick bei Bayern München aufgrund der Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic für „fatal“. Die böseste Konsequenz wäre, „wenn Hansi Flick im Sommer aus freien Stücken von seinem Vertrag zurücktritt. Das wäre für die nächsten Jahre fatal. Denn er ist mit der beste Bayern-Trainer, den es in der Geschichte jemals gab“, sagte Effenberg im Sport1-Podcast „Meine Bayern-Woche“.

Der frühere Nationalspieler nahm zudem die Bayern-Chefetage in die Verantwortung. „Mit Vollgas rangehen und für Ruhe sorgen“, lautete seine Forderung an die Bosse um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Flick besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023. Klare Aussagen über seine Zukunft vermied er zuletzt. Flick gilt auch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Bundestrainer

Vogts hat Verständnis für Ausstiegsklauseln für Trainer

Der frühere Fußball-Bundestrainer Berti Vogts findet es im Zusammenhang mit dem Wechsel von Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach sinnvoll, für einen Trainer Ablösesummen zu zahlen. „Es ist richtig von Borussia, in einen Trainer mit hoher Qualität Geld zu investieren. Wenn er den Job macht, den ich ihm zutraue, lohnt sich das“, schrieb Vogts in seiner Kolumne in der „Rheinischen Post“. Gladbach muss nach Medienberichten 7,5 Millionen Euro an den Bundesliga-Konkurrenten Frankfurt überweisen, um den 51-jährigen Österreicher aus seinem bis 2023 datierten Vertrag herauszukaufen.

Vogts sieht in Hütter den optimalen Trainer für Gladbach. „Adi Hütter ist für Borussia die beste Lösung als Nachfolger von Marco Rose, den ich als Trainer ja auch sehr schätze. Damit macht Max Eberl klar, dass Borussia weiterhin ambitioniert ist“, sagte der 74-Jährige. Eberl ist Manager der Borussia.

Die Arbeit Hütters in Frankfurt imponiere ihm, schrieb der frühere Mönchengladbacher Spieler. „Was Hütter in Frankfurt zusammen mit Fredi Bobic aufgebaut hat, gefällt mir sehr gut. Fast alle Spieler, die geholt wurden, sind eingeschlagen. Ohne großes Geld wurde da eine Spitzenmannschaft der Bundesliga geformt, die einen Fußball spielt, der Spaß macht.“