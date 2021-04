Hamburg Towers feiern achten Sieg in Folge

Berlin. Die Hamburg Towers haben ihre imponierende Siegesserie in der Basketball-Bundesliga dank einer erneut intensiven Verteidigung auf acht Erfolge ausgebaut. Die Wilhelmsburger gewannen auch das Rückspiel beim deutschen Meister und Pokalsieger Alba Berlin mit 75:68 (15:10, 15:19, 23:16, 22:23), dürften damit das Play-off-Viertelfinale Mitte Mai erreicht haben.

Shooting Guard Kameron Taylor überragte mit 23 Punkten, fünf Rebounds und acht Steals (Einstellung des Saisonrekords). Die Spielmacher T.J. Shorts (13 Punkte) und Justus Hollatz (10) trafen ebenfalls zweistellig, Center Maik Kotsar blieb mit sieben Punkten diesmal unter seinem bisherigen Saisonschnitt (14,1).

Hamburg Towers schon heiß auf den nächsten Sieg

Am Mittwoch (20.30 Uhr, MagentaSport) haben die Wilhelmsburger, weiterhin Tabellensechster, in der heimischen edel-optics.de Arena die Chance, ihre Ausgangsposition für die Play-offs gegen den Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg noch einmal zu verbessern. "Wir werden jetzt den Sieg bei Alba ein bisschen genießen, und dann wollen wir den nächsten", sagte Taylor vor der Rückfahrt im ICE nach Hamburg.

Alba Berlin trifft nicht aus der Distanz

Im ersten Viertel machten die Towers dort weiter, wo sie vor 18 Tagen beim 90:75-Heimsieg gegen die Berliner aufgehört hatten. Die Hamburger zwangen den Tabellenzweiten gleich zu Anfang zu sechs Ballverlusten (insgesamt 21) und unbequemen Würfen aus der Distanz, keiner von sechs fand dabei Weg in den Korb (insgesamt fünf aus 23). Die Towers zielten aus 6,75 Meter Entfernung zunächst zwar nicht wesentlich besser, einer von fünf fand ins Ziel (Dreierquote insgesamt neun aus 17), nur Justus Hollatz traf in dieser Phase, aber sie kombinierten unter dem gegnerischen Korb sicherer, waren zum Teil bloß mit Fouls zu stoppen. Vier von fünf Freiwürfen führten dabei zu Punkten.

In den zweiten zehn Minuten änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf, die Berliner leisteten sich weitere sechs Ballverluste, trafen weiter nicht von Dreierlinie, die Hamburger warfen sich bis zur 18. Minute mit 30:20 in Führung. Die restlichen zwei Minuten gehörten dann den Berlinern, die nun besser verteidigten, konzentrierter und jetzt fehlerfrei angriffen. Folgerichtig verkürzten sie ihren Rückstand auf 29:30, auch weil die Towers plötzlich weder aus der Nah- noch aus der Dreierdistanz punkteten.

Im dritten Viertel bauten die Towers ihre Führung auf 53:45 aus

In die zweite Halbzeit starteten die Berliner mit einem Korbleger des Power Forward Luke Sikma, gingen damit das zweite Mal in diesem Spiel in Führung, nach 6:3 im ersten Viertel jetzt mit 31:30. Die Towers blieben fokussiert, spielten ihre defensiven Qualitäten auch im dritten Viertel aus, und als Kapitän Max DiLeo (insgesamt neun Punkte) in der 25. Minute mit seinem zweiten Dreier zum 44:37 traf, nahm Albas spanischer Coach Aito Garcia Reneses (74) seine nächste Auszeit. Viel änderte sich danach nicht, im Gegenteil, als Kameron Taylor in der 28. Minute mit einem Korbleger zum 51:41 einnetzte, lagen die Hamburger zwischenzeitlich wieder mit zehn Punkten in Front, ernteten Applaus von ihrer Bank.

Die Führung schmolz im letzten Durchgang fünf Minuten vor dem Ende auf 62:64, dann brachte der in Angriff und Verteidigung allgegenwärtige Taylor die Towers wieder zum Lächeln, mit einem Dreier, weil er beim Wurf gefoult wurde, durfte er auch noch an die Freiwurflinie, traf von dort zum 68:62. Und 25 Sekunden vor der Schlusssirene wischte er mit seinem vierten erfolgreichen Dreier zum 75:66 alle Zweifel am 18. Saisonsieg weg. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, dass sie über die gesamten 40 Minuten die Energie aufgebracht hat, um erneut ein Topteam der Bundesliga zu bezwingen", sagte Towers-Coach Pedro Calles.