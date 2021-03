Das Knie: Bayern sorgt sich um Topstar Lewandowski

Der Fußball-Ticker am Montag den 29. März 2021:

Rafinha kehrt in sein Heimatland zurück

Der ehemalige Bundesliga-Profi Rafinha (35) kehrt nach einem Gastspiel in Griechenland nach Brasilien zurück und wechselt zum Fußball-Erstligisten Grêmio Porto Alegre. „Rafinha bei Grêmio! Als erste Verstärkung des Tricolor für die Saison 2021 wurde der Vertrag mit dem vielfachen Meister-Athleten bis Ende dieses Jahres unterzeichnet“, schrieb der Club auf Twitter am Sonntag (Ortszeit).

Brasilianische Medien hatten zuvor berichtet, dass Grêmio die Verpflichtung Rafinhas auf Drängen von Trainer Renato Portaluppi klargemacht habe. Dieser soll sich einen erfahrenen Spieler für die rechte Abwehrseite gewünscht haben. Rafinha hatte von 2011 bis 2019 erfolgreich für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gespielt.

Rafinhas Ex-Club Flamengo Rio de Janeiro war zuletzt offiziell aus Verhandlungen ausgestiegen. Der Brasilianer war erst im August 2020 von Flamengo zu Olympiakos Piräus gewechselt. Den Vertrag mit dem griechischen Erstligisten löste er im Februar auf. Zwischenzeitlich wurde auch über eine Rückkehr in die Bundesliga zum FC Schalke 04 spekuliert.

Hoeneß fordert weniger Austragungsstädte für EM

Der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß rät der Europäischen Fußball-Union zur Reduzierung der Anzahl der EM-Gastgeberstädte. „Ich würde der Uefa empfehlen, darüber noch einmal zu beraten und die Städte vielleicht auf sechs oder acht zu reduzieren, damit das übersichtlicher wird“, sagte Hoeneß am Sonntagabend bei RTL. Geplant ist das Turnier in diesem Sommer (11. Juni bis 11. Juli) bislang in zwölf Städten, die Corona-Pandemie könnte die Uefa nach der Verschiebung im vergangenen Jahr aber erneut zum Handeln zwingen.

„Die Idee war prima vom Ansatz her, Europa muss zusammenwachsen“, sagte Hoeneß. „Aber damals gab es noch keine Pandemie.“ Dieser müsse nun Rechnung getragen werden.

Für Aufregung hatten zuletzt Aussagen von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gesorgt, denen zufolge nur die Städte EM-Gastgeber bleiben dürfen, die eine Zulassung zumindest einiger Fans garantieren können. „Ich glaube, dass der Sport gut beraten ist, die Regeln in den Ländern auch zu beachten“, sagte Hoeneß. „Ich kenne Herrn Ceferin als vernünftigen Mann und kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er das wirklich durchziehen will.“

In München, wo die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale stattfinden sollen, gebe es „zu 100 Prozent“ ein Konzept für die Durchführung von Spielen mit Zuschauern, sagte der 69-Jährige. Es sei aber nicht klar, wie sich die Pandemie bis zum Sommer entwickle. „Eines muss immer klar sein: Die Gesundheit der Zuschauer und Bürger ist die oberste Priorität“, sagte Hoeneß.

DFB-Vizepräsidentin kritisiert Verband für fehlende weibliche Führungskräfte

Zehn Jahre nach der Weltmeisterschaft in Deutschland sieht DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg die Frauen im Fußball immer noch weit unterrepräsentiert. „Der DFB hat ein Problem damit, Positionen mit Frauen zu besetzen. Wir brauchen Vorbilder, auch auf der Funktionärsebene“, sagte die 69 Jahre alte Hamburgerin im Deutschlandfunk. Allerdings hätten Frauen im Deutschen Fußball-Bund auch sehr wenige Chancen, so wie sie ins Präsidium vorzustoßen. Nur wenige Posten könnten derzeit überhaupt von Frauen besetzt werden.

Hanelore Ratzeburg wünscht sich vom DFB mehr Frauen in Führungspositionen

Foto: imago

Um einen nachhaltigen Wandel herbeizuführen, bräuchte es grundlegende Strukturreformen. „Und das ist ein dickes, dickes, dickes Brett“, sagt Ratzeburg. „Dann müssten wir Satzungsänderungen vornehmen, weil wir auch die Strukturen für die Regional- und Landesverbände verändern müssten. Und ich glaube, das erlebe ich nicht mehr.“

Ratzburg forderte: „Wir sollten gar nicht mehr unterscheiden zwischen Männer- und Frauenfußball. Unser Sport heißt Fußball.“ Bei der Heim-WM 2011 schied die deutsche Auswahl im Viertelfinale gegen den späteren Titelgewinner Japan aus.

Sorgen bereitet Ratzeburg die Entwicklung im Nachwuchsbereich. Die Mitgliederzahlen bei den Mädchen ging in den vergangenen zehn Jahren um 30 000 zurück. „Die großen Vereine, die mehrere

Mädchenmannschaften haben, haben dieses Problem nicht. In den Ballungsräumen haben wir diese Einbrüche nicht, aber im Flächenland.“

Torflaute? Ibrahimovic kann auch gönnen

Zlatan Ibrahimovic wartet seit seinem Comeback im schwedischen Nationaltrikot zwar noch auf einen eigenen Treffer, hat sich nach weiteren Torbeteiligungen aber ungewohnt uneigennützig gegeben. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich meine Tore erzielt habe“, sagte er nach Angaben des schwedischen Senders svt nach dem 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Kosovo am Sonntag. Er helfe seinen Mitspielern nun, eigene Tore zu schießen. In 118 Länderspielen kommt der extrovertierte Profi vom AC Mailand auf 62 Treffer.

„Es fühlte sich heute viel besser an. Je mehr Tage vergehen, desto besser lernst du die Jungs auf und neben dem Feld kennen. Heute hat das Spiel viel besser funktioniert und wir hatten viele gute Angriffe, bei denen wir gute Chancen hatten“, sagte der 39-Jährige demnach im schwedischen Fernsehen.

Ibrahimovic leitete artistisch das 1:0 durch Ludwig Augustinsson (12. Minute) ein, auch an der Entstehung des zweiten Tores durch den früheren Dortmunder Alexander Isak (35.) war der 39-Jährige beteiligt. Zudem traf Sebastian Larsson (70.) per Handelfmeter, als Ibrahimovic schon ausgewechselt war. Bei seinem Comeback am Donnerstag hatte er das 1:0 gegen Georgien vorbereitet.

Bayern sorgt sich um Topstürmer Lewandowski

Bayern München muss im Titelkampf der Bundesliga um Weltfußballer Robert Lewandowski bangen. Der polnische Nationalspieler war am Sonntagabend beim 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Andorra in der 63. Minute wegen Knieproblemen verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt.

„Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm“, gab Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Entwarnung. Der RTL-Experte hatte sich noch am Abend telefonisch über den Gesundheitszustand des Topstürmers erkundigt. „Mir ist gerade das Herz stehen geblieben“, hatte Hoeneß zuvor gesagt.

Lewandowski war im Strafraum ein Gegenspieler aufs Bein gefallen, danach saß der 32-Jährige mit einem dicken Eisverband um das rechte Knie auf der Ersatzbank. Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hoffte indes, dass es „nichts Ernstes“ sei. „Er hat ein wenig Schmerzen im Knie gehabt“, sagte Sousa.

Eine Untersuchung am Montag soll weitere Erkenntnisse bringen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) trifft Polen in Wembley im Topspiel der Gruppe I auf England. In der Liga sind die Bayern am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) im möglicherweise richtungsweisenden Duell um die Meisterschaft bei Verfolger RB Leipzig zu Gast.