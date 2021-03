Oranje bejubelt Heimsieg - Türkei bezwingt Norwegen

Amsterdam. Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation im zweiten Spiel ihren ersten Sieg gefeiert.

Drei Tage nach dem Fehlstart mit dem 2:4 gegen die Türkei mühte sich das drückend überlegene Team von Bondscoach Frank de Boer zu einem 2:0 (1:0) gegen Außenseiter Lettland.

Die Treffer für Oranje erzielten Steven Berghuis (32. Minute) und der frühere Bundesligaprofi Luuk de Jong (69.). Am kommenden Dienstag folgt die Partie bei Außenseiter Gibraltar. Als erste Schiedsrichterin überhaupt leitete die Französin Stéphanie Frappart in Amsterdam ein WM-Qualifikationsspiel der Männer.

Bereits ihren zweiten klaren Sieg feierte die türkische Auswahl. Nach dem 4:2 gegen die Holländer setzte sich die Mannschaft mit 3:0 (2:0) gegen Auftaktsieger Norwegen durch und verdrängte die Skandinavier von der Spitze der Quali-Gruppe G. In Malaga trafen für die Türken Ozan Tufan (4.), Caglar Söyüncü (28.) und Ozan Tufan (59.).

Auch die Bundesliga-Stürmer Erling Haaland (Dortmund) und Alexander Sörloth (Leipzig) gingen leer aus. Norwegens Trainer Ståle Solbakken musste Hertha-Keeper Rune Jarstein zur Halbzeit auswechseln.

Vor beiden Partien wiesen die Spieler mit klaren optischen Botschaften auf die mögliche politische Kraft des Fußballs hin. "Football Supports Change" ("Fußball unterstützt Wandel") stand auf den schwarzen T-Shirts, die die Niederländer bis kurz vor dem Anpfiff trugen. Die Norweger machten vor ihrer Partie mit einer erneuten Aktion auf die Menschenrechtslage beim WM-Gastgeber Katar aufmerksam und ermunterten mögliche Nachahmer.

Drei Tage nach dem 0:1 in Slowenien machte Vizeweltmeister Kroatien den erhofften Pflichtsieg perfekt: Beim 1:0 (1:0) gegen Zypern in Rijeka traf Mario Pasalic in der 40. Minute.

